Csökkent az orosz bankszektor nyeresége
Csökkent az orosz bankszektor nyeresége

MTI
Az orosz bankszektor 3500 milliárd rubel (1 rubel=4,2 forint) profitot termelt tavaly, ami 8 százalékkal elmarad az egy évvel korábbi 3800 milliárd rubeltől a központi bank keddi jelentése szerint.

Az orosz jegybank 3200-3500 milliárd rubel adózott eredményt várt a múlt évről.

Az ágazati szintű sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 18 százalékra esett tavaly a 2024. évi 23 százalékról.

Az orosz központi bank azzal számol, hogy a bankágazat idei profitja 3100-3600 milliárd rubel lesz.

