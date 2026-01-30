Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a nagy összeomlás

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója hangsúlyozta: a szabályozó hatóságok nem dőlhetnek hátra, még akkor sem, ha a 2008-as bankválság óta sikerült megerősíteni a hagyományos hitelintézetek ellenálló képességét.

A kihívás ma abban rejlik, miként kezeljük a bankrendszeren kívül megjelenő kockázatokat, valamint hogyan azonosítsuk és értsük meg a bankok és nem banki szereplők közötti új összefonódásokat

– írta Bailey a The Banker szaklapban megjelent cikkében. Hozzátette: globális szinten továbbra is különösen sürgető feladat a piaci alapú finanszírozás ellenállóbbá tétele.

A piaci alapú finanszírozás – amelyet gyakran árnyékbankolásként emlegetnek, és amely bankjellegű tevékenységeket foglal magában nyugdíjalapok, biztosítók és hedge fundok részéről – Bailey szerint rendkívül nagyra nőtt és gyors ütemben bővül.

Szerkezete széttagolt, számos ponton átláthatatlan, így nem meglepő módon a nemzetközi összekapcsolódások rendkívül összetettek és nehezen feltérképezhetők

– fogalmazott.

A mostani figyelmeztetés csupán a legújabb abban a sorban, amelyet a jegybank az elmúlt időszakban megfogalmazott a pénzügyi stabilitást fenyegető, nagyrészt szabályozatlan területeken lappangó kockázatokkal kapcsolatban. A nem banki finanszírozás különösen a 2008-as válság óta terjedt el, miután a szigorodó banki szabályok visszafogták a hitelintézetek hitelezési kedvét. A magánpiaci alapok világszerte már mintegy 16 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelnek, miközben a magánhitelezési és private equity szektor együttes mérete tíz év alatt 3 ezermilliárd dollárról 11 ezermilliárdra nőtt.

Mindeközben az ezekre a piacokra vonatkozó adatok rendkívül hiányosak, a felügyeletek pedig attól tartanak, hogy a nem banki szereplők és a betétgyűjtő bankok közötti sokrétű kapcsolatrendszer csak korlátozottan ismert. További aggodalomra ad okot a laza hitelbírálati gyakorlat, valamint az árnyékbanki finanszírozás egyre bonyolultabb szerkezete. Az Egyesült Államokban szeptemberben összeomlott két, magánfinanszírozáshoz kötődő vállalat – a First Brands és a Tricolor – esete szintén azt vetette fel, hogy szélesebb körű feszültségek alakulhatnak ki. A brit felsőház pénzügyi szabályozással foglalkozó bizottságának tagjai pedig arra figyelmeztettek, hogy a kormány láthatóan csak korlátozott mértékben van tisztában a magánhitelezés és a private equity által hordozott kockázatokkal.

Andrew Bailey szerint sürgős szükség van tehát az árnyékbankrendszer biztonságosabbá tételére, mivel egyre komolyabb aggodalmak merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy

ez a szektor válhat a következő pénzügyi válság kiváltó okává.

A jegybank igyekszik is mélyebben feltérképezni a problémát: még idén stressztesztet indít a magánpiaci ökoszisztémában, hogy felmérje egy hipotetikus válság gazdasági és pénzügyi következményeit. Ez az első ilyen jellegű vizsgálat bármely globális szabályozó részéről, és olyan szereplők vesznek benne részt, mint a BlackRock és a Pimco, hedge fundok – köztük a Rokos és a Citadel –, valamint nagybankok, például a Goldman Sachs és a JP Morgan Chase.

Bailey éberségre intő szavai ugyanakkor egy olyan időszakban hangzanak el, amikor a szabályozók politikai nyomás alatt állnak a szabálykönyvek leépítésére, mivel a kormányzati álláspont szerint a túlzott adminisztráció fékezi a gazdasági növekedést. Ennek nyomán az elmúlt években mind a Prudential Regulation Authority, mind a Financial Conduct Authority enyhített a londoni pénzügyi központot érintő előírásokon. Ennek egyik látványos lépése volt, hogy a jegybank a múlt hónapban – 2008 óta először – csökkentette a bankrendszerre vonatkozó tőkekövetelményeket.

Ezt a döntést Sir John Vickers, a válság utáni pénzügyi szabályozás egyik fő megalkotója, valamint David Aikman, a jegybank egykori tisztviselője élesen bírálta. Közös álláspontjuk szerint

a lépés „hiba” volt, és a szabályozónak „ha egyáltalán, inkább szigorítania kellene, nem lazítania a politikáján”.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images