Pénzeső hull februárban a magyar lakosságra, 6% feletti betéti kamatokkal csábítanak egyes bankok

Február hagyományosan jelentős többletforrást hoz sok magyar háztartás számára. Idén ismét kifizetik a fegyverpénzt az érintett szervezetek dolgozóinak, megérkezik a 14. havi nyugdíj első része a már megszokott 13. havi juttatás mellett, és első alkalommal részesülhetnek szja-mentességben a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is. A három nagyobb tétel együttes költségvetési hatása megközelíti az 1200 milliárd forintot.

A szakértő szerint "Ezek a juttatások a megtakarítási piacon is érdemi nagyságrendet jelentenek. Azok, akik alacsony kockázat mellett, de számottevő hozammal szeretnék félretenni az extra bevételüket, a lekötött forintbetétek között is találhatnak kedvező ajánlatokat." A jelenlegi piaci környezetben több pénzintézet is kifejezetten friss források elhelyezésére szabott, akciós konstrukciókkal jelenik meg, amelyek feltételei jellemzően nem jelentenek komoly megkötést az ügyfelek számára.

A jelenleg elérhető ajánlatok között szerepel a Gránit Bank féléves KamatMax betétje 6 százalékos éves kamattal. Az eBank három hónapos lekötése megfelelő feltételek teljesítése esetén 6,15 százalékos hozamot kínál. Utóbbi esetében élő szerződésre és legalább havi 400 ezer forintos jóváírásra van szükség két egymást követő hónapban. Az OTP Bank prémium ügyfelei szintén 6 százalékos kamatot érhetnek el féléves futamidővel, minimum 100 ezer forint elhelyezése mellett.

A MagNet Bank Prizma betétje három hónapos lekötésre 6,62 százalékos éves kamatot biztosít, a féléves verzió 6,45, az egyéves konstrukció pedig 4,61 százalékos hozamot ígér. A bank az új ügyfelek számára külön terméket is kínál Hello Betét néven, amely 4,20 százalékos kamatot nyújt, és akár 100 ezer forintos bónusszal is kiegészülhet.

Kiemelkedő ajánlattal lép piacra a Trive Bank: eBetét Kamatbónusz konstrukciójuk keretében, megújuló, egyéves lekötéssel 8 százalékos éves kamat érhető el a meghatározott feltételek teljesítése esetén. Egyszeri lekötésnél az éves kamat 7,50 százalék. A Cofidis Bank egyéves betétje 5,50, kétéves lekötése pedig 5,75 százalékos kamatot fizet. A CIB Bank kombinált Tandem Megtakarítás konstrukciója féléves futamidőre 7 százalékos kamatot biztosít, míg a prémium ügyfelek akár 10 százalékos hozamot is elérhetnek.

A betétekkel szemben továbbra is nagy előnye a lakossági állampapíroknak, hogy sem a 15%-os kamatadót, sem a 13%-os szochót nem kell megfizetni a hozamuk után,

az adóterhet a fenti betéti kamatokból még le kell ugyanis vonni. A legkeresettebb állampapírnak számító FixMÁP nettó 7%-os éves hozamot kínál.

