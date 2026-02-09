AI-ügynökökkel támad a Goldman Sachs, hamarosan a befektetési banki prezentációkat is ők készítik

Marco Argenti, a bank informatikai vezetője a CNBC-nek elmondta: a fejlesztés jelenleg két fő területre összpontosít.
Egyrészt a kereskedések és tranzakciók könyvelésére, másrészt az ügyfelek ellenőrzésére és felvételére.
Az Anthropic Claude modelljére épülő ügynökök jelentősen lerövidíthetik ezeknek a folyamatoknak az időigényét. Argenti szerint a rendszereket hamarosan be is vezetik, pontos indulási dátumot azonban egyelőre nem közöltek.
Argenti úgy fogalmazott:
Úgy kell elképzelni, mint egy digitális munkatársat a cég számos olyan területén, ahol nagy mennyiségű, összetett és folyamatigényes munkát végeznek.
A bank már tavaly elkezdett tesztelni egy Devin nevű autonómAI-kódolót, amely mostanra széles körben elérhető a mérnökök számára. Hamar kiderült azonban, hogy a Claude más feladatkörökben is jól használható.
Argenti elmondása szerint meglepte őket, mennyire hatékonyan boldogul a modell a kódoláson túli területeken.
Különösen a könyvelésben és a compliance területen bizonyult hasznosnak,
ahol nagy mennyiségű adatot és dokumentumot kell feldolgozni, miközben szigorú szabályokat és szakmai mérlegelést is alkalmazni kell.
A bank szerint más üzleti területeken is elérhető hasonló szintű automatizálás és hatékonyságjavulás, mint a kódolásnál. Az ügynökök segítségével az ügyfelek gyorsabban kerülhetnek be a rendszerbe, a kereskedési egyeztetések és egyéb könyvelési problémák pedig hamarabb megoldódhatnak.
A következő lépésben
olyan ügynökök fejlesztése jöhet, amelyek képesek a munkavállalók tevékenységének figyelésére, illetve befektetési banki prezentációk elkészítésére.
Bár a megfelelőségi és könyvelési területeken, ahol az AI-ügynököket bevezetik, jelenleg több ezren dolgoznak, Argenti szerint egyelőre korai lenne elbocsátásokra számítani. A technológia fejlődésével ugyanakkor a bank fokozatosan kiválthat egyes külső szolgáltatókat.
Argenti úgy foglalta össze a hozzáállásukat: "Jelenleg az a filozófiánk, hogy kapacitást építünk be, ami a legtöbb esetben gyorsabbá teszi a munkát. Ez jobb ügyfélélményt és több üzletet jelent."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
