2,8%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank

Az UniCredit Bank februártól 2,80%-os kamaton kínálja az Otthon Start lakáshitelt, emellett a hitel mellé kínált jóváírást is megemeli - számolt be a Bankmonitor.

Újabb szintet lép a bankok közötti verseny az Otthon Startnál: február elsejétől az UniCredit Banknál évi 2,80 százalékos kamat mellett lehet felvenni a támogatott lakáshitelt az eddigi 2,9 százalék helyett. 50 millió forintos hitelösszeg és 25 éves futamidő mellett a havi törlesztőrészlet 231 937 forint lesz a 2,80 százalékos kamatszint mellett, 3%-os éves kamatszint mellett ez 237 106 forint lenne. Ez azt jelenti, hogy

a banki kamatkedvezmény miatt összeségében több mint 1,55 millió forintot spórolhatnak a hitelfelvevők 25 év alatt.

Az UniCredit Bank mellett más pénzintézetek is 3 százalék alatti kamatszinten kínálják az Otthon Start hitelt, de ne mindenki.

Az MBH Banknál 2,75 százalék az éves kamat a kiemelt Partner Programban részt vevő ügyfelek számára (a munkaadó és a bank között fennálló speciális megállapodás alapján), illetve 2,89 százalék az éves kamat a prémium és private banki ügyfelek számára.

Az UniCredit Banknál 2,80 százalék az éves kamatszint február elsejétől. Speciális feltétel nincsen.

A Gránit Banknál 2,85 százalék az éves kamat. Elvárás havi 250 ezer forint jóváírás a banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlára.

A CIB Banknál 2,95 százalék az éves kamat, speciális feltétel nincsen.

Az UniCredit jóváírással is csábítja a támogatott hitelt iránt érdeklődőket, a banknál február elsejétől ez 250 ezer forint lesz, melyet az adós a banknál vezetett a hitelhez kapcsolódó számláján írnak jóvá. Eddig egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot adtak ajándékba.

