Bedőlt egy bank Olaszországban, az UniCredit és a CIB anyabankja is beszáll a mentésbe

A kis- és középvállalkozások hitelezésére szakosodott digitális bankot tavaly az olasz jegybank különleges felügyelet alá helyezte, hogy szorosabb ellenőrzést biztosítson, és helyreállítsa a prudens működés feltételeit.
Az intézmény 2024 októbere és 2025 júliusa között bírósági gondnokság alatt is állt, miután egyik hitelfelvevőjét maffiakapcsolatok gyanújával letartóztatták. A gondnokságot később egy olasz bíróság szüntette meg, miután a bank teljesítette az előírt feltételeket.
A most elfogadott terv szerint
az FITD 750 millió eurós tőkeinjekcióval részvényessé válik
a Banca Progettóban. Részesedésének egy részét ezután értékesíti egy, a Banca Monte dei Paschi di Siena, a Banco BPM, a BPER, az Intesa Sanpaolo és a UniCredit közös tulajdonában álló társaságnak, miközben legfeljebb 9,9 százalékos tulajdonrészt megtart.
Az FITD és az öt nagybank a Banca Progetto eszközoldali kockázatainak a csökkentésében is szerepet vállal, amelyhez az alap garanciákat biztosít. A betétbiztosítási alap a tranzakció lezárását márciusra várja.
Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images
Megbénulhat a forgalom az egyik autópálya-szakaszon: mutatjuk, mikor és hol alakulhat ki káosz
Korlátozzák a forgalmat több órára.
Fontos határidő közeleg az autósoknak: megjött a figyelmeztetés
Két nap maradt.
Hivatalos: jön a 7,4 százalékos kamatozású lakossági állampapír
A tavalyi infláció felett 3 százalékpontot fizet.
Készül a hatalmas csapás Oroszországra!
Jön a pénzügyi feketelista.
Váratlan fordulat: gigaüzletet kötött az orosz olajóriás!
Amerikai befektető viheti a vagyont.
Kiderültek a részletek: jön az 50 milliárdos rezsimentő csomag
30%-os gáz-, áram- és távhőkompenzáció a háztartásoknak.
Felrobbant a Meta Platforms árfolyama - Van még potenciál a részvényekben?
Az elemzők optimisták.
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.