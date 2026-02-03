Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a bedőlt svájci óriásbanknál

A bizottságot vezető Grassley szerint a feltárt számlák között korábban nem ismert, háborús időszakhoz köthető számlák is vannak. Ezeket a német külügyminisztérium, egy német fegyvergyártó vállalat, valamint a Német Vöröskereszt nevére nyitották.
A UBS, amely 2023-ban sürgősségi mentőakció keretében felvásárolta a Credit Suisse-t, tavaly közölte, hogy Neil Barofsky volt amerikai ügyésszel együttműködve próbál teljes képet kapni egykori versenytársa náci kapcsolódású számláiról.
A bank a szenátusi bizottságnak előzetesen megküldött írásos tanúvallomásában hangsúlyozta, hogy mind a UBS, mind a Credit Suisse bocsánatot kért, és 1999-ben globális egyezséget kötött, amely lezárta a korábbi követeléseket. A mostani vizsgálatot önkéntes kezdeményezésként jellemezték.
A felülvizsgálat bizonyítékot talált arra, hogy
a Credit Suisse üzleti kapcsolatai az SS náci paramilitáris szervezettel jóval kiterjedtebbek voltak a korábban ismerteknél.
Az SS gazdasági részlege ugyanis számlát vezetett a banknál. Emellett új részletek kerültek napvilágra egy olyan hálózatról is, amely nácik Argentínába szöktetését segítette.
A UBS elismeri és mélységesen sajnálja, hogy a második világháború időszaka sötét fejezetet jelentett a svájci bankrendszer történetében – derült ki a bank közleményéből. Robert Karofsky, a UBS Americas elnöke azt mondta, Credit Suisse átvételekor a UBS teljes mértékben elkötelezte magát a vizsgálat folytatása mellett, és azóta jelentős lépéseket tett Barofsky munkájának támogatására.
A vizsgálat várhatóan kora nyáron zárul le, a zárójelentés pedig az év végére készülhet el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási bajba került Orbán Viktor szövetségese
Pártszakadás fenyeget a Matteo Salvini vezette Ligában.
Váratlan bejelentés: óriási árcsökkentés jön az amerikai boltokban, több fontos terméket érint
Erre kevesen számítottak.
Az IMF ítéletet mondott: veszélyes útra lépett a régió egyik vezető országa
Túlszaladhat a hiány.
Harold James: Az Egyesült Államok úgy süllyed el, mint a Titanic
A kapitány tehetetlenül dühöng.
Döbbenetes húzás a magyar profiktól: minden pénzt betoltak egyetlen befektetésbe
Egy piacot viszont megbüntettek.
Ilyen időjárási poklot még nem látott a világ – Megszólalt a WMO is
Világszerte megbolondult az időjárás.
Csütörtöktől új korszak kezdődik: az utolsó korlát is eltűnik két nagyhatalom nukleáris arzenálja előtt
Trump bejelentette, hogy elengedi a START szerződést.
Meglepetésszerűen javult a magyar háztartások fizetőképessége
Megjelent az Intrum fizetőképességi indexe.
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Végrehajtás indult ellened? Így lehet felfüggeszteni
Mutatjuk, hogyan lehet felfüggeszteni, szüneteltetni, vagy megszüntetni a már megindult végrehajtási eljárást, ingatlanárverést. Ezek a leghatékonyabb módjai a végrehajtási eljárás felfüg
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Túlélőcsomag 2026-ra: A kényszerű energiapiaci forradalom
Kényszer, amely alapjaiban írja át a magyar cégek stratégiáját.