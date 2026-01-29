  • Megjelenítés
Bedőlt egy bank Olaszországban, az UniCredit és a CIB anyabankja is beszáll a mentésbe
Bedőlt egy bank Olaszországban, az UniCredit és a CIB anyabankja is beszáll a mentésbe

Az olasz betétbiztosítási alap (FITD) 750 millió eurós mentőcsomagot hagyott jóvá az Oaktree befektetési alap tulajdonában lévő Banca Progetto megmentésére, amelyben az ország öt legnagyobb bankja is részt vesz - írja a Reuters.

A kis- és középvállalkozások hitelezésére szakosodott digitális bankot tavaly az olasz jegybank különleges felügyelet alá helyezte, hogy szorosabb ellenőrzést biztosítson, és helyreállítsa a prudens működés feltételeit.

Az intézmény 2024 októbere és 2025 júliusa között bírósági gondnokság alatt is állt, miután egyik hitelfelvevőjét maffiakapcsolatok gyanújával letartóztatták. A gondnokságot később egy olasz bíróság szüntette meg, miután a bank teljesítette az előírt feltételeket.

A most elfogadott terv szerint

az FITD 750 millió eurós tőkeinjekcióval részvényessé válik

a Banca Progettóban. Részesedésének egy részét ezután értékesíti egy, a Banca Monte dei Paschi di Siena, a Banco BPM, a BPER, az Intesa Sanpaolo és a UniCredit közös tulajdonában álló társaságnak, miközben legfeljebb 9,9 százalékos tulajdonrészt megtart.

Az FITD és az öt nagybank a Banca Progetto eszközoldali kockázatainak a csökkentésében is szerepet vállal, amelyhez az alap garanciákat biztosít. A betétbiztosítási alap a tranzakció lezárását márciusra várja.

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images

