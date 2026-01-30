Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a nagy összeomlás

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója hangsúlyozta: a szabályozó hatóságok nem dőlhetnek hátra, még akkor sem, ha a 2008-as bankválság óta sikerült megerősíteni a hagyományos hitelintézetek ellenálló képességét.
A kihívás ma abban rejlik, miként kezeljük a bankrendszeren kívül megjelenő kockázatokat, valamint hogyan azonosítsuk és értsük meg a bankok és nem banki szereplők közötti új összefonódásokat
– írta Bailey a The Banker szaklapban megjelent cikkében. Hozzátette: globális szinten továbbra is különösen sürgető feladat a piaci alapú finanszírozás ellenállóbbá tétele.
A piaci alapú finanszírozás – amelyet gyakran árnyékbankolásként emlegetnek, és amely bankjellegű tevékenységeket foglal magában nyugdíjalapok, biztosítók és hedge fundok részéről – Bailey szerint rendkívül nagyra nőtt és gyors ütemben bővül.
Szerkezete széttagolt, számos ponton átláthatatlan, így nem meglepő módon a nemzetközi összekapcsolódások rendkívül összetettek és nehezen feltérképezhetők
– fogalmazott.
A mostani figyelmeztetés csupán a legújabb abban a sorban, amelyet a jegybank az elmúlt időszakban megfogalmazott a pénzügyi stabilitást fenyegető, nagyrészt szabályozatlan területeken lappangó kockázatokkal kapcsolatban. A nem banki finanszírozás különösen a 2008-as válság óta terjedt el, miután a szigorodó banki szabályok visszafogták a hitelintézetek hitelezési kedvét. A magánpiaci alapok világszerte már mintegy 16 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelnek, miközben a magánhitelezési és private equity szektor együttes mérete tíz év alatt 3 ezermilliárd dollárról 11 ezermilliárdra nőtt.
Mindeközben az ezekre a piacokra vonatkozó adatok rendkívül hiányosak, a felügyeletek pedig attól tartanak, hogy a nem banki szereplők és a betétgyűjtő bankok közötti sokrétű kapcsolatrendszer csak korlátozottan ismert. További aggodalomra ad okot a laza hitelbírálati gyakorlat, valamint az árnyékbanki finanszírozás egyre bonyolultabb szerkezete. Az Egyesült Államokban szeptemberben összeomlott két, magánfinanszírozáshoz kötődő vállalat – a First Brands és a Tricolor – esete szintén azt vetette fel, hogy szélesebb körű feszültségek alakulhatnak ki. A brit felsőház pénzügyi szabályozással foglalkozó bizottságának tagjai pedig arra figyelmeztettek, hogy a kormány láthatóan csak korlátozott mértékben van tisztában a magánhitelezés és a private equity által hordozott kockázatokkal.
Andrew Bailey szerint sürgős szükség van tehát az árnyékbankrendszer biztonságosabbá tételére, mivel egyre komolyabb aggodalmak merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy
ez a szektor válhat a következő pénzügyi válság kiváltó okává.
A jegybank igyekszik is mélyebben feltérképezni a problémát: még idén stressztesztet indít a magánpiaci ökoszisztémában, hogy felmérje egy hipotetikus válság gazdasági és pénzügyi következményeit. Ez az első ilyen jellegű vizsgálat bármely globális szabályozó részéről, és olyan szereplők vesznek benne részt, mint a BlackRock és a Pimco, hedge fundok – köztük a Rokos és a Citadel –, valamint nagybankok, például a Goldman Sachs és a JP Morgan Chase.
Bailey éberségre intő szavai ugyanakkor egy olyan időszakban hangzanak el, amikor a szabályozók politikai nyomás alatt állnak a szabálykönyvek leépítésére, mivel a kormányzati álláspont szerint a túlzott adminisztráció fékezi a gazdasági növekedést. Ennek nyomán az elmúlt években mind a Prudential Regulation Authority, mind a Financial Conduct Authority enyhített a londoni pénzügyi központot érintő előírásokon. Ennek egyik látványos lépése volt, hogy a jegybank a múlt hónapban – 2008 óta először – csökkentette a bankrendszerre vonatkozó tőkekövetelményeket.
Ezt a döntést Sir John Vickers, a válság utáni pénzügyi szabályozás egyik fő megalkotója, valamint David Aikman, a jegybank egykori tisztviselője élesen bírálta. Közös álláspontjuk szerint
a lépés „hiba” volt, és a szabályozónak „ha egyáltalán, inkább szigorítania kellene, nem lazítania a politikáján”.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Érkeznek a válaszok!
Beszakadt az arany árfolyama - Mutatjuk, mi áll a háttérben
Nyomás alatt a nemesfémek.
Lecsapott Donald Trump, és vészhelyzetet hirdetett: "brutális agresszióról" beszél az össztűz alá vett rezsim
Ez már a fojtófogás első felvonása lenne?
Súlyos vádak keringenek: rendkívül kínos helyzetbe vágta magát Trump bizalmasa – Elege lett Kijevnek?
Többször is leégethette saját magát.
Donald Trump ma nagyon fontos bejelentést tesz, hónapok óta ezt a várja a piac
Véget ér a találgatás.
Súlyosan fertőző, veszélyes vírus jelenlétét azonosították Magyarországon
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében találtak fertőzött állatokat.
Újabb lakópark-beruházás ellen tiltakozik a lakosság, bejelentést tett az újbudai polgármester
Nem ez az első eset, amelyik kivágja a biztosítékot a Móricz Zsigmond körtér szomszédságában.
Bírósági fordulat: két óriásbank közül csak az egyik menekült meg az Epstein-áldozatok keresetétől
Májusban bíróság elé áll a Bank of America.
Az AI mánia margójára
Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,
Magyarország, a napenergia bajnoka
Magyarország 29 százalékos részarányával 2025-ben is megtartotta vezető helyét a globális napenergia-termelésben.
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Innováció a rajtvonalnál: bér egységköltségek - a legfontosabb tudnivalók
Sok pályázatnál ösztönösen abból indulunk ki, hogy a projekthez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítást a munkaszerződés szerinti (tényleges) bér alapján tervezzük és számoljuk el.
Egy ügyes fogadós ötlete indította útjára a tőzsdét
Egy hatalmas vihar, egy kiváltságos város és egy ügyes fogadós kellett, hogy útjára induljon a pénzügyi világ csúcsintézménye. A tőzsde története egy akkoriban jelentéktelen flamand... Th
Ha van postaládád, veszélyben vagy: behajtói levelek árasztják el az országot
Ezeréves tartozásokkal háborgatják a lakosságot Behajtói levelek lepik el az országot, sokszor már elévült vagy vitatott követelésekkel. Megjött a levél. Egy nap, amikor a szokásos módo
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Őrült mozgás a dollárban! Most érdemes bevásárolni?
Az árfolyam most a befektetéseink mellé állhat.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.