Megvan a Revolut új magyar vezetője

A Revolut ma bejelentette, hogy Petrás Gábort nevezte ki a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe Country Managerjének.

Új szerepében

Petrás Gábor a magyar fióktelep működéséért felel, biztosítva a szabályozási megfelelést, az üzletfejlesztést.

A vezető feladata lesz a Revolut termékeinek lokalizálása és bővítése a magyar ügyfelek számára.

Petrás Gábor tapasztalattal rendelkezik a banki működés és a digitális szolgáltatásfejlesztés terén. A Revoluthoz csatlakozás előtt több mint egy évtizedet töltött a K&H Csoportnál vezetői pozíciókban, ahol nagyszabású, ügyfélélményre és digitális innovációra fókuszáló projekteket vezetett. Korábban a UniCredit Bank Hungary-nél is betöltött felsővezetői szakértői pozíciókat, komplex folyamat- és projektmenedzsment feladatok irányításával.

A Revolut helyi fióktelepek nyitásával növeli jelenlétét Európában, már 9 országban rendelkeznek fiókteleppel, többek között Franciaországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Romániában, Spanyolországban, Németországban, Portugáliában és Belgiumban.

Magyarországon a Revolut több mint 2 millió lakossági ügyfelet szolgál ki, a lakossági ügyfélbázis tavaly 29%-kal nőtt, országos penetrációja 24%-ot ért el, kiemelkedő koncentrációval a nagyvárosokban, például Budapesten (36%). A Revolut Business is jelentős növekedést ért el, ügyfélbázisa tavaly 46%-kal bővült.

Petrás Gábor 2025 őszén csatlakozott a Revoluthoz, a magyar fióktelep indulásának operatív vezetőjeként, 2026 óta pedig a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe Country Managerje. Közel húsz éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a pénzügyi szolgáltatások és a tanácsadás terén. A Revolut előtt több mint tíz évet töltött a K&H Csoportnál, ahol legutóbb Head of Digital Service Development pozícióban dolgozott, és korábban Head of Operations Development pozícióban. Pályája korai szakaszában a UniCredit Bank Hungary-nél Process & Project Management Senior Expert-ként, valamint négy évig a KPMG Advisory-nál Management Consultant-ként tevékenykedett. Gábor a Nyugat-magyarországi Egyetemen szerzett MSc diplomát üzletfejlesztésből, valamint BSc diplomát vállalati menedzsmentből.

