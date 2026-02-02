  • Megjelenítés
A legmerészebb várakozásokat is felülmúlta a fix 3%-os hitel: mégis mit művelnek a magyar cégek?
Bank

A legmerészebb várakozásokat is felülmúlta a fix 3%-os hitel: mégis mit művelnek a magyar cégek?

Sokszorosan meghaladja a kormány várakozásait a Széchenyi Kártya Program fix 3%-os hitelei iránti kereslet, a források döntő részét likviditási célokra, így bérköltségekre, rezsire és készletfinanszírozásra fordítják a vállalkozások – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Szabados Richárd. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát a program költségvetési és uniós fenntarthatóságáról, a hitelpiacon betöltött szerepéről is kérdeztük.

Portfolio: Október elején egységesítették fix 3%-on a Széchenyi Kártya Program kamatait. Hogy alakul várakozásaikhoz képest a vállalkozói kereslet?

Szabados Richárd: A program iránti élénk érdeklődés már az első hetekben jól érzékelhető volt, ami előre jelezte, hogy a vállalkozások széles köre lát benne valódi finanszírozási lehetőséget. A korábbi adatok alapján 2026 végéig – az eredetileg tervezettekhez képest – mintegy 5.500 többlet ügylet és 250 milliárd forintos többletvolumen volt valószínűsíthető. A tényleges piaci érdeklődés azonban ezt jelentősen meghaladja:

alig három és fél hónap alatt közel 19.100 igénylés érkezett be, több mint 1.000 milliárd forint értékben.

Ez a hitelkereslet egyértelműen mutatja, hogy a kkv-szektor finanszírozást kereső aktivitása rendkívül erős, és a program gyorsan képes volt érdemi lendületet adni a vállalkozások terveinek megvalósításához. A szakpolitika rugalmas reagálása és a források célzott biztosítása pedig lehetővé tette, hogy ez a vártnál is nagyobb érdeklődés gördülékenyen kiszolgálható legyen. A számok jól tükrözik, hogy a vállalkozások nemcsak beruházási, hanem működési és forgóeszköz-finanszírozási igényeikhez is kiszámítható forrásokat találtak a programban.

Még több Bank

Személyi kölcsönök: megjelent a 9% körüli kamat és a 10 éves futamidő is

Meghosszabbította és kibővítette az MNB a zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programját

Újabb kamatmentes hitelt jelentett be az állam, uniós forrásból javíthatják energiahatékonyságukat a vállalkozások

Minek tudja be ezt a robbanásszerű keresletet? Nem arról van szó elsősorban, hogy arbitrálnak a vállalkozások a likviditási célú hitelből? Azt hallani egyes bankoktól, hogy jócskán megugrott náluk a vállalkozások állampapír-állománya.

A kereslet dinamikus felfutásának egyértelmű indoka az egységesített, a jelenlegi piaci kamatszintekhez képest rendkívül kedvező fix 3 százalékos kamatszint, amely képes volt a stagnáló vállalati hitelpiaciot kimozdítani. A monitoring adatok alapján a cégek a forrásokat

célzottan bérköltségekre, rezsire és készletfinanszírozásra fordítják, így arbitrázs helyett a működési stabilitás megteremtése a fő motiváció.

A likviditási termékek, például a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+ népszerűsége a piaci bizalom helyreállását jelzi egy volatilis környezetben. A konstrukcióban résztvevő minden szereplő közös érdeke, hogy a források ne spekulációt, hanem a valós termelést és a munkahelyek megőrzését szolgálják.

Szabados Richárd

Mennyibe kerül a megemelkedett hitelkereslet az adófizetőknek? Tavaly több mint 260 milliárd forintnyi keretösszeggel számoltak a Széchenyi Kártya Program kamattámogatási tartalma miatt - mennyi lett végül ez tavaly, és mekkora kerettel számolnak idén? Lehetséges-e, hogy eltörlik a fix 3%-ot, ha elérik a költségvetési korlátot?

Szakmailag fontos tisztázni, hogy a hitelállomány növekedése nem generál költségvetési sokkot, mivel a kamattámogatás kifizetése a futamidő alatt, időarányosan valósul meg.

A költségvetési tervezés 2025-re 267 milliárd forinttal kalkulált, 2026-ra pedig 321 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre a program fenntartására,

ami fenntartható pályát jelent a nemzetgazdaság számára. A fix 3 százalékos kamatszint fenntartása prioritás, hiszen ez a kiszámíthatóság alapköve, ezért nem tervezünk olyan módosításokat, amelyek rontanák a beruházási kedvet. Ezeket az összegeket nem puszta kiadásként, hanem magas megtérülésű befektetésként kezeljük, amely a későbbi adóbevételeken keresztül visszajut a központi költségvetésbe.

Milyennek értékeli a Széchenyi Kártya Program tavalyi évét? Mekkora volt a szerződéses darabszám és volumen, és ezek milyen mértékű növekedést jelentettek az előző évhez képest?

A 2025-ös év a program történetének egyik legsikeresebb időszaka volt: összesen

49 056 darab igénylést regisztráltunk 2 212 milliárd forint értékben, ami volumenében 49 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Különösen az utolsó negyedév adatai beszédesek, ahol a 3 százalékos kamat kiterjesztése után 16.413 darab igénylés érkezett be 887 milliárd forint összegben, megdöntve a korábbi rekordokat. Az adatok visszaigazolják, hogy a célzott kamatcsökkentés nemcsak megállította a stagnálást, hanem érdemi növekedési pályára állította a kkv-szektort. Ez a siker a kormányzat, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége közötti hatékony operatív együttműködés eredménye. Az elért teljesítmény szilárd alapot biztosít az idei évi GDP-növekedéshez és a foglalkoztatási szint fenntartásához. Számításaink szerint a Széchényi Kártya program volumene képes lehet éves szinten minimum a GDP 0,5 százalékát a növekedés irányába mozdítani.

Szabados

Az MNB októberi és novemberi statisztikáiban még nem látszódott felfutás a vállalkozások új hitelszerződésinek volumenében. Ebből arra következtetünk, hogy több hónapot is várni kell, mire egy hiteligényből hitelszerződés, majd folyósítás lesz. Milyenek most az átfutási idők a programban?

A Széchenyi Kártya Program az ország egyik legkiterjedtebb hálózattal rendelkező finanszírozási rendszere, amely a kereskedelmi bankfiókok többségében szintén elérhető. A ciklusidő természetesen termékfüggő: míg a likviditási hitelek bírálata rendkívül gyors, a komplexebb beruházási hitelek és lízingkonstrukciók alaposabb kockázatelemzést igényelnek. Stratégiai célunk a folyamatok további digitalizációja, hogy az ügyintézés a teljes bankrendszerben még gyorsabban és papírmentesen valósuljon meg. Folyamatosan egyeztetünk a pénzintézetekkel az adminisztratív terhek csökkentése érdekében, biztosítva a források mielőbbi célba érését. A bürokrácia nem lehet akadálya a vállalkozói agilitásnak és a fejlesztések megvalósításának. A teljes és megfelelő dokumentáció esetén

egy KKV-hitel igénylésétől a folyósításig általában 2-6 hét átfutási idővel lehet számolni.

Az időtartamot érdemben befolyásolja a hitelösszeg és a konstrukció összetettsége, a biztosítéki struktúra, valamint a banki kockázatkezelési és döntési szintek száma.

A vállalkozók azt szokhatták meg az elmúlt években, hogy félévről félévre, de legalábbis évről évre változik a Széchenyi Kártya-hitelek uniós támogatási keretrendszere. E téren történt-e változás 2026 elején, és számíthatnak-e a vállalkozások változásra az év folyamán?

Az Európai Bizottság válság- és átmeneti keretrendszere 2024 végével lezárult, így 2025-től már nem volt lehetőség új válságtámogatási döntések meghozatalára. Ennek megfelelően a Széchenyi Kártya Program konstrukciói jelenleg csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen működnek, a hatályos üzletszabályzat és uniós rendeletek alapján. A bizottsági rendeletek szerint bármely három év során, egy és ugyanazon vállalkozás részére nyújtott általános csekély összegű támogatások összege nem haladhatja meg a 300.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az uniós támogatási keretrendszerben jelenleg nem várható olyan általánosan alkalmazható jogcím bevezetése 2026-ban, mint amilyen a válságtámogatás volt. Mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén ez a felső határ 50.000 euró, míg halászati és akvakultúra-ágazatban 40.000 euró. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozás továbbra is elérhető és kiszámítható, ugyanakkor a vállalkozásoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk saját de minimis keretük alakulására.  A szakmai álláspontunk szerint

a csekély összegű támogatási jogcímhez tartozó értékhatárok túlzottan alacsonyak, ezért az Európai Unió megfelelő képviseleti szintjein ennek az emelését szorgalmazzuk.

Szabados Richárd

Az elmúlt másfél évben alig csökkentek a piaci hitelkamatok. Számít-e idén változásra ebben, és ennek fényében csökkenhet-e a Széchenyi Kártya Program vonzereje, vagy épp ellenkezőleg, jelentős növekedéssel kalkulál az év során is a kormány?

Bár a piaci kamatkörnyezet esetleges enyhülése kedvező lenne a gazdaság egésze számára, a fix 3 százalékos szint továbbra is olyan versenyelőnyt jelent, amely piaci alapon nehezen elérhető. Egy 100 millió forintos hitelállomány esetén a kamatkülönbözet még csökkenő piaci kamatok mellett is milliós nagyságrendű éves megtakarítást eredményez a cégeknek. Amennyiben a piaci olló záródna, a programot specifikusabb célok felé módosíthatjuk tovább. A célunk nem csupán az olcsó forrás biztosítása, hanem a kkv-szektor strukturális versenyképességének fenntartása. Fontos, hogy

a program mindig a legvonzóbb alternatívát kínálja a fejlődni vágyó magyar vállalkozásoknak.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Hatalmas rángatások a piacokon - Mit csinál a magyar tőzsde?
Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility