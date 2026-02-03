Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a bedőlt svájci óriásbanknál

Összesen 890, potenciálisan a második világháborúhoz köthető, náci kötődésű számlát azonosítottak a svájci Credit Suisse banknál – közölte be Chuck Grassley amerikai szenátor a szenátus igazságügyi bizottságának keddi meghallgatása előtt. A testület a bankok holokausztban játszott szerepét vizsgálja a Reuters szerint.

A bizottságot vezető Grassley szerint a feltárt számlák között korábban nem ismert, háborús időszakhoz köthető számlák is vannak. Ezeket a német külügyminisztérium, egy német fegyvergyártó vállalat, valamint a Német Vöröskereszt nevére nyitották.

A UBS, amely 2023-ban sürgősségi mentőakció keretében felvásárolta a Credit Suisse-t, tavaly közölte, hogy Neil Barofsky volt amerikai ügyésszel együttműködve próbál teljes képet kapni egykori versenytársa náci kapcsolódású számláiról.

A bank a szenátusi bizottságnak előzetesen megküldött írásos tanúvallomásában hangsúlyozta, hogy mind a UBS, mind a Credit Suisse bocsánatot kért, és 1999-ben globális egyezséget kötött, amely lezárta a korábbi követeléseket. A mostani vizsgálatot önkéntes kezdeményezésként jellemezték.

A felülvizsgálat bizonyítékot talált arra, hogy

a Credit Suisse üzleti kapcsolatai az SS náci paramilitáris szervezettel jóval kiterjedtebbek voltak a korábban ismerteknél.

Az SS gazdasági részlege ugyanis számlát vezetett a banknál. Emellett új részletek kerültek napvilágra egy olyan hálózatról is, amely nácik Argentínába szöktetését segítette.

A UBS elismeri és mélységesen sajnálja, hogy a második világháború időszaka sötét fejezetet jelentett a svájci bankrendszer történetében – derült ki a bank közleményéből. Robert Karofsky, a UBS Americas elnöke azt mondta, Credit Suisse átvételekor a UBS teljes mértékben elkötelezte magát a vizsgálat folytatása mellett, és azóta jelentős lépéseket tett Barofsky munkájának támogatására.

A vizsgálat várhatóan kora nyáron zárul le, a zárójelentés pedig az év végére készülhet el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images