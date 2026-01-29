  • Megjelenítés
A Revolut hangalapú AI-ügyintézőt vezetett be, elképesztőek az első eredmények
Bank

A Revolut hangalapú AI-ügyintézőt vezetett be, elképesztőek az első eredmények

Portfolio
A Revolut világszerte már több mint 70 millió ügyfelet szolgál ki, emiatt is egyre nagyobb kihívást jelent a magas színvonalú ügyfélszolgálat fenntartása úgy, hogy a költségek, a minőség és a megfelelőség is kontroll alatt maradjon. A fintech vállalat az ElevenLabs mesterséges intelligenciával működő hangasszisztensét vezette be az Egyesült Királyságban és Európában, amely jelenleg több mint 4 millió ügyfelet szolgál ki - szúrta ki a Revinfo

Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A bevezetés első szakaszában

az ügyintézési idő a korábbinak nagyjából az egy nyolcadára csökkent.

A rendszer 31 nyelven, a társaság elmondása szerint anyanyelvi minőségben, a nap 24 órájában azonnal válaszol.

A Revolut először házon belüli megoldással próbálkozott: a prototípusok ugyan működtek, de a beszédfelismerés, a nyelvi modellek és a szövegfelolvasás valós idejű összehangolása, valamint a biztonsági és adatvédelmi követelmények teljesítése túl nagy feladatnak bizonyult. Ezért végül külső megoldások felé fordultak.

Még több Bank

A pénzügyi válság óta nem látott nyereséget ért el a Deutsche Bank, jöhet az osztalékemelés

Különleges tárgyalás a Fehér Házban - Ez átírhatja a pénzügyi rendszert

Rendőrségi razzia a Deutsche Bank irodáiban, esik az árfolyam

Az ElevenLabs rendszere élő hívásokat kezel, valós időben felismeri és váltja a nyelveket, és biztonságosan csatlakozik a Revolut saját rendszereihez. Három fő feladatot lát el:

  • válaszol a számlákkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos gyakori kérdésekre az adott ügyfél adatai alapján,
  • személyre szabott – nem általános – tájékoztatást nyújt,
  • valamint ahol lehetséges, teljes körűen kezeli a vitatott tranzakciókat és a visszaterheléseket.

Az új rendszer az ügyek többségét 5 percen belül megoldja, míg korábban ez átlagosan ennek mintegy nyolcszorosát vette igénybe. A hívások 99,7 százaléka sikeresen zárul. A Revolut a globális kiterjesztés mellett már új felhasználási lehetőségeket is vizsgál az ügyfelek teljes pénzügyi útja mentén.

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bemondták az oroszok: Ukrajna teljes megsemmisülése jön – Íme a pusztulás dátuma
Veszélyes spirálba kezd csúszni Magyarország – Van innen még visszaút?
Különleges tárgyalás a Fehér Házban - Ez átírhatja a pénzügyi rendszert
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility