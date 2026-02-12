Otthon Start: emelik a tétet a bankok, megjelent a 350 ezres ajándékpénz is

A verseny több szinten zajlik:
- Találni ajánlatokat, amelyeknél a kamat a 3 százalékot sem éri el.
- A hitelfelvételhez kapcsolódó induló költségeket is részben vagy teljes egészében elengedik egyes bankok.
- Sőt még jóváírást is kínálnak egyes pénzintézetek a kölcsön mellé.
Az MBH Bank 2026. február 12-től pont ezen ajándékpénz összegét emelte meg jelentősen bizonyos feltételek teljesítése esetén.
Kisebb kölcsönösszeg esetén
A pénzintézet 230 ezer forint jóváírást ad az érdeklődőknek, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
- A kölcsönösszeg 10 000 000 forint és 29 999 999 forint közötti.
- Az adós MBH Banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlájára legalább havi 250 ezer forint jóváírás érkezik.
- Az adós MBH Prémium Számlacsomaggal, MBH Kiemelt Partner Számlacsomaggal, MBH Partner Plusz Számlacsomaggal, MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomaggal vagy MBH Kedvezmény Számlacsomaggal rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé.
További 20 ezer forintot kap az az adós, aki a kölcsön mellé a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a havi megtakarítási összeg befizetését.
Így összességében akár 250 ezer forint jóváírást is kaphatnak a hiteligénylők ajándékba.
Nagyobb kölcsönösszeg esetén
A pénzintézet 330 ezer forint jóváírást biztosít az érdeklődőknek, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
- A kölcsönösszeg 30 000 000 forint és 50 000 000 forint közötti.
- Az adós MBH Banknál vezetett hitelhez kapcsolódó számlájára legalább havi 250 ezer forint jóváírás érkezik.
- Az adós MBH Prémium Számlacsomaggal, MBH Kiemelt Partner Számlacsomaggal, MBH Partner Plusz Számlacsomaggal, MBH Kedvezmény Plusz Számlacsomaggal vagy MBH Kedvezmény Számlacsomaggal rendelkezik, vagy ilyet nyit a hitel mellé.
További 20 ezer forintot kap az az adós, aki a kölcsön mellé a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-nél lakás-előtakarékossági szerződést köt és vállalja a havi megtakarítási összeg befizetését.
Így összességében akár 350 ezer forint jóváírást is kaphatnak a hiteligénylők ajándékba.
Az átlagos hitelösszeg az Otthon Start esetében valahol 33 millió forint körül mozog. Ekkora kölcsönösszeg törlesztőrészlete 25 éves futamidő esetén 156 490 forint. Ha az adós a kapcsolódó feltételeket teljesíti, akkor ezen törlesztőrészletnek több mint a dupláját is megkaphatja a banktól ajándékba.
Milyen jóváírást kínál a többi bank?
A Bankmonitor által vizsgált valamennyi pénzintézet megpróbálja ajándékpénzzel magához csalogatni az Otthon Start iránt érdeklődőket. A táblázatban látható, hogy a vizsgált 9 bank mindegyikénél elérhető legalább 200 ezer forint jóváírás. A feltételek, amiket az ajándékpénzért cserébe teljesíteni kell persze eltérőek lehetnek, ezekre érdemes figyelni.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
A kínaiak már a spájzban vannak – az egyoldalú kelet-európai függőség kialakulásának története
Egyre többet vásárlunk Kínától, miközben ők egyre kevesebbet importálnak tőlünk.
Kiszivárgott az új európai mesterterv: kötelező nyugdíj-előtakarékosság minden állampolgárnak?
Íme a Központi Bank javaslatai.
Magas szintről jött a figyelmeztetés: egy egész régió kerül veszélybe, ha ezt Peking meglépi
Célkeresztbe kerülhet több ország is.
Drónhadsereg épül Európa határainál: kiderült, mire készül a Kreml a következő években
Átalakulóban a hadviselés.
Bejelentették az új magyar űrstratégiát - Ötszörös megtérülést ígér az ágazat
Beszámolónk a Space Summit 2026-ról.
Hatalmas tranzakció a pénzügyi szektorban, 2500 milliárd dolláros vagyonkezelő születik
Megugrott a részvényárfolyam.
Magyarok millióit érinti a lakhatási válság 2026-ban is
A Checklistben Kovács Verát, az Utcáról Lakásba! Egyesület alapító tagját kérdeztük.
Valentin-napi hidegzuhany: hamarabb beszélünk a szexről, mint a bankszámlánkról
Gyertyafény, romantikus vacsora, egy kis ajándék. Valentin-napon minden a szerelemről, az intimitásról és a jövőbeli tervekről szól. De van egy téma, ami még a hálószobatitkoknál is nagyobb
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?