Erős számokat közölt az UniCredit, szárnyal az árfolyam

Az olasz bankcsoport korábban még 2027-re tűzte ki a 10 milliárd eurós profitcélt, ehhez képest
tavaly már 10,6 milliárd eurós adózás utáni nyereséget ért el, ami 13,6%-os növekedést jelent,
a negyedik negyedév ehhez 1,83 milliárd euróval járult hozzá. Most 2026-ra 11 milliárdos, 2028-ra már 13 milliárd eurós eredménnyel számol a társaság, 2026 és 2028 között éves átlagban 7 százalékos növekedéssel - írja a Reuters. Tavaly a rekordnyereség elérését 336 millió eurónyi adójóváírás is támogatta, amelyet korábbi veszteségek után számoltak el. A magyar tevékenység nyeresége euróban kifejezve lényegében stagnált: az egy évvel korábbi 204 millió után tavaly 205 millió eurós nyereséget ért el.
Ami a bevételeket illeti, 2025 egészében
- a nettó kamatbevételek 4,3%-kal csökkentek,
- a nettó díj- és jutalékbvételek 3,3%-kal emelkedtek,
- a teljes bevételi szint 1,3%-kal csökkent
a banknál, miközben a működési költségek mindössze 0,4%-kal, a kockázati költségek 3,3%-kal emelkedtek.
Az UniCredit az elmúlt években több milliárd eurót fektetett be más pénzintézetekbe. Jelenleg a német Commerzbank és a görög Alpha Bank legnagyobb részvényese, bár egyik esetben sem került sor teljes felvásárlásra. Andrea Orcel vezérigazgató elmondása szerint az Alpha Bankban szerzett, közel 30 százalékos részesedés erős stratégiai partnerséget hozott létre, amely egyelőre változatlan formában folytatódik.
Miközben Görögország örömmel fogadta az olasz bank befektetését, Németország elutasítja az UniCredit Commerzbankkal kapcsolatos terveit, és a 26 százalékos részesedés eladására szólította fel a pénzintézetet. A teljes összeolvadásokról Orcel óvatosan nyilatkozott: szerinte ha a feltételek adottak lesznek, megfelelő időben és módon létrejöhetnek ilyen tranzakciók, de ha nem, akkor is bőven marad más növekedési lehetőség a bank számára.
A bank részvényárfolyama immár a kilencszeresére emelkedett ahhoz a szinthez képest, amikor Orcel 2021-ben átvette az irányítást. A rekordnyereségek lehetővé tették, hogy az UniCredit osztalékokkal és részvény-visszavásárlásokkal jutalmazza befektetőit.
A következő három évben összesen 30 milliárd eurót kíván visszaosztani a részvényeseknek.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megnőtt a kereslet az új építésű lakások iránt, újabb nagy lökést kaphat a piac
A vevői lakáshitelek szakaszos folyósításával a beruházók is kisebb kamatot fizethetnek.
Ugrik a japán tőzsde
Lezárult a választás.
Tombol a Kreml: globális háború indult Oroszország ellen!
Ez már nem csak Ukrajnáról szól Lavrov szerint.
Titkos terv szivárgott ki Brüsszelből: ezzel a húzással ütnék ki Trumpot a globális pénzügyi világból
Az Európai Unió már fitogtatná a hatalmát, ehhez pedig egy dolog kell: az euró.
Karácsony Gergely is megszólalt a kátyúhelyzetről
Napi ezret tudnak javítani.
Körbenéztek az ukrán drónpilóták egy orosz fegyverlerakatnál - Ledöbbentek azon, ami fogadta őket
Nem éppen csúcstechnológia.
Folytatódik a szokatlan februári időjárás
Ez már inkább tavasz.
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?