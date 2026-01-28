A Citigroup kedden határozottan visszautasította egy volt ügyvezető igazgatója, Julia Carreon szexuális zaklatási vádjait, azt állítva, hogy a nő korábban mindvégig támogatta és dicsérő szavakkal illette a vagyonkezelési részleg megvádolt vezetőjét, Andy Sieget, ezért az ügyet választottbíróság elé kellene vinni - írja a Reuters.

Az Egyesült Államok harmadik legnagyobb bankja texasi szövetségi bírósághoz fordult annak érdekében, hogy az eljárás zárt ajtók mögött folyjon. Julia Carreon, a vagyonkezelési platformokért és az ügyfélélményért felelős egykori vezető egy nappal korábban

New Yorkban nyújtott be keresetet, nem meghatározott összegű kártérítést követelve a bankon.

Carreon állítása szerint Sieg többször, nyilvánosan zaklatta őt szexuálisan: azt sugallta kollégáknak, hogy intim kapcsolatban állnak, és azt állította, hogy van egy közös daluk. A nő azt is mondja, hogy a bank emberi erőforrás részlege összehangolt kampányt indított ellene, hogy távozásra kényszerítsék.

A Citigroup ezzel szemben azt közölte, hogy a zaklatási vádaknak sem ténybeli, sem jogi alapjuk nincs.

A bank szerint Carreon még hónapokkal az állítólagos zaklatás kezdete után is dicsérte Sieget, egészen 2024. június 7-i távozásáig. A pénzintézet beadványában idézi Carreon egyik állítólagos üzenetét, amelyet 2024. május 29-én küldött Siegnek: "Ön valóban az egyik legkiemelkedőbb ember és vezető, akivel valaha találkoztam. A feddhetetlensége megkérdőjelezhetetlen... Nagyon szerencsések, akik önnel dolgozhatnak." Távozása előtti napon Carreon állítólag ezt írta Siegnek és egy másik vezetőnek: "Köszönöm, hogy megpróbálták megváltoztatni a kultúrát. Nem könnyű. Különösen nem azoknak, akik változást akarnak. A holnapi az utolsó napom. Hálás vagyok. Alig várom, hogy lássam, milyen nagyszerű dolgokat fognak véghezvinni."

Carreon ügyvédje, Linda Friedman szerint ügyfele erős személyiség, és várja, hogy a bíróság előtt bizonyíthasson.

"A Citi megtorlásként pert indított Carreon ellen, miután az nemi és faji alapú diszkrimináció miatt beperelte a céget. Ez jól mutatja, milyen megfélemlítő taktikákat alkalmaznak a Wall Street-i cégek a nőkkel és a színes bőrűekkel szemben, akik változást követelnek" – tette hozzá.

A Citigroup szerint Carreon elfogadta a bank választottbírósági szabályzatát. Joe Biden amerikai elnök 2022 márciusában írta alá azt a törvényt, amely megtiltja a vállalatoknak, hogy szexuális zaklatási ügyekben választottbírósági eljárásra kényszerítsék alkalmazottaikat - jegyzi meg a Reuters.

