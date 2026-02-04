  • Megjelenítés
Otthon Start: elárulta az Erste Bank, kik és hogyan veszik fel náluk a lakáshitelt
Otthon Start: elárulta az Erste Bank, kik és hogyan veszik fel náluk a lakáshitelt

Az Ersténél az Otthon Start hitelt felvevők 64 százaléka 35 évesnél fiatalabb, az átlagos hitelösszeg több mint 35 millió forint. Tízből kilencen használt lakást vásárolnak a támogatott konstrukció segítségével, az átlagos futamidő 270 hónap.

Nagy arányban élnek az Otthon Start programban rejlő lehetőségekkel a fiatalok. Az Ersténél az első négy hónapban, 2025 szeptemberétől december végéig befogadott új, támogatott lakáshitelek esetében az ügyfelek 64 százaléka 35 évesnél fiatalabb. A bank ügyfelei 90 százalékban használt lakást vásárolnak az Otthon Start hitelből, a fennmaradó 10 százalék az új lakás vásárlása, illetve építése között oszlik meg.

Az adatok szerint az átlagos hitelösszeg meghaladja a 35 millió forintot az Ersténél.

Az ügyletek 56 százalékánál nem vontak be adóstársat,

a fiatalabb, 30 év alatti ügyfelek esetében ez az arány még magasabb, 71 százalék. A már folyósított otthon startos hitelek átlagos futamideje 270 hónap. Az ügyfelek 72 százaléka 20 évet meghaladó futamidőre veszi fel a kölcsönt.

„A program bevezetésének köszönhetően 2025-ben még gyorsabban bővült a lakáshitelezés, az új jelzáloghitelek 70 százaléka már otthon startos. A hitelek 17 százalékánál a kölcsön mellé CSOK Pluszt vagy piaci alapú hitelt is felvettek az ügyfelek. Az első négy hónapban

az ügyletek 25 százalékában éltek a 10 százalékos önerő lehetőségével ügyfeleink

– mondta el Harmati László, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese.

Az MNB 2025-ös hitelpiaci adatai alapján az Otthon Startot négy hónap leforgása alatt csaknem 18 ezren vették igénybe 600 milliárd forint értékben, részletesebben itt írtunk erről:

