  • Megjelenítés
2,8%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank
Bank

2,8%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank

Portfolio
Az UniCredit Bank februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt, emellett a hitel mellé kínált jóváírást is megemeli - számolt be a Bankmonitor.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

Újabb szintet lép a bankok közötti verseny az Otthon Startnál: február elsejétől az UniCredit Banknál évi 2,80 százalékos kamat mellett lehet felvenni a támogatott lakáshitelt az eddigi 2,9 százalék helyett. 50 millió forintos hitelösszeg és 25 éves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 231 937 forint lesz a 2,80 százalékos kamatszint mellett, 3%-os éves kamatszint mellett ez 237 106 forint lenne. Ez azt jelenti, hogy

a banki kamatkedvezmény miatt összeségében több mint 1,55 millió forintot spórolhatnak a hitelfelvevők 25 év alatt.

Az UniCredit Bank mellett más pénzintézetek is 3 százalék alatti kamatszinten kínálják az Otthon Start hitelt, de ne mindenki.

  • Az MBH Banknál 2,75 százalék az éves kamat a kiemelt Partner Programban részt vevő ügyfelek számára (a munkaadó és a bank között fennálló speciális megállapodás alapján), illetve 2,89 százalék az éves kamat a prémium és private banki ügyfelek számára.
  • Az UniCredit Banknál 2,80 százalék az éves kamatszint február elsejétől. Speciális feltétel nincsen.
  • A Gránit Banknál 2,85 százalék az éves kamat. Elvárás havi 250 ezer forint jóváírás a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára.
  • A CIB Banknál 2,95 százalék az éves kamat, speciális feltétel nincsen.

Az UniCredit jóváírással is csábítja a támogatott hitelt iránt érdeklődőket, a banknál február elsejétől ez 250 ezer forint lesz, melyet az adós a banknál vezetett a hitelhez kapcsolódó számláján írnak jóvá. Eddig egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot adtak ajándékba.

Még több Bank

Eljött az idő: magyarok tízezrei szabadulhatnak meg adósságuktól – Lehet, hogy ez az utolsó esély

Soha nem látott célár érkezett az OTP-re!

Berobbant az újfajta fizetés az OTP Banknál

Kapcsolódó cikkünk

Otthon Start 2026: a 3%-os lakáshitel feltételei, részletei, tudnivalói egy helyen!

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rohamtempóban érkezik az újabb havazás: mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó Magyarországon
Készül a partra szállás: tankokkal megpakolt hadihajók indultak meg Németország felé
Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a nagy összeomlás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility