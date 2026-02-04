Eltűntek egy időre a számlaegyenlegek egy magyar nagybanknál

Update:
újra rendben működik a K&H Bank mobilbankja és netbankja, az egyenlegek ismét látszanak a felületeken.
Egyenleg nem elérhető
- volt olvasható szerda reggel a K&H mobilbankjában ott, ahol a számlaegyenleget kellene látni.
A számlatörténet betöltése nem sikerült. Kérjük, hogy lehúzással frissítsd a képernyőt
- írták az appban azon a képernyőterületen, ahol a számlatörténetnek kellett volna lennie. A netbankba belépve (lásd alább) hasonló volt a helyzet, itt sem látszott a főszámla egyenlege, sőt, volt olyan olvasónk, akinek a hitelkártya egyenlege sem töltődött be..
Volt olyan olvasónk is, aki amikor megpróbált belépni a netbankba, azt az üzenetet kapta: "elnézést kérünk, hiba történt. folyamatban lévő tranzakciói nem vesztek el, ezeket ellenőrizni tudja a "tranzakciók" menüpontban."
Később a netbanki felületen megjelent egy üzenet:
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásban átmenetileg kimaradások tapasztalhatóak. Kérjük, a funkció igénybevételét ismételje meg később.
Megkérdeztük a bankot a hibák láttán, azt a tájékoztatást kaptuk a kommunikációs osztálytól:
Technikai hiba miatt jelenleg fennakadások tapasztalhatók a K&H e-bank és K&H mobilbank szolgáltatások működésében. A hiba elhárításán kiemelet prioritással és sürgősséggel dolgozunk.
A bank az ügyfelektől szíves elnézést kért.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ursula von der Leyen máris becélozta az EU következő hódítását
Idén már a harmadik nagy paktum összehozására készül Brüsszel.
Miért küldenek egyre több ipari eszközt aukcióra a hazai vállalatok?
Kocsis Csabát, az Intergavel Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
A turizmustól az Otthon Start Programig: döntő piacformáló témák a Portfolio Property Warm Up terítékén
A jegyek már nagyon fogynak, érdemes időben regisztrálni.
Döntő lépésre szánta el magát a Putyin-barát veterán tábornok, beláthatatlan lavinát indíthat el
Szakad az olasz jobboldal.
Kész, vége: Budapest mától eszköztelen a szolidaritási hozzájárulás ellen
Rendelkezett a kormány.
Csúnya ütést kapott az Nvidia egyik legnagyobb versenytársa, zuhan az árfolyam
Pedig erősek lettek a számok.
Megalázó körülmények: lemondott az Epstein-botrányba keveredett szürke eminenciás
Végleg kegyvesztetté vált a brit nagyágyú.
Hóhelyzet Budapesten: betelt a pohár a budai polgármestereknél
A II. kerület saját hókotrót szerez be, a III. kerület is intézkedik.
Az európai nyugdíj-megtakarítás kispályás az amerikaihoz képest
Nemrég a HOLDBLOG-on értekeztünk arról, hogy a holland nyugdíjrendszer reformja mekkora hatással lehet a kötvénypiacokra. Az érvelés alapja az volt, hogy a holland nyugdíjcélú megtakarítások
Ötször gyengébb a monetáris politika?
Számtalan becslés született arra vonatkozóan, hogy milyen a monetáris politika hatása a gazdaságra. Ezek alapján hatékony eszköznek tűnik. De mi van, ha azok a tanulmányok nem jelenhettek meg,
DIMOP 1.1.2: mennyi pénz ment el, és mennyi maradt?
Mostanra mindhárom DIMOP Plusz-1.1.2 konstrukció (A/B/C) esetében megszülettek a nyertes listák, így már számszerűen is látszik: mekkora volt a keret, hány pályázó nyert, és a nyertesek a te
Recenzió Sulyok Katalin Van-e jogunk a fenntarthatatlansághoz? Perstratégiák a jövő nemzedékek környezeti és klímapereiben című könyvéről
A kötet a legfrissebb hazai alkotmánybírósági döntésektől a nemzetközi klímaperekig elemzi, miért van szükség a jogrendszer gyökeres megújítására a környezeti válság idején.
Decemberben is tarolt az Otthon Start hitel
Decemberben 268,78 milliárd forint lakáshitelre kötöttek szerződést a magyarok. Ez nem rekord, de így is 2,3 szorosa az egy évvel korábbi értéknek. De az egész 2025-ös év nagyon erős volt az
Simán lehet évi 2-3 százalékos növekedés Zsiday Viktor szerint
Az elmúlt időszakban több helyen járva azt tapasztalom, hogy elképesztően negatív a magyar gazdaságról kialakított vélemény, kicsit hasonló ahhoz, mint amikor 2013-ban megírtam a hét... The
Globális minimumadó: közelgő bejelentési határidő
A 2025-ös üzleti év zárása a legtöbb vállalkozásnál eleve csúcsidőszak: beszámolók, adózási feladatok és jogszabályi határidők torlódnak a pénzügyi és adózási területeken. Ilyenko
Miért ennyivel olcsóbb a kínai villanyautó? Nem (csak) az olcsó bér a válasz
Könnyű azt állítani, hogy a kínai e-autók csak az olcsóbb munkaerő miatt kerülnek jóval kevesebbe, mint európai versenytársaik, de ennél jóval többről van szó. Ma... The post Miért ennyiv
Megindította Trump a pusztító armadát: küszöbön a totális háború – Komoly fordulat jöhet
Mikor enyhülhet a tetőfokára hágott feszültség?
Ennyi volt az évszázad ralija? Történelmi napokat él az arany és az ezüst
Trendforduló vagy vételi lehetőség: ez a nagy kérdés.
Az elmúlt 30 év egyik legrosszabb gazdasági periódusát éljük: hogyan tovább?
Nem tud nőni a GDP.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!