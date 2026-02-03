EKB: egyre nehezebb tudnak hitelt felvenni a vállalatok

A jegybank negyedévente készíti el a banki hitelezési felmérést, amely az euróövezet hitelpiaci folyamatairól ad részletes képet. Az Európai Központi Bank felmérése szerint a hitelezési standardok szigorításának hátterében elsősorban a gazdasági kilátások romlásával kapcsolatos félelmek, illetve a világgazdaságot érintő kereskedelempolitikai feszültségek állnak - írja a Reuters.
Bár a vállalkozásoknak és a háztartásoknak nyújtott hitelek állománya továbbra is növekszik, a bővülés üteme még mindig elmarad a koronavírus-járvány előtti időszak dinamikájától. A bankok visszafogottabb kockázatvállalási hajlandósága ezt a folyamatot tovább fékezi.
A 153 legnagyobb euróövezeti bank körében végzett felmérés alapján a vállalati kilátásokkal és a tágabb gazdasági környezettel kapcsolatos aggodalmak, valamint a kockázatvállalási kedv csökkenése egyaránt hozzájárult a szigorúbb hitelezési feltételekhez. A megkérdezett bankok mintegy fele jelezte, hogy a kereskedelempolitikai bizonytalanság közvetlenül befolyásolta hitelezési döntéseit.
A vállalati hitelezés feltételei különösen Németországban és Franciaországban szigorodtak,
míg Olaszországban és Spanyolországban nem történt érdemi változás. A jelzáloghitelek esetében ezzel szemben a bankok összességében tovább enyhítettek a feltételeken, ezen a téren főként Franciaország emelkedik ki.
A hitelkereslet ugyanakkor összességében stabilnak bizonyult: a bankok enyhe növekedésről számoltak be. A legtöbb ágazatban a vállalati hitelkereslet további emelkedésére számítanak, kivételt jelent az autóipar, a nagy- és kiskereskedelem, valamint a kereskedelmi ingatlanpiac, ahol inkább stagnálást vagy visszafogottságot várnak.
A jelzáloghitelek iránti kereslet szintén nőtt, amit elsősorban a lakáspiac javuló kilátásaival magyaráznak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Így léphetünk meg a konkurenciától az AI-surranópályán a fenntarthatóság rázós terepén
Felturbózhatja a zöld szempontok érvényesülését a mesterséges intelligencia.
Ezt sokáig megemlegetjük: rohamra indult a magyar lakosság, a legtapasztaltabb bankárok sem láttak még ilyet
Soha nem láttunk még ilyen számokat, amilyeneket az MNB ma közölt.
Visszatért a tél: mutatjuk, melyik járatok nem közlekednek
A kialakult csúszós útviszonyok miatt.
Itt egy nagyon olcsó magyar részvény, amiben most nagy kitörés jöhet!
Az egyik legnagyobb meglepetést szállíthatja idén ez a papír.
Drasztikus változás a kávéknál: minden magyar vásárlót érint a kormány terve
Szigorúbb lehet a szabályozás, de 24 hónapos átmeneti időszak lesz az átállásra.
Franciaország nem mindennapi javaslattal állt elő - Drasztikus lépéssel mentenék meg a világgazdaságot
Központi téma lehet a G7 csúcson.
Figyelmeztet a Katasztrófavédelem: ez a teendő ónos esőben
Aki teheti, el se induljon.
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Az osztalék portfólióm - 2026. január
Két cég osztalékemelésére is számítottam az év elején, mindkettő bejelentette a már a következő negyedévre az osztalékot, és egyik sem emelt. Kis csalódás.VáltozásokHP Inc. (HPQ): Vás
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!