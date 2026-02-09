  • Megjelenítés
AI-ügynökökkel támad a Goldman Sachs, hamarosan a befektetési banki prezentációkat is ők készítik
AI-ügynökökkel támad a Goldman Sachs, hamarosan a befektetési banki prezentációkat is ők készítik

Portfolio
A Goldman Sachs az elmúlt fél évben az Anthropic mesterségesintelligencia-startup beágyazott mérnökeivel közösen fejleszt önálló működésre képes AI-ügynököket, hogy felgyorsítsa kereskedési és compliance folyamatait - tudósított a CNBC.
Marco Argenti, a bank informatikai vezetője a CNBC-nek elmondta: a fejlesztés jelenleg két fő területre összpontosít.

Egyrészt a kereskedések és tranzakciók könyvelésére, másrészt az ügyfelek ellenőrzésére és felvételére.

Az Anthropic Claude modelljére épülő ügynökök jelentősen lerövidíthetik ezeknek a folyamatoknak az időigényét. Argenti szerint a rendszereket hamarosan be is vezetik, pontos indulási dátumot azonban egyelőre nem közöltek.

Argenti úgy fogalmazott:

Úgy kell elképzelni, mint egy digitális munkatársat a cég számos olyan területén, ahol nagy mennyiségű, összetett és folyamatigényes munkát végeznek.

A bank már tavaly elkezdett tesztelni egy Devin nevű autonómAI-kódolót, amely mostanra széles körben elérhető a mérnökök számára. Hamar kiderült azonban, hogy a Claude más feladatkörökben is jól használható.

Argenti elmondása szerint meglepte őket, mennyire hatékonyan boldogul a modell a kódoláson túli területeken.

Különösen a könyvelésben és a compliance területen bizonyult hasznosnak,

ahol nagy mennyiségű adatot és dokumentumot kell feldolgozni, miközben szigorú szabályokat és szakmai mérlegelést is alkalmazni kell.

A bank szerint más üzleti területeken is elérhető hasonló szintű automatizálás és hatékonyságjavulás, mint a kódolásnál. Az ügynökök segítségével az ügyfelek gyorsabban kerülhetnek be a rendszerbe, a kereskedési egyeztetések és egyéb könyvelési problémák pedig hamarabb megoldódhatnak.

A következő lépésben

olyan ügynökök fejlesztése jöhet, amelyek képesek a munkavállalók tevékenységének figyelésére, illetve befektetési banki prezentációk elkészítésére.

Bár a megfelelőségi és könyvelési területeken, ahol az AI-ügynököket bevezetik, jelenleg több ezren dolgoznak, Argenti szerint egyelőre korai lenne elbocsátásokra számítani. A technológia fejlődésével ugyanakkor a bank fokozatosan kiválthat egyes külső szolgáltatókat.

Argenti úgy foglalta össze a hozzáállásukat: "Jelenleg az a filozófiánk, hogy kapacitást építünk be, ami a legtöbb esetben gyorsabbá teszi a munkát. Ez jobb ügyfélélményt és több üzletet jelent."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

