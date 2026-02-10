Leállás az MBH banknál: az MNB máris felügyeleti lépéseket emleget

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és

előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezése kapcsán.



Ahogy arról ma reggel beszámoltunk, technikai hiba miatt átmenetileg nem elérhetőek az MBH Bank elektronikus csatornái, kivéve az MBH Netbank (korábban BB) felületet. A hiba miatt

a fióki ügyintézés is szünetel.

Az MNB azt írta, hogy "a jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme és elvárja, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen."

Az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos problémák kapcsán az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen, is kaphatnak választ.

Címlapkép forrása: Portfolio