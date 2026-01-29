A Revolut hangalapú AI-ügyintézőt vezetett be, elképesztőek az első eredmények

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A bevezetés első szakaszában

az ügyintézési idő a korábbinak nagyjából az egy nyolcadára csökkent.

A rendszer 31 nyelven, a társaság elmondása szerint anyanyelvi minőségben, a nap 24 órájában azonnal válaszol.

A Revolut először házon belüli megoldással próbálkozott: a prototípusok ugyan működtek, de a beszédfelismerés, a nyelvi modellek és a szövegfelolvasás valós idejű összehangolása, valamint a biztonsági és adatvédelmi követelmények teljesítése túl nagy feladatnak bizonyult. Ezért végül külső megoldások felé fordultak.

Az ElevenLabs rendszere élő hívásokat kezel, valós időben felismeri és váltja a nyelveket, és biztonságosan csatlakozik a Revolut saját rendszereihez. Három fő feladatot lát el:

válaszol a számlákkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos gyakori kérdésekre az adott ügyfél adatai alapján,

személyre szabott – nem általános – tájékoztatást nyújt,

valamint ahol lehetséges, teljes körűen kezeli a vitatott tranzakciókat és a visszaterheléseket.

Az új rendszer az ügyek többségét 5 percen belül megoldja, míg korábban ez átlagosan ennek mintegy nyolcszorosát vette igénybe. A hívások 99,7 százaléka sikeresen zárul. A Revolut a globális kiterjesztés mellett már új felhasználási lehetőségeket is vizsgál az ügyfelek teljes pénzügyi útja mentén.

