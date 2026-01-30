Eljött az idő: magyarok tízezrei szabadulhatnak meg adósságuktól – Lehet, hogy ez az utolsó esély

Mekkora támogatást kap a lakosság?
Hétfőn 180 milliárd forintos keretösszeget különített el a kormány a közszolgálati dolgozók idei, 1 millió forintos Otthontámogatására. A kabinet a feltételeket még az utolsó utáni pillanatban, ezen a héten is módosította. A keretösszeg nagy valószínűséggel már tartalmazza a munkáltatók által fizetendő közterheket is. Mivel a támogatás béren kívüli juttatásnak minősül, 15% SZJA és 13% szocho terheli, ami egymillió forintonként 280 ezer forint adót jelent. Ezzel korrigálva
a tényleges keret nagyjából 140 milliárd forint,
ami több mint 140 ezer jogosultnak nyújthat segítséget, és a teljes lakossági lakáshitel-tartozás mintegy 2,3%-át jelenti. A kiadási összeg még változhat, hiszen a munkáltatóknak az igények többségét január 30-ig, kisebb részét a módosítások révén február 25-ig kell benyújtaniuk a Kincstárhoz, az új lakáshitelek esetén pedig ez még későbbre is tolódhat. Feltételezhető, hogy az igénylők döntő többsége nem új hitel felvételéhez, hanem a meglévő törlesztőrészlete csökkentéséhez igényelte a támogatást, ugyanakkor ez nem csupán abban a formában lehetséges, ahogy azt sokan elsőre gondolnák.
Kötött vagy szabad felhasználás?
Bár a szabályozás elsőre egyértelműnek tűnik, a gyakorlatban mégis van némi mozgástér. A rendelet hivatalos megfogalmazása szerint „az Otthontámogatás kizárólag magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez
- felhasznált hiteltörlesztéshez vagy
- szükséges önerő teljesítéséhez
– ideértve a lakóingatlan saját célra történő építését vagy építtetését is – használható fel.”
Érdekes ellentmondás azonban, hogy a jogszabály nem írja elő a felhasználás igazolását. Ezt erősíti meg az Otthontámogatás kormányzati honlapja is, amely szerint az összeg valójában szabadon felhasználható, és a költésről nem kell bizonylatokat bemutatni:
Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni két korlátozást:
- a támogatást csak az kaphatja meg, akinek van (vagy lesz) igazolható lakáscélú szerződése (ez hitelkiváltó hitel is lehet, amennyiben lakáscélúnak számít), emellett
- az egymillió forintos maximális összeg lehívásának feltétele, hogy a futamidő végéig fennálló teljes hátralévő törlesztőrészlet (tőke és kamat együttvéve) elérje legalább az egymillió forintot.
Logikus választás az előtörlesztés
Mivel a támogatás felhasználása nem kötött, a fogyasztás vagy megtakarítás mellett az előtörlesztés is logikus választás. Ez különösen azoknak kedvező, akik a havi törlesztőrészlet mérséklésével szeretnék tehermentesíteni a családi költségvetést, vagy (például egy tervezett lakáscsere miatt) mielőbb lezárnák tartozásukat.
A magyar lakosság körében az utóbbi időben kifejezetten népszerűvé vált az elő- és végtörlesztés. Egyetlen év alatt (2024 szeptembere és 2025 szeptembere között) a háztartások
- 371 milliárd forintnyi lakáshitelt és
- 671 milliárd forintnyi egyéb, döntően fogyasztási célú hitelt fizettek vissza idő előtt.
Emiatt a hitelek tényleges futamideje gyakran jelentősen eltér a szerződésben rögzítettől. A bankok a törlesztőrészletet általában szerződésmódosítás nélkül is csökkentik ilyenkor, de a futamidő lerövidítéséhez rendszerint módosítani kell a szerződést.
Látványosak a számok az MNB adataiban:
- A magyar háztartások egy év alatt teljes hiteltartozásuk 9%-ától szabadultak meg idő előtti befizetésekkel.
- Lakáshitelek esetén ez az arány 6-7%, míg a fogyasztási hiteleknél 11-12%.
A személyi kölcsönöknél különösen elterjedt a „ráfolyósítás” (top-up): ilyenkor az ügyfelek egy új, kedvezőbb kamatozású, nagyobb összegű hitellel váltják ki korábbi tartozásukat. Részben ennek a trendnek köszönhető, hogy a személyi kölcsönöknél az előtörlesztések aránya az új folyósításokhoz képest már a 45%-ot közelíti.
Mennyit spórolhatunk az előtörlesztéssel?
Ha az Otthontámogatást a meglévő lakáshitelünk előtörlesztésére fordítjuk, nemcsak a tőketartozásunk csökken 1 millió forinttal, hanem a kamatmegtakarítás révén a teljes nyereségünk is jóval meghaladhatja az egymillió forintot. Fontos azonban kalkulálni az előtörlesztés díjával is, amely banktól és hitelszerződéstől függően jellemzően a befizetett összeg 1-2%-a.
Havi megtakarítás és hosszú távú haszon: Az alábbi példák szemléltetik, mekkora összeget spórolhat meg az, aki 1 millió forintot törleszt elő, vagy ennyivel kisebb hitelt vesz fel:
- Havi szinten egy 9%-os kamatozású, 25 éves hátralévő futamidejű hitel esetén az előtörlesztés akár havi 7200 forinttal is csökkentheti a kiadásokat. (Az előtörlesztés egyszeri, kb. 10-20 ezer forintos díját ezzel érdemes szembeállítani.)
- A futamidő végéig ugyanezen feltételek mellett a teljes megtakarítás elérheti a 2,5 millió forintot, hiszen ennyivel kevesebb kamatot kell kifizetni a banknak.
Megjegyzés: Bár a 9%-os kamat és a 25 éves futamidő szemléletes példa, a pontos, személyre szabott értékek az ábráinkról olvashatók le.
- Házastársak: Ha mindkét fél jogosult a támogatásra, ugyanarra a lakáshitelre mindketten külön-külön igényelhetik az 1-1 millió forintot (a hátralévő tartozás erejéig).
- Nem házasok: Ebben az esetben a támogatás csak különálló hitelszerződésekre vehető igénybe.
- Tulajdonjog: A 2026. január 1-je előtt kötött hiteleknél nem feltétel, hogy mindkét fél tulajdonos legyen az ingatlanban. Az ezt követően felvett kölcsönöknél viszont már elvárás, hogy mindkét igénylő szerepeljen a tulajdonosok között.
Mikor érdemes előtörleszteni, és mikor inkább félretenni?
Főszabályként akkor érdemes a megtakarításunkat előtörlesztésre fordítani, ha a hitel kamata magasabb, mint az ésszerű kockázat mellett elérhető befektetési hozam. Viszont
ha a befektetésünkkel nagyobb hozamot érhetünk el, mint amekkora a hitel kamata, pénzügyileg racionálisabb fenntartani mindkettőt.
A ma állampapír-befektetéssel elérhető 7%-os hozamnál magasabb kamatok mellett jellemzően 2022 és 2024 között vettek fel lakáshitelt a magyar háztartások:
A döntést több más tényező is árnyalja:
- Költségek: Számolni kell a bank felé fizetendő előtörlesztési díjjal (jellemzően 1-2%), valamint a befektetés (pl. állampapír) esetleges idő előtti visszaváltási költségével (pl. FixMÁP-nál 1%).
- Időbeli dinamika: Mivel a legtöbb hitel annuitásos (egyenlő havi részletű), a futamidő elején fizetjük a legtöbb kamatot. Emiatt a minél korábbi előtörlesztés hozza a legnagyobb összegszerű megtakarítást.
- Ingyenesség: A törvényi szabályozás értelmében 12 havonta egyszer 200 000 forintig díjmentesen is előtörleszthetünk (amennyiben nem hitelkiváltásról van szó).
Milyen szempontokat mérlegeljünk még?
- A kamatlábak sorrendje: Ha több tartozásunk van, mindig a legdrágábbat (legmagasabb kamatút) érdemes először lezárni. Általában ez a sorrend: folyószámlahitel, személyi kölcsön, lakáshitel, kamatmentes hitelek (babaváró, munkáshitel).
- Tehermentesítés: Jelzáloghitelnél szempont lehet az ingatlan mielőbbi felszabadítása, ami mozgásteret ad egy későbbi hitelfelvételhez vagy eladáshoz.
- Likviditás vs. havi megtakarítás: Az előtörlesztés hátránya, hogy "beégetjük" a készpénzünket az adósságba, így az vészhelyzet esetén nem hozzáférhető. Előnye viszont, hogy a havi részlet csökkenésével azonnali többlet marad a zsebünkben.
- Infláció és kamatváltozás: Magas infláció mellett a hitel reálértéke csökken, ami a hitel fenntartása mellett szólhat. Ugyanakkor egy közelgő kamatforduló előtt (amikor drágulhat a hitelünk) különösen kifizetődő lehet az előtörlesztés.
- Pszichológiai tényező: Nem minden a matematika. Az adósságtól való szabadulás okozta lelki nyugalom és biztonságérzet gyakran többet ér, mint néhány százaléknyi hozamkülönbség.
Miért lehetséges, hogy ez az utolsó esély?
Az Otthontámogatás abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll
– mondja ki a rendelet, ami alapján nem vehető biztosra, hogy egy hosszú távon is rendelkezésre álló támogatási formáról van szó. Így például egy hosszú lejáratú (10-20 éves) hitelt valószínűleg nem érdemes csak erre a támogatásra alapozva felvenni, mondván, ebből a támogatásból helyettünk törleszti az állam, és arra sem érdemes berendezkedni, hogy minden évben ebből a támogatásból fogjuk előtörleszteni a tartozásunkat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
