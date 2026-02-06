Bevezetik a kriptofedezetű hiteleket Oroszországban

A Sberbank kriptovaluta-fedezetű hitelek kibocsátására készül – közölte a pénzintézet szóvivője csütörtökön a Reutersszel. A bank az erős vállalati érdeklődésre hivatkozva jelezte, hogy kész együttműködni az orosz jegybankkal a szükséges szabályozás kidolgozásában.
A Sberbank már 2025 végén kiadott egy teszthitelt az Intelion Data nevű bányászati cégnek, amely az általa kitermelt kriptovalutával biztosította a fedezetet. Az orosz bankok közül elsőként a Szovkombank lépett be a kriptovaluta-fedezetű hitelezés piacára.
A kriptovaluták egyre fontosabb szerepet töltenek be az orosz gazdaságban és külkereskedelemben,
miután a nyugati szankciók megnehezítették a hagyományos devizákban bonyolított tranzakciókat. Az orosz jegybank devizaeszközként kezeli a digitális fizetőeszközöket: vásárlásuk és eladásuk engedélyezett, belföldi fizetésre azonban továbbra sem használhatók.
A szabályozó 2026. július 1-jéig kívánja véglegesíteni a kriptovalutákra vonatkozó jogszabályi keretet.
A Sberbank a bányászati vállalatok mellett más, jelentős kriptovaluta-állománnyal rendelkező cégeket is ki akar szolgálni. A lépés illeszkedik a nemzetközi trendekbe: az USA-ban a JPMorgan is vizsgálja a kriptofedezetű hitelezés lehetőségét, a Wells Fargo pedig már kínál ilyen típusú szolgáltatást.
