Elköltözik a Gránit Bank fiókja

A pénzintézet közlése szerint a jelenleg a Lechner Ödön fasor 8. szám alatt működő bankfiók 2026. március 31-től a XIII. kerületi Váci út 17. szám alatt folytatja tevékenységét. A jelenlegi helyszínen március 30-án, a nyitvatartási idő végéig zavartalanul fogadják az ügyfeleket.
A közlemény szerint az épületben elegáns, megújult belső tereket alakítottak ki, ahol diszkrét ügyfélfogadásra nyílik lehetőség. Az akadálymentes megközelíthetőség mellett korlátozott számú ügyfélparkoló is rendelkezésre áll majd, továbbá egy új ATM-bankjegykiadó automatát is üzembe helyeznek.
A Váci úti fiókban március 31-től kibővített pénztári szolgáltatásokat vezetnek be. A lakossági és vállalkozói ügyintézés mellett hosszabb nyitvatartással működnek majd: az új ügyfélfogadási idő hétfőtől péntekig 8:30 és 16:30 között lesz.
A bank hangsúlyozta, hogy a WestEnd bevásárlóközpont harmadik emeletén található pénztármentes fiókjuk változatlanul, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között fogadja az ügyfeleket a megszokott lakossági és vállalati szolgáltatásokkal.
