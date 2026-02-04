Alaposan meglepte az elemzőket a UBS

A UBS szerdán közzétett negyedik negyedéves jelentése szerint a svájci pénzintézet 1,2 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, ami 56 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és jóval felülmúlja a társaság által összegyűjtött elemzői várakozásokból álló, 919 millió dolláros elemzői konszenzust.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A negyedik negyedévben a globális vagyonkezelési üzletág 8,5 milliárd dollárnyi friss tőkét vont be, míg az eszközkezelési részleg további 8 milliárd dollár új forrást szerzett - írja a Reuters.

A világ legnagyobb vagyonkezelőjének számító bank új részvény-visszavásárlási programot jelentett be:

2026-ban 3 milliárd dollár értékben tervez saját részvényeket vásárolni,

ami megegyezik a tavalyi keretösszeggel. A bank jelezte, hogy ennél nagyobb volumenű visszavásárlásra is nyitott lenne, ám ennek pontos mértéke a svájci bankszabályozás alakulásától függ.

A svájci hatóságok szigorúbb tőkekövetelmények bevezetését javasolták az ország egyetlen megmaradt nagybankjára, miután a UBS 2023-ban állami közreműködéssel felvásárolta a bajba jutott Credit Suisse-t. A végleges szabályozási csomag sorsa még nem dőlt el, ugyanakkor a UBS részvényei december eleje óta emelkednek, miután a törvényhozók egy kompromisszumos javaslatot terjesztettek elő.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 12. Örömhírt kapott a UBS, 2008 óta nem látott szintre ugrott a svájci bankóriás árfolyama

A bank ismét megerősítette, hogy 2028-ra 18 százalékos elsődleges tőkearányos megtérülést kíván elérni. Ezt a célt korábban a júniusban bejelentett szabályozási tervek miatt ideiglenesen felfüggesztette. Emellett a költség/bevétel arányt 2028-ig 67 százalékra szeretné leszorítani a bank.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ