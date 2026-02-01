  • Megjelenítés
Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen
Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen

Február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel értékhatára - emlékeztet vasárnap reggeli közleményében az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormány döntése értelmében

minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz.

Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz - írják.

A bankoknak biztosítaniuk kell ügyfeleik számára a kedvezményes készpénzhozzáférés jogszabály adta lehetőségét. Ennek ellenőrzését is ígéri az NGM.

  • Az ingyenesség minden díjra és költségteherre vonatkozik, így a tranzakciós illeték sem hárítható át a lakosságra.
  • Nincs kötöttség abban sem, hogy melyik szolgáltató automatájából kíván valaki pénzt felvenni, hiszen egyformán ingyenes a saját és az idegen automata használatának esetében is.
