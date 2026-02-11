A régió lízingpiacán terjeszkedik a KBC

A tranzakció keretében a ČSOB Leasing cseh és szlovák egységei megszerezték a Business Lease s.r.o. és a Business Lease Slovakia s.r.o. teljes tulajdonrészét. A tavaly októberben bejelentett ügylethez minden szükséges hatósági engedélyt megkapták, beleértve a cseh és a szlovák versenyhatóság jóváhagyását is.
A felvásárlás összértéke 72 millió euró, ami érdemben nem befolyásolja a KBC Group tőkehelyzetét.
Az akvizícióval a KBC Group jelentősen bővíti közép-európai lízingtevékenységét, és megerősíti piaci jelenlétét mindkét országban. A Business Lease és a ČSOB Leasing egyesülésével egy meghatározó flottakezelő és operatív lízinggel foglalkozó szolgáltató jön létre. Csehországban mintegy 15 ezer járművet kezel, amellyel az első öt piaci szereplő közé kerül. Szlovákiában körülbelül 10 ezer járművet üzemeltet, így a harmadik legnagyobb szolgáltatóvá válik.
A zökkenőmentes átmenet érdekében a Business Lease márkanév egyelőre megmarad. A társaság a ČSOB Leasing támogatásával továbbra is maradéktalanul teljesíti vállalásait, az ügyfeleknek pedig nincs szükségük semmilyen teendőre az átállással kapcsolatban - közölték.
A KBC nemrég Szlovákiában egy bankvásárlást is lezárt:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
