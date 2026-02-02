  • Megjelenítés
Pénzeső hull februárban a magyar lakosságra, 6% feletti betéti kamatokkal csábítanak egyes bankok
Bank

Pénzeső hull februárban a magyar lakosságra, 6% feletti betéti kamatokkal csábítanak egyes bankok

Portfolio
A februárban érkező rendkívüli kormányzati juttatásokra építve több pénzintézet kínál az inflációt meghaladó, vonzó betéti ajánlatokat. A BiztosDöntés.hu elemzése szerint akár évi 6 százalék feletti kamat is elérhető azok számára, akik a frissen érkező pénzüket lekötött betétben helyezik el.

Február hagyományosan jelentős többletforrást hoz sok magyar háztartás számára. Idén ismét kifizetik a fegyverpénzt az érintett szervezetek dolgozóinak, megérkezik a 14. havi nyugdíj első része a már megszokott 13. havi juttatás mellett, és első alkalommal részesülhetnek szja-mentességben a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is. A három nagyobb tétel együttes költségvetési hatása megközelíti az 1200 milliárd forintot.

A szakértő szerint "Ezek a juttatások a megtakarítási piacon is érdemi nagyságrendet jelentenek. Azok, akik alacsony kockázat mellett, de számottevő hozammal szeretnék félretenni az extra bevételüket, a lekötött forintbetétek között is találhatnak kedvező ajánlatokat." A jelenlegi piaci környezetben több pénzintézet is kifejezetten friss források elhelyezésére szabott, akciós konstrukciókkal jelenik meg, amelyek feltételei jellemzően nem jelentenek komoly megkötést az ügyfelek számára.

A jelenleg elérhető ajánlatok között szerepel a Gránit Bank féléves KamatMax betétje 6 százalékos éves kamattal. Az eBank három hónapos lekötése megfelelő feltételek teljesítése esetén 6,15 százalékos hozamot kínál. Utóbbi esetében élő szerződésre és legalább havi 400 ezer forintos jóváírásra van szükség két egymást követő hónapban. Az OTP Bank prémium ügyfelei szintén 6 százalékos kamatot érhetnek el féléves futamidővel, minimum 100 ezer forint elhelyezése mellett.

A MagNet Bank Prizma betétje három hónapos lekötésre 6,62 százalékos éves kamatot biztosít, a féléves verzió 6,45, az egyéves konstrukció pedig 4,61 százalékos hozamot ígér. A bank az új ügyfelek számára külön terméket is kínál Hello Betét néven, amely 4,20 százalékos kamatot nyújt, és akár 100 ezer forintos bónusszal is kiegészülhet.

Még több Bank

Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen

Kevesen ismerik ezt a legális SZJA-trükköt: most közel 600 ezer forint kiadásodat támogatja az állam

Újabb bankoknál drágulnak a vállalkozói számlák, hárman is léptek

Kiemelkedő ajánlattal lép piacra a Trive Bank: eBetét Kamatbónusz konstrukciójuk keretében, megújuló, egyéves lekötéssel 8 százalékos éves kamat érhető el a meghatározott feltételek teljesítése esetén. Egyszeri lekötésnél az éves kamat 7,50 százalék. A Cofidis Bank egyéves betétje 5,50, kétéves lekötése pedig 5,75 százalékos kamatot fizet. A CIB Bank kombinált Tandem Megtakarítás konstrukciója féléves futamidőre 7 százalékos kamatot biztosít, míg a prémium ügyfelek akár 10 százalékos hozamot is elérhetnek.

A betétekkel szemben továbbra is nagy előnye a lakossági állampapíroknak, hogy sem a 15%-os kamatadót, sem a 13%-os szochót nem kell megfizetni a hozamuk után,

az adóterhet a fenti betéti kamatokból még le kell ugyanis vonni. A legkeresettebb állampapírnak számító FixMÁP nettó 7%-os éves hozamot kínál.

Kapcsolódó cikkünk

Trónfosztás az állampapíroknál, egy korszak most lezárult

Állampapír-befektetők, figyelem: jön az új MÁP Plusz és FixMÁP

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Rezsicsökkentés Európában

A HOLD Minutes e heti részében Szőcs Gábor senior portfóliókezelő mutatja be az energiapiacok alakulását: A HOLD Minutes érdekes és aktuális piaci, gazdasági jelenségeket elemző... The post

KonyhaKontrolling

Az AI mánia margójára

Mostanra talán elhalt annyira az AI feletti izgalom, hogy értelmesen tudjunk beszélgetni róla. Szívesen olvasom a véleményedet a kommentek közt, mert könnyen lehet, hogy elsiklottam valami felett,

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Az arany és az ezüst még mindig az évtized befektetése?
Nincs megállás, a hétvégén is folytatódik az esés a kriptopiacokon
Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility