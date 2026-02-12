Kijöttek a várva várt számok: egymilliárd eurós profitot termelt a KBC

Egymilliárd eurót meghaladó negyedéves nyereségről számolt be a belga KBC, az éves nettó kamatbevétel 12%-kal, 6,07 milliárd euróra emelkedett, meghaladva a korábbi 5,95 milliárdos előrejelzést.

A belga KBC bank- és biztosítási csoport csütörtökön a korábban várt 5,95 milliárd eurós nettó kamatbevételnél (NII) is kedvezőbb, 6,07 milliárdos teljesítményről számolt be – olvasható a társaság mai gyorsjelentésében, amiről a Reuters számolt be.

A társaság 1003 millió (1,003 milliárd) euró nettó nyereséget ért el a negyedik negyedévben,

míg az elemzői konszenzus 973 millió eurós várakozás volt.

Az összesített bevétel növekedését több tényező hajtotta, köztük a magasabb nettó kamatbevétel, a kereskedési és valós értéken elszámolt eredmény növekedése, a biztosítási bevételek bővülése, valamint a nettó díj- és jutalékbevételek emelkedése – írta sajtóközleményében a KBC.

További részletek:

a nettó kamatjövedelem negyedéves alapon 5%-kal, éves alapon 12%-kal nőtt,

a nettó díj- és jutalékbevételek egy negyedév alatt 3%-kal, éves összevetésben 4%-kal nőttek,

a hitelezési értékvesztések 73 millió euróra rúgtak, ami magasabb az előző negyedévi 45 millió eurónál és az egy évvel korábbi 50 millió eurónál,

a működési költségek (bank- és biztosítási adók nélkül) egy negyedév alatt 7%-kal, éves összevetésben pedig 1%-kal nőttek,

a költség/bevétel arány az év során 47%-ról 46%-ra javult, bank- és biztosítási adók nélkül pedig 41% volt az egy évvel korábbi 43%-kal szemben,

az ügyfélhitelek volumene 1%-kal nőtt negyedéves és 9%-kal éves alapon,

az ügyfélbetétek 2%-kal emelkedtek negyedéves, 4%-kal éves összevetésben.

A csoport tőkearányos megtérülése (ROI) egy év alatt 14%-ról 15%-ra emelkedett.

A biztosítási szolgáltatási eredmény 166 millió euró volt, szemben az előző negyedévi 142 millió eurónál, ez jóval magasabb érték az egy évvel korábbi 125 millió eurónál. Ebből a nem-életbiztosítások 107 millió eurót, az életbiztosítások 59 millió eurót képviseltek. A nem-életbiztosítási kombinált hányad 2025-ben 87% volt, ami jobb a 2024-es 90%-nál. A nem-életbiztosítási értékesítés 11%-kal, az életbiztosítás 46%-kal nőtt egy év alatt.

A csütörtöki tőzsdenyitást követően a KBC részvényárfolyama történelmi csúcsra, 124 euró fölé emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images