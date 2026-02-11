  • Megjelenítés
A régió lízingpiacán terjeszkedik a KBC
Bank

A régió lízingpiacán terjeszkedik a KBC

Portfolio
A KBC Group lezárta a Business Lease csehországi és szlovákiai leányvállalatainak felvásárlását, amellyel tovább erősíti lízingpiaci pozícióját a régióban.

A tranzakció keretében a ČSOB Leasing cseh és szlovák egységei megszerezték a Business Lease s.r.o. és a Business Lease Slovakia s.r.o. teljes tulajdonrészét. A tavaly októberben bejelentett ügylethez minden szükséges hatósági engedélyt megkapták, beleértve a cseh és a szlovák versenyhatóság jóváhagyását is.

A felvásárlás összértéke 72 millió euró, ami érdemben nem befolyásolja a KBC Group tőkehelyzetét.

Kapcsolódó cikkünk

Csehországban és Szlovákiában terjeszkedik a K&H anyabankja

Az akvizícióval a KBC Group jelentősen bővíti közép-európai lízingtevékenységét, és megerősíti piaci jelenlétét mindkét országban. A Business Lease és a ČSOB Leasing egyesülésével egy meghatározó flottakezelő és operatív lízinggel foglalkozó szolgáltató jön létre. Csehországban mintegy 15 ezer járművet kezel, amellyel az első öt piaci szereplő közé kerül. Szlovákiában körülbelül 10 ezer járművet üzemeltet, így a harmadik legnagyobb szolgáltatóvá válik.

A zökkenőmentes átmenet érdekében a Business Lease márkanév egyelőre megmarad. A társaság a ČSOB Leasing támogatásával továbbra is maradéktalanul teljesíti vállalásait, az ügyfeleknek pedig nincs szükségük semmilyen teendőre az átállással kapcsolatban - közölték.

Még több Bank

Itt vannak a részletek a Commerzbank rekordnyereségéről

Kiderült, mi okozta az MBH Bank rendszereinek mai leállását

Elárulta nyereségét a Commerzbank, örül a részvénypiac

A KBC nemrég Szlovákiában egy bankvásárlást is lezárt:

Kapcsolódó cikkünk

Bankot vett szomszédunkban a K&H anyabankja

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyre csúnyább a forint mai gyengülése a csúcsok után
Keresik az irányt a tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Leállás az MBH banknál: az MNB máris felügyeleti lépéseket emleget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility