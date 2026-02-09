Megugrott a magyar multimilliomosok vagyona, mutatjuk, mibe fektetnek

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A vámháborús tőzsdei turbulencia és az erősödő forint mellett is ellenállónak bizonyult a magyar privátbanki vagyon tavaly: a Portfolio friss privátbanki felmérése szerint december végén a magyar gazdagok számláin lévő összeg megközelítette a 13 000 milliárd forintot. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, a legnagyobbat a Hold és az Equilor vagyona nőtt, az egy privátbanki számlára eső vagyon mára több mint 200 millió forintra duzzadt. A teljes szektor több mint 63 ezer számlát kezel, ami 2,4%-os éves növekedés, miközben beszédes adat, hogy a piaci koncentráció csökken, vagyis a kisebb szolgáltatók jelenléte egyre erősebb a magyar piacon.

Hajszálnyira a bűvös 13 000 milliárdtól

Tavaly a geopolitikai kockázatok, a mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória és a jegybankok kamatvágásai egyszerre formálták a globális hangulatot a piacokon – a nemesfémek, a technológiai részvények és több regionális tőzsde is történelmi magasságokba jutott, köztük a BUX-index is.

Ezzel párhuzamosan a hazai privátbanki vagyon is nagyot ugrott, a Portfolio összesítése szerint december végén

a privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon hajszálnyi távolságra került a 13000 milliárd forinttól, amely év alatt 13,5%-os növekedést jelent.

Kérdés, mit hoz majd az idei év, mert bár még csak egy hónap telt el, a befektetők arany-és ezüstláza okozott némi izgalmat a tőzsdéken, és ezekből bizony jócskán tartanak a magyar gazdagok is a portfóliójukban.

Mindeközben a privátbanki ügyfélszámlák száma is bővül, 2025-ben meghaladta a 63 ezret, ami 2,4%-os éves növekedés, 2006-2007-hez képest duplázódott a számlaszám. Itt érdemes megjegyezni, hogy tavaly éven belül visszaesést lehetett látni a számlaszámban (ennek ellenére éves alapon töretlen a növekedés), ennek oka, hogy volt olyan szolgáltató, ahol a limitemelés és portfóliótisztítás a számlaszámok visszaesését eredményezte.

Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami tavaly már meghaladta a 200 millió forintot.

Tavaly is folytatódott a trend, miszerint egyre több szolgáltatónál lehetett megfigyelni a privátbanki belépési limit emelését. 2025-ben összességében

a Concorde Értékpapír emelte meg az addigi 120 milliós küszöböt 150 millióra,

az OTP Private Banking is megemelte a privátbank szolgáltatásának belépési küszöbét 40-ről 100 millióra,

a CIB Private Bankingnél az addigi 60 milliós küszöb emelkedett 100 millióra.

A Bank Gutmannál is váltakozik a küszöb, mivel az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg.

A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott:

a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb jelenleg 385 millióval, ezt követi

fej-fej mellett az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millióval, majd

az Erste, a Raiffeisen, a K&H, és a Concorde privátbanki/kiemelt privátbanki szegmense150 millióval.

A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva továbbra is 20 milliós küszöbbel.

Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,15 milliárd forintos átlagvagyonnal,

mögötte az Apelso Wealth Management a második 807 millió forinttal, a Hold Alapkezelő pedig a harmadik közel 600 millióval.

63 ezer feletti ügyfélszámla

Bár a kezelt vagyon bővülésének ütemét nem éri el, az ügyfélszámlák száma is bővülni tudott tavaly, szektorszinten több mint 1500 új privátbanki számla jött létre egy év alatt.

A legkiugróbb növekedést 2025-ben az Apelso Wealth Management mutatta fel, ahol közel 32%-kal bővült az ügyfélszám, bár a szám csalóka, hiszen a többi szolgáltatóhoz képest egy jóval alacsonyabb bázisról beszélünk.

A második legnagyobb növekedést a Hold Alapkezelő privátbanki ügyfélszáma mutatta fel egy év alatt több mint 29%-kal,

privátbanki ügyfélszáma mutatta fel egy év alatt több mint 29%-kal, ezt követően pedig az Equilor ügyfélszám-növekedése jutott még fel a dobogóra közel 24%-os bővüléssel.

A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, a K&H és az MBH Private Banking hármasa rendelkezik.

Az MBH-nál felülvizsgáltuk a számlaadatokat, a K&H esetében pedig a harmadik negyedéves számok szerepelnek, a szolgáltató közlése alapján a Q4-es adatok még nem publikusak.

13 000 milliárd közelében a privátbanki vagyon

Ahogyan azt a Portfolio szokásos, év végi körkérdésében a hazai privátbanki szereplők maguk is elismerték, a vámháborús tőzsdei turbulencia ellenére csinos hozamok, az erősödő forint ellenére magabiztos, kétszámjegyű vagyonnövekedés jellemezte tavaly a privátbanki szolgáltatókat.

Közülük a legnagyobb arányú vagyonbővülést éves összevetésben

ezúttal a Hold Alapkezelő produkálta több mint 53%-kal, mögötte

a második legnagyobb bővülést az Equilor mutatta fel több mint 40%-kal,

mutatta fel több mint 40%-kal, a harmadik helyen pedig az Apelso Wealth Management végzett 20%-kal.

A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, 3676 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon mintegy 28%-át az OTP kezeli a piacon.

Bár a pontos számát nem ismerjük, az MBH Private Banking nagy valószínűséggel most is a második helyen áll, a legutóbbi ismert (június végi) adat szerint 1575 milliárd volt a kezelt vagyona, a harmadik helyen pedig a K&H Private Banking végzett, 1493 milliárd forintos állománnyal.

További érdekesség, hogy a legnagyobb öt privátbanki szolgáltató piaci koncentrációja december végén 74%-ot tett ki, amely csökkenő trendet mutat.

A nagyok közül az OTP kissé vesztett a részesedéséből, a többiek stagnáló részaránya pedig azt mutatja, hogy egyre nagyobb teret nyernek a kisebb szereplők is a piacon:

Stabilan alakul a bankárok száma

Az adatok szerint átlagosan mintegy 130 ügyfélszámla jut egy privátbanki tanácsadóra, a legtöbb ügyfélszámlával továbbra is a K&H-s privátbankároknak kell megküzdeniük, fejenként 229-cel, a legkevésbé terhelt privátbankárok pedig a számok alapján az Apelso Wealth Managementnél lehetnek, ahol átlagosan 15 ügyfélszámla jut egy tanácsadóra. Mindez jól mutatja, milyen nagy teher van a bankárokon, gyakorlatilag

az iparágban lévő mintegy 13 000 milliárd forintos vagyonért 489 privátbankár felel szektorszinten.

A bankárok számát tekintve nagy változásokról nem tudunk beszámolni, a legtöbb szolgáltató stabilan tartotta a privátbankárai számát, így összességében féléves és éves alapon is gyakorlatilag változatlan maradt a létszám.

Miben tartják pénzüket a magyar gazdagok?

A friss adatok szerint egy átlagos privátbanki portfólió nagyjából 19%-ban tart részvényt, az elmúlt negyedévekben növekvő trendet lehet itt megfigyelni. Ettől még továbbra is a befektetési alapokban volt a legtöbb privátbanki vagyon közel 43%-kal, a kötvények csak a második helyet szerezték meg (22%). Érdemes megjegyezni, hogy a befektetési alapok sok esetben kötvény és részvény ETF-eket is jelentenek, tehát ezeken keresztül van tőzsdei és kötvénypiaci kitettségük a gazdagoknak.

Új elemként azt is bemutatjuk a privátbanki felmérésünkben, hogy szektorszinten milyen devizában van a magyar privátbanki ügyfélkör vagyona. Az adatszolgáltatók számai alapján

a kezelt vagyon 46%-át tartják a gazdagok forintban, vagyis a vagyonuk nagyobb része devizákban van. Ezek között kiemelkednek az eurós vagyonelemek 35%-kal, valamint a dollár 16%-kal.

Milyen vagyonbővülés jöhet?

Ha egyéves időtávot nézünk, a szolgáltatók között többen vannak azok, akik 8-12% közötti vagyonbővülést várnak, de ennél konzervatívabb és optimistább véleményekkel is találkozhatunk. Annak kapcsán nagyobb a konszenzus, hogy a piac egésze vélhetően 4-8% közötti teljesítményre lesz képes idén.

Hároméves időtávon a megosztottság sokkal szembetűnőbb a saját növekedési kilátásokat illetően, ugyanis nem lehet egyértelmű trendet kiemelni. A piaci vagyont nézve kissé koncentráltabb a terep, itt szintén a 4-8% közötti vagyonnövekedés vezet.

Milyen kockázatok leselkednek a magyar privátbanki vagyonra?

Mindeközben egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként ezúttal a szabályozói és piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között

a hazai gazdaságpolitika, valamint

a magyar gazdaság általános helyzete mellett

a pénz- és tőkepiaci környezet, a lakosság/vállalatok jövedelmi helyzete és a forintárfolyam is.

Címlapkép forrása: Shutterstock