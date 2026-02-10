  • Megjelenítés
Leállás az MBH banknál: az MNB máris felügyeleti lépéseket emleget
Bank

Leállás az MBH banknál: az MNB máris felügyeleti lépéseket emleget

Portfolio
Az MNB folyamatosan egyeztet az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai probléma mielőbbi megoldása érdekében - közölte az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és

előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezése kapcsán.

Ahogy arról ma reggel beszámoltunk, technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet. A hiba miatt

a fióki ügyintézés is szünetel.

Még több Bank

Leállás az egyik magyar nagybanknál, a fióki ügyintézés is szünetel

Itt az 1 milliós Otthontámogatás első eredménye: minden várakozást felülmúlt az érdeklődés

Az AI alapjaiban alakítja át a fizetéseket, ez lesz a következő nagy durranás

Az MNB azt írta, hogy "a jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme és elvárja, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen."

Az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos problémák kapcsán az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen, is kaphatnak választ.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
Itt az 1 milliós Otthontámogatás első eredménye: minden várakozást felülmúlt az érdeklődés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility