EKB: egyre nehezebb tudnak hitelt felvenni a vállalatok
Portfolio
Az euróövezet legnagyobb bankjai az elmúlt negyedévben szigorították a vállalati hitelezés feltételeit, és az erősödő gazdasági, valamint kereskedelempolitikai bizonytalanság miatt a következő időszakra is további szigorítást jeleznek előre – derül ki az Európai Központi Bank frissen közzétett negyedéves banki hitelezési felméréséből. Az amerikai Fed erősödő vállalati hitelpiacról adott számot felmérésében.

A jegybank negyedévente készíti el a banki hitelezési felmérést, amely az euróövezet hitelpiaci folyamatairól ad részletes képet. Az Európai Központi Bank felmérése szerint a hitelezési standardok szigorításának hátterében elsősorban a gazdasági kilátások romlásával kapcsolatos félelmek, illetve a világgazdaságot érintő kereskedelempolitikai feszültségek állnak - írja a Reuters.

Bár a vállalkozásoknak és a háztartásoknak nyújtott hitelek állománya továbbra is növekszik, a bővülés üteme még mindig elmarad a koronavírus-járvány előtti időszak dinamikájától. A bankok visszafogottabb kockázatvállalási hajlandósága ezt a folyamatot tovább fékezi.

A 153 legnagyobb euróövezeti bank körében végzett felmérés alapján a vállalati kilátásokkal és a tágabb gazdasági környezettel kapcsolatos aggodalmak, valamint a kockázatvállalási kedv csökkenése egyaránt hozzájárult a szigorúbb hitelezési feltételekhez. A megkérdezett bankok mintegy fele jelezte, hogy a kereskedelempolitikai bizonytalanság közvetlenül befolyásolta hitelezési döntéseit.

A vállalati hitelezés feltételei különösen Németországban és Franciaországban szigorodtak,

Nagyot hajráztak a hitelközvetítők 2025-ben

Ezt sokáig megemlegetjük: rohamra indult a magyar lakosság, a legtapasztaltabb bankárok sem láttak még ilyet

Jó hír jött az amerikai gazdaságból: fordulatot látnak a bankok

míg Olaszországban és Spanyolországban nem történt érdemi változás. A jelzáloghitelek esetében ezzel szemben a bankok összességében tovább enyhítettek a feltételeken, ezen a téren főként Franciaország emelkedik ki.

A hitelkereslet ugyanakkor összességében stabilnak bizonyult: a bankok enyhe növekedésről számoltak be. A legtöbb ágazatban a vállalati hitelkereslet további emelkedésére számítanak, kivételt jelent az autóipar, a nagy- és kiskereskedelem, valamint a kereskedelmi ingatlanpiac, ahol inkább stagnálást vagy visszafogottságot várnak.

A jelzáloghitelek iránti kereslet szintén nőtt, amit elsősorban a lakáspiac javuló kilátásaival magyaráznak.

