A pénzügyi válság óta nem látott nyereséget ért el a Deutsche Bank, jöhet az osztalékemelés

Németország legnagyobb bankja 6,931 milliárd euró részvényeseknek tulajdonítható nettó nyereséget könyvelt el 2025-re, amihez jelentősen hozzájárult a kedvező globális befektetési banki üzleti környezet, ennek pozitív hatásait az amerikai befektetési bankoknál is láthattuk az elmúlt hetekben. Egy évvel korábban ez még csak 3,366 milliárd euró volt.

Az adózás előtti eredmény tavaly 84%-kal, a bevételek 7%-kal múlták felül a 2024-est.

A negyedik negyedévben

a nettó kamatbevételek 16,7%-kal,

a nettó díj- és jutalékbevételek 4,3%-kal

múlták felül az egy évvel korábbit.

Eközben az átalakítási program eredményeként a költségek között

a működési költségek 14,7%-kal (elsősorban a peres költségek elmaradásának köszönhetően)

a kockázati költségek 5,9%-kal

voltak alacsonyabbak az egy évvel korábbinál.

A banknak sikerült elérnie a szerkezet-átalakításhoz kapcsolt üzleti célkitűzéseit, hiszen

a kisebbségi részesedésekkel együtt számol nettó nyereség 7,1 milliárd euró volt 2025 egészében, ami körülbelül kétszerese a 2024-es eredménynek, összhangban a célkitűzésekkel,

az adózás utáni átlagos tárgyi eszközállományra vetített megtérülés (RoTE) 10,3% volt, vagyis a 10%-os célérték felett, szemben az egy évvel korábbi 4,7%-kal,

az adózási utáni eredmény a teljes tőkére vetítetve (RoE) 9,3%-ra emelkedett az előző évi 4,2%-ról,

a költség/bevétel arány 64%-ra csökkent, összhangban a 65% alatti célkitűzéssel,

a negyedik negyedévi teljes adózás előtti eredmény 2,0 milliárd euró volt, ami rekordot jelent a negyedik negyedévben és több mint háromszorosára nőtt 2024 negyedik negyedévéhez képest.

Christian Sewing vezérigazgató szerint minden 2025-ös pénzügyi célt sikerült teljesíteniük, ennek köszönhetően 2022 óta összesen már 8,5 milliárd eurót fizethetnek a részvényeseknek, a következő években pedig túlteljesíthetik a részvényesek felé tett eredeti kötelezettségvállalásukat. A stratégia következő szakaszának a végrehajtásához szerinte a lehető legerősebb alapokkal, rendelkeznek, és elkötelezettek a méretnövelés mellett, hogy „Európa bajnokává” válhasson a bank.

A vezetőség azt tervezi, hogy

részvényenként 1 eurónyi, vagyis összesen 1,9 milliárd euró osztalékot javasol a májusi közgyűlésen,

szemben az egy évvel korábbi 68 eurócenttel, emellett engedélyt kapott a bank 1 milliárd eurónyi saját részvény visszavásárlására is.

Címlapkép forrása: Alex Grimm/Getty Images