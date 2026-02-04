  • Megjelenítés
Alaposan meglepte az elemzőket a UBS
Bank

Alaposan meglepte az elemzőket a UBS

Portfolio
A UBS szerdán közzétett negyedik negyedéves jelentése szerint a svájci pénzintézet 1,2 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, ami 56 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és jóval felülmúlja a társaság által összegyűjtött elemzői várakozásokból álló, 919 millió dolláros elemzői konszenzust.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A negyedik negyedévben a globális vagyonkezelési üzletág 8,5 milliárd dollárnyi friss tőkét vont be, míg az eszközkezelési részleg további 8 milliárd dollár új forrást szerzett - írja a Reuters.

A világ legnagyobb vagyonkezelőjének számító bank új részvény-visszavásárlási programot jelentett be:

2026-ban 3 milliárd dollár értékben tervez saját részvényeket vásárolni,

ami megegyezik a tavalyi keretösszeggel. A bank jelezte, hogy ennél nagyobb volumenű visszavásárlásra is nyitott lenne, ám ennek pontos mértéke a svájci bankszabályozás alakulásától függ.

Még több Bank

Csökkent az orosz bankszektor nyeresége

Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a bedőlt svájci óriásbanknál

Meglepetésszerűen javult a magyar háztartások fizetőképessége

A svájci hatóságok szigorúbb tőkekövetelmények bevezetését javasolták az ország egyetlen megmaradt nagybankjára, miután a UBS 2023-ban állami közreműködéssel felvásárolta a bajba jutott Credit Suisse-t. A végleges szabályozási csomag sorsa még nem dőlt el, ugyanakkor a UBS részvényei december eleje óta emelkednek, miután a törvényhozók egy kompromisszumos javaslatot terjesztettek elő.

Kapcsolódó cikkünk

Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama

A bank ismét megerősítette, hogy 2028-ra 18 százalékos elsődleges tőkearányos megtérülést kíván elérni. Ezt a célt korábban a júniusban bejelentett szabályozási tervek miatt ideiglenesen felfüggesztette. Emellett a költség/bevétel arányt 2028-ig 67 százalékra szeretné leszorítani a bank.

ubs

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Sosem látott járvány tombol Magyarországon
Hatalmas ostromra készül Ukrajna, a legváratlanabb helyről kapott csúnya pofont Oroszország - Háborús híreink kedden
Ezt sokáig megemlegetjük: rohamra indult a magyar lakosság, a legtapasztaltabb bankárok sem láttak még ilyet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility