Otthon Start: emelik a tétet a bankok, megjelent a 350 ezres ajándékpénz is

A verseny több szinten zajlik:

Találni ajánlatokat, amelyeknél a kamat a 3 százalékot sem éri el.

A hitelfelvételhez kapcsolódó induló költségeket is részben vagy teljes egészében elengedik egyes bankok.

Sőt még jóváírást is kínálnak egyes pénzintézetek a kölcsön mellé.

Az MBH Bank 2026. február 12-től pont ezen ajándékpénz összegét emelte meg jelentősen bizonyos feltételek teljesítése esetén.

Kisebb kölcsönösszeg esetén

A pénzintézet 230 ezer forint jóváírást ad az érdeklődőknek, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

A kölcsönösszeg 10 000 000 forint és 29 999 999 forint közötti.

Az adós MBH Banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlájára legalább havi 250 ezer forint jóváírás érkezik.

Az adós MBH Prémium Számlacsomaggal, MBH Kiemelt Partner Számlacsomaggal, MBH Partner Plusz Számlacsomaggal, MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomaggal vagy MBH Kedvezmény Számlacsomaggal rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé.

További 20 ezer forintot kap az az adós, aki a kölcsön mellé a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a havi megtakarítási összeg befizetését.

Így összességében akár 250 ezer forint jóváírást is kaphatnak a hiteligénylők ajándékba.

Nagyobb kölcsönösszeg esetén

A pénzintézet 330 ezer forint jóváírást biztosít az érdeklődőknek, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

A kölcsönösszeg 30 000 000 forint és 50 000 000 forint közötti.

Az adós MBH Banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlájára legalább havi 250 ezer forint jóváírás érkezik.

Az adós MBH Prémium Számlacsomaggal, MBH Kiemelt Partner Számlacsomaggal, MBH Partner Plusz Számlacsomaggal, MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomaggal vagy MBH Kedvezmény Számlacsomaggal rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé.

További 20 ezer forintot kap az az adós, aki a kölcsön mellé a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a havi megtakarítási összeg befizetését.

Így összességében akár 350 ezer forint jóváírást is kaphatnak a hiteligénylők ajándékba.

Az átlagos hitelösszeg az Otthon Start esetében valahol 33 millió forint körül mozog. Ekkora kölcsönösszeg törlesztőrészlete 25 éves futamidő esetén 156 490 forint. Ha az adós a kapcsolódó feltételeket teljesíti, akkor ezen törlesztőrészletnek több mint a dupláját is megkaphatja a banktól ajándékba.

Milyen jóváírást kínál a többi bank?

A Bankmonitor által vizsgált valamennyi pénzintézet megpróbálja ajándékpénzzel magához csalogatni az Otthon Start iránt érdeklődőket. A táblázatban látható, hogy a vizsgált 9 bank mindegyikénél elérhető legalább 200 ezer forint jóváírás. A feltételek, amiket az ajándékpénzért cserébe teljesíteni kell persze eltérőek lehetnek, ezekre érdemes figyelni.

