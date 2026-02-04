Írország az új Svájc? - Dublinban is nyithatnak befektetési számlát a legtehetősebb magyarok

Újabb rekordot döntött a hazai privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon mértéke, az összesített állomány immár közelíti a 13 ezer milliárd forintot. A turbulens gazdasági környezetben, a globális geopolitikai bizonytalanságok és a háború árnyékában a vagyonosabb réteg minél inkább szeretné biztonságban tudni megtakarításait, amit nemcsak az eszközosztályok közötti, hanem egyre inkább földrajzi diverzifikációval is igyekszik elérni. Az utóbbi években a klasszikus nemzetközi pénzügyi központok – mint Svájc vagy Luxemburg – mellett, amelyek a magas belépési küszöb miatt ráadásul csak keveseknek elérhetőek, újabb lokáció vált népszerűvé, amely a stabil angolszász jogrend mellett az EU kínálta előnyöket is biztosítja: Írország. A Concorde tulajdonosai a potenciál teljes kihasználása céljából dublini székhelyű, az Ír Központi Bank által felügyelt befektetési szolgáltatót alapítottak a magyar privátbanki ügyféligények kiszolgálására. A szolgáltatás és a lokáció előnyeiről, jövőbeni lehetőségeiről Pájer Tamást, a Concorde Investments Ireland ügyvezető igazgatóját, és Tabányi Mónikát, a Concorde private banking igazgatóját kérdezte a Portfolio.

A változékony gazdasági környezet ellenére a piacok meglepően ellenállónak bizonyultak a tavalyi év során, ennek megfelelően a magyar privátbanki vagyon is jelentősen gyarapodott. Milyen évet zárt a Concorde, hogyan értékelik a tavalyi eredményt az elmúlt 10 év teljesítményének tükrében?

Tabányi Mónika: A hazai privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon 2025-ben megközelítette a 13 ezer milliárd forintot, általánosságban el lehet mondani, hogy mind a szolgáltatóknál vezetett számlák száma, mind a kezelt vagyon emelkedett. Ezen belül a Concorde a piaci átlagon felül tudott növekedni, ami egyébként igaz az elmúlt tíz évre is. A privátbanki szolgáltatásunk 2012-ben indult, és a fejlődési dinamikánk eddig minden évben meghaladta a piac átlagát.

Tabányi Mónika, a Concorde private banking igazgatója.

Bár a Concorde több mint harminc éves múltra tekint vissza, a 2010-es évek elején azt a stratégiai döntést hozta, hogy a privátbanki üzletágra helyezi a fókuszt. Privátbanki tanácsadásunk 2014-ben indult el teljes mellszélességgel, körülbelül 200 milliárd forint körüli ügyfélvagyonnal, ma pedig a Concorde már több mint 2000 milliárd forintos vagyont kezel csoportszinten.

A vagyon gyarapodása mellett látható egy diverzifikáció is, nemcsak az eszközosztályok szintjén, hanem földrajzilag is. Korábban Svájc, Ausztria vagy Luxemburg voltak népszerű célpontok a külföldi befektetési számlavezetésre, a Concorde mégis Írországban alapított szolgáltatót. Miért esett Dublinra a választás, az ügyféligények hívták életre a lépést?

T. M.: A hazai privátbanki piacon a Concorde szinte az egyetlen banki háttér nélküli befektetési szolgáltató, és eléggé speciálisak vagyunk abban a tekintetben, hogy nagyon erős a részvény- és tőkepiaci beágyazottságunk. Ezért az ügyfélkörünk kisebb számosságú, azonban a ránk bízott vagyon méretét tekintve jelentősebb, mint azon ügyfelek esetében, akik esetleg egy kereskedelmi banki szolgáltató privátbanki szolgáltatásait veszik igénybe. Jelenleg ez ügyfelenként közel másfél millió eurót jelent a budapesti számlákon. Ez a kör sokkal tudatosabban áll a befektetésekhez, és a vagyon mérete is azt kívánja meg, hogy a diverzifikációs létrán még eggyel feljebb lépjenek, és nemcsak eszköz szinten, hanem földrajzilag, a befektetési számlakezelés helyét tekintve is diverzifikálják vagyonukat. Ha ezt nem tudjuk nekik nyújtani, akkor egy másik szolgáltatót fognak választani, tehát ezt a lábat az ügyféligény hívta életre.

Pájer Tamás: Az ügyfelek igénye a földrajzi diverzifikációval kapcsolatban az volt, hogy olyan országban tegyük elérhetővé a szolgáltatást, amely nyugat-európai, vagy ez esetben egy angolszász jogrend alatt működő pénzügyi felügyelettel rendelkezik.

Ha versenyezni akarsz a svájci bankokkal, akkor egy olyan pénzügyi kultúrát, stabil jogrendet kell biztosítanod, mint a tulajdont mindenek felett védő angolszász jogrend. Az Ír Központi Bank kellőképpen szigorú, ami nekünk ez esetben előnyt jelent.

Az Ír Központi Bank szigorát azzal tudom a legjobban leírni, hogy az ötlet megszületése és a működési engedélyünk megszerzése között 3 év telt el, ami jól mutatja, hogy nem könnyű megfelelni a feltételeknek. Szükség van az ír szubsztanciára: Írországban vagyunk bejegyezve, ott van a székhelyünk, ír rezidensek az alkalmazottak, akik között többen már ír útlevéllel is rendelkeznek, de ír kollégáink is vannak. Ez minden szempontból egy ír vállalkozás, magyar tulajdonosokkal, amely jelenleg egy speciális magyar ügyfélkörnek nyújt szolgáltatást.

Pájer Tamás, a Concorde Investments Ireland ügyvezető igazgatója.

Írországra egyébként egy casting során esett a választás. Egy tanácsadó segítségével megvizsgáltunk számos európai lokációt, köztük Svájcot is, de London is benne volt a kalapban. Körülbelül egy évvel később lépett ki Nagy-Britannia az EU-ból, ami igazolta, hogy jó érzékkel döntöttünk Dublin mellett.

Az ír pénzügyi szektor ma több mint 4,1 trillió euró értékű vagyont kezel, ami az európai ETF-piac volumenének 72%-át teszi ki, és a világ 20 legnagyobb vagyonkezelőjéből 17 jelen van az ír fővárosban.

Az említett jogrend és pénzügyi felügyelet mellett ugyanakkor szempont volt a pénzügyi kultúra, és az adókörnyezet is, de nem adóoptimalizálási szempontból, inkább egy vállalkozásbarát környezetet kerestünk. További lényeges aspektus a belépési küszöb, tehát hogy mekkora összegtől vehetők igénybe ezek a szolgáltatások. Mert bár a Concorde privátbanki ügyfelei az átlagnál magasabb vagyon kezelésére adnak megbízást, a svájci vagy osztrák belépési küszöböt még számukra sem könnyű megugrani.

T. M.: Éppen ezért itt láttunk egy piaci rést, Írország ebből a szempontból elérhetőbb a magyar ügyfeleknek: 500 ezer eurótól vehető igénybe a Concorde Investments Ireland szolgáltatása, amely már nincs olyan távol a jelenlegi magyarországi 150 millió forintos privátbanki küszöbünktől.

Hányan vették igénybe eddig a Concorde Investments Ireland Ltd. szolgáltatásait, mik az elmúlt évek eredményei?

P. T.: A Concorde Investments Ireland Ltd. 2018-ban kapta meg a felügyeleti engedélyét az Ír Központi Banktól, és 2020 óta nyújtja szolgálatásait stabilan, de az igazán látványos növekedés 2022-től indult el, az elmúlt másfél évben pedig megduplázódott a cég által kezelt vagyon.

T. M.: Jelenleg a magyarországi privátbanki ügyfelek 15 százalékának van befektetési számlája a Concorde Investments Irelandnél, az átlag számlaméret pedig 2 millió euró fölött van, szemben a Concorde magyarországi másfél millió eurójával.

Minek köszönhető az elmúlt másfél évben a kereslet megélénkülése?

T. M.: Korábban a magas inflációs időszakban a forintbefektetéseket logikus volt az Államkincstár által kínált inflációkövető állampapírokban elhelyezni. Azonban ahogy ez a magas hozamlehetőség az infláció mérséklődésével megszűnt, az ügyfelek új opciókat kerestek, és inkább a devizás megtakarítások irányába mozdultak el, ami egyben felerősítette földrajzi diverzifikáció iránti igényt is. Nyilván az orosz-ukrán háború is növelte a régió kockázatát, a geopolitikai instabilitás pedig jellemzően növeli az ilyen típusú szolgáltatások vonzerejét.

P. T.: Fontos megemlíteni azt is, hogy az írországi befektetési számlanyitást úgy tudjuk nyújtani ügyfeleinknek, hogy ehhez nem kell kitenniük a lábukat Budapestről. Tehát az ehhez szükséges ügyfélazonosítás és a dokumentáció aláírása a Concorde budapesti irodájában is történhet.

A budapesti ügyintézés egyértelműen egy praktikus előnye a szolgáltatásnak, de ha az ügyfél szeretne személyesen meglátogatni minket Dublinban, erre is van lehetőség, szívesen vendégül látjuk egy steakre, az irodánk mellett található egy, a világ 100 legjobbja közé beválasztott steak house-ban.

A diverzifikáció mellett vannak-e olyan speciális lehetőségek, termékstruktúrák, amelyek további előnyt jelenthetnek?

T. M.:

A külföldi befektetési számla mellett a legnagyobb előny, amit érdemes kihangsúlyozni, a tartós befektetési számla (TBSZ) vezetésének lehetősége, amellyel a magyar adórezidensek ebben a konstrukcióban is kihasználhatják a TBSZ nyújtotta adóelőnyöket.

Ha Liechtensteinben besétálok egy bankfiókba, és azt mondom, hogy tartós befektetési számlát szeretnék nyitni, nem nagyon fogják tudni, miről beszélek. Ezzel szemben az írországi szolgáltatónál lehet élni ezzel a lehetőséggel.

Hasonló a helyzet a bizalmi vagyonkezelők esetében, amely egy olyan speciális magyar jogalany, amelyet nem ismernek a nyugat-európai szolgáltatóknál, mert ugyan a struktúra (trust) ott is létezik, de nem teljesen ebben a formában.

Ami pedig Magyarországon nem elérhető, viszont Írországban lehetséges, az a közös befektetési számla, az úgynevezett joint account. A magyar szabályozás nem teszi lehetővé, hogy férj és feleség közös értékpapírszámlát nyisson, azonban az ír szolgáltatónál tudnak közös számlát vezetni.

Mennyire számít unikálisnak a szolgáltatás a régiós piacon? Elképzelhető, hogy más országokra is kiterjesztik a szolgáltatás elérhetőségét?

P. T.: Középtávon szeretnénk hasonló partneri megállapodásokat kötni olyan kelet-európai független befektetési szolgáltatókkal, akik önállóan nem kívánják meghozni azt az egyébként komoly beruházást igénylő döntést, hogy önmaguk alapítsanak egy külföldi befektetési szolgáltatót. De egyelőre minden kapacitásunkat lefoglalja a magyar ügyfelek részéről érkező megnövekedett igény.

T. M.: Ami pedig a Concorde részéről középtávú fejlesztési lehetőség, az egy írországi bejegyzésű alapkezelő alapítása. Ez azért lenne érdekes, mert a magyar alapkezelők által létrehozott befektetési alapok magyar struktúra szerint működnek. Egy nemzetközi ügyfélnek azonban nehezen értelmezhető egy magyar befektetési alap, tehát hiába van mögötte jó teljesítmény, vonzó hozam, a magyar struktúra túlságosan egzotikusnak hat egy jól ismert ír vagy luxemburgi mellett.

Ezzel szemben Írország egy nemzetközi hub, ahol az Ír Központi Bank által jóváhagyott ETF-ek világszinten piacképesek, ezért, ha a Concorde úgy dönt, hogy alapkezelőként nemzetközi piacra lép, akkor elengedhetetlen, hogy egy olyan infrastruktúrája legyen, amit a nemzetközi ügyfelek és szolgáltatók megértenek és ismernek. Tehát nem kizárt, hogy a Concorde Investments Ireland sikerein felbuzdulva a Concorde a közeljövőben alapkezelői licencért is folyamodik majd Írországban.

