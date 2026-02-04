  • Megjelenítés
Eltűntek egy időre a számlaegyenlegek egy magyar nagybanknál
Eltűntek egy időre a számlaegyenlegek egy magyar nagybanknál

Szerda reggel több olvasónk jelezte, hogy a K&H Bank mobilbankjában és netbankjában sem látható sem a számlaegyenlege, sem a számlatörténete. Update: 10 óra előtt nem sokkal újra megjelentek az egyenlegek a felületeken.

Update:

újra rendben működik a K&H Bank mobilbankja és netbankja, az egyenlegek ismét látszanak a felületeken.

Egyenleg nem elérhető

- volt olvasható szerda reggel a K&H mobilbankjában ott, ahol a számlaegyenleget kellene látni.

A számlatörténet betöltése nem sikerült. Kérjük, hogy lehúzással frissítsd a képernyőt

- írták az appban azon a képernyőterületen, ahol a számlatörténetnek kellett volna lennie. A netbankba belépve (lásd alább) hasonló volt a helyzet, itt sem látszott a főszámla egyenlege, sőt, volt olyan olvasónk, akinek a hitelkártya egyenlege sem töltődött be..

Volt olyan olvasónk is, aki amikor megpróbált belépni a netbankba, azt az üzenetet kapta: "elnézést kérünk, hiba történt. folyamatban lévő tranzakciói nem vesztek el, ezeket ellenőrizni tudja a "tranzakciók" menüpontban."

Később a netbanki felületen megjelent egy üzenet:

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatóak. Kérjük, a funkció igénybevételét ismételje meg később.

Megkérdeztük a bankot a hibák láttán, azt a tájékoztatást kaptuk a kommunikációs osztálytól:

Technikai hiba miatt jelenleg fennakadások tapasztalhatók a K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatások működésében. A hiba elhárításán kiemelet prioritással és sürgősséggel dolgozunk.

A bank az ügyfelektől szíves elnézést kért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

2026. február 19.

2026. február 24.

2026. február 25.

2026. február 26.

