Berobbant az újfajta fizetés az OTP Banknál
Portfolio
Az OTP Bank NFC és QR-kód alapú pénzkérés funkciójával már több mint 25 milliárd forint értékben indítottak sikeres pénzkérést az ügyfelek, A megoldás elsősorban a fiatalabb, 16-30 éves korosztály körében népszerű - közölte az OTP.
A qvik-szabványra épülő, NFC-vel vagy QR-kóddal működő, a lakossági ügyfelek részére elérhető szolgáltatást 2025 októberében vezette be az OTP Bank Magyarországon elsőként. A Pénzkérés simán fejlesztéssel az ügyfelek a számlaszám vagy a kedvezményezett nevének begépelése nélkül tudnak pénzt kérni.

A pénzkérést ugyan csak az OTP Bank ügyfele indíthatja el, de bármely hazai bank ügyfele kifizetheti mobilapplikációjával a közös albérlet, az utazás vagy a tankolás rá eső részét, díjmentesen.

A pénzkérések túlnyomó része 50 ezer forint alatti összegekre vonatkozik, a leggyakrabban pedig az 5–10 ezer, illetve 20 ezer forintos tranzakciók fordulnak elő.

A funkció különösen erős fogadtatásra talált a fiatalabb ügyfelek körében: a szolgáltatást használók jelentős része a 16–30 éves korosztályhoz tartozik.

Az aktivitásban is vannak kiemelkedő példák: a leglelkesebb felhasználó már több mint 200 sikeres pénzkérést indított, összesen 1,5 millió forintot meghaladó értékben.

A szolgáltatás az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő qvik megoldásra alapul. Az OTP Bank ügyfelei az alkalmazásban NFC-vel vagy QR-kóddal indíthatnak pénzkérést, amely másodpercek alatt megjelenik a fizető fél mobilbankjában – függetlenül attól, hogy melyik hazai bank ügyfele.

