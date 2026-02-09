Erős számokat közölt az UniCredit, szárnyal az árfolyam

Olaszország második legnagyobb bankja idén 11 milliárd eurós nyereség elérését célozta meg, miután a negyedik negyedévben felülmúlta az elemzői várakozásokat. A következő három évben 30 milliárd eurót osztatnának ki a részvényeseknek, a gyorsjelentés közzététele után a bank részvényárfolyama 4,7%-os emelkedést mutat a milánói tőzsdén. A magyar tevékenység nyeresége euróban kifejezve lényegében stagnált: az egy évvel korábbi 204 millió után tavaly 205 millió eurós nyereséget ért el.

Az olasz bankcsoport korábban még 2027-re tűzte ki a 10 milliárd eurós profitcélt, ehhez képest

tavaly már 10,6 milliárd eurós adózás utáni nyereséget ért el, ami 13,6%-os növekedést jelent,



a negyedik negyedév ehhez 1,83 milliárd euróval járult hozzá. Most 2026-ra 11 milliárdos, 2028-ra már 13 milliárd eurós eredménnyel számol a társaság, 2026 és 2028 között éves átlagban 7 százalékos növekedéssel - írja a Reuters. Tavaly a rekordnyereség elérését 336 millió eurónyi adójóváírás is támogatta, amelyet korábbi veszteségek után számoltak el. A magyar tevékenység nyeresége euróban kifejezve lényegében stagnált: az egy évvel korábbi 204 millió után tavaly 205 millió eurós nyereséget ért el.

Ami a bevételeket illeti, 2025 egészében

a nettó kamatbevételek 4,3%-kal csökkentek,

a nettó díj- és jutalékbvételek 3,3%-kal emelkedtek,

a teljes bevételi szint 1,3%-kal csökkent

a banknál, miközben a működési költségek mindössze 0,4%-kal, a kockázati költségek 3,3%-kal emelkedtek.

Az UniCredit az elmúlt években több milliárd eurót fektetett be más pénzintézetekbe. Jelenleg a német Commerzbank és a görög Alpha Bank legnagyobb részvényese, bár egyik esetben sem került sor teljes felvásárlásra. Andrea Orcel vezérigazgató elmondása szerint az Alpha Bankban szerzett, közel 30 százalékos részesedés erős stratégiai partnerséget hozott létre, amely egyelőre változatlan formában folytatódik.

Miközben Görögország örömmel fogadta az olasz bank befektetését, Németország elutasítja az UniCredit Commerzbankkal kapcsolatos terveit, és a 26 százalékos részesedés eladására szólította fel a pénzintézetet. A teljes összeolvadásokról Orcel óvatosan nyilatkozott: szerinte ha a feltételek adottak lesznek, megfelelő időben és módon létrejöhetnek ilyen tranzakciók, de ha nem, akkor is bőven marad más növekedési lehetőség a bank számára.

A bank részvényárfolyama immár a kilencszeresére emelkedett ahhoz a szinthez képest, amikor Orcel 2021-ben átvette az irányítást. A rekordnyereségek lehetővé tették, hogy az UniCredit osztalékokkal és részvény-visszavásárlásokkal jutalmazza befektetőit.

A következő három évben összesen 30 milliárd eurót kíván visszaosztani a részvényeseknek.

