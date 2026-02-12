  • Megjelenítés
Rossz hír érkezett az alapszámláról: véget érhet az ingyenesség
Rossz hír érkezett az alapszámláról: véget érhet az ingyenesség

Portfolio
Nagyot esett az éves áremelkedés januárra, a 2,1 százalékos érték már a 3 százalékos jegybanki célérték alatt van, ennek azonban lehet egy kellemetlen következménye is: véget érhet az alapszámla ingyenessége - írja a Bankmonitor.

Vége lehet az alapszámla ingyenességének

Jelenleg egy megállapodás alapján az alapszámlának a számlavezetési díját nem kérik el a bankok. Ezen megállapodás értelmében ez az állapot addig áll fenn,

amíg az éves infláció három egymást követő hónapban vissza nem tér a jegybanki toleranciasávba, azaz nem csökken 4 százalék alá.

A januári 2,1 százalékos éves inflációs adat megjelenésével már elmondhatjuk, hogy teljesült a feltétel, hiszen novemberben, decemberben és most januárban is 4% alatt volt az éves drágulás mértéke.

Az alapszámla normál havi díja a minimálbérhez van kötve: egészen pontosan az előző évi bruttó minimálbér 0,5 százaléka lehet. Ez azt jelenti, hogy a havi számlavezetési díj 1454 forintos szintre emelkedhet a jövőben.

Mit nyújt az alapszámla?

Az alapszámla egy olyan csomag, melyet a bankoknak jogszabályi kötelességük biztosítani. A korábban említett számlavezetési díjért cserébe a csomagban számos szolgáltatást ingyen lehet elérni:

  • Ingyen lehet felvenni készpénzt bármely magyarországi ATM-ből havonta két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forint összegben. VAGY legfeljebb 50 ezer forintot lehet kivenni a számlavezető bank fiókjában havonta egyszer legfeljebb 50 ezer forint összegben.
  • Ingyen biztosítanak bankkártyát és a kártyás vásárlásokért sem számíthat fel a pénzintézet külön díjat.
  • Havonta négy – bármilyen módon megadott – átutalási megbízást ingyen kell teljesíteni legfeljebb összesen 100 ezer forint összegben.
  • A forint befizetésekért sem számíthat fel a bank díjat, illetve díjmentesek a számlára érkező beszedési megbízások is.

Ezen felül persze megadhat a számlatulajdonos más megbízásokat is, melyekért a bank standard díjat számíthat fel.

Fontos, hogy az alapszámla mellett nem lehet a számlatulajdonosnak másik bankszámlája, illetve nem lehet rendelkező másik számla felett.

Ha a megállapodást nem módosítják, akkor ezen szolgáltatásért a jövőben 1454 forintot kellene havonta fizetni. Azt ki kell azonban hangsúlyozni, hogy ezen alapszámla mellett a normál bankszámlák között is lehet kedvező díjazásút, sőt akár teljesen ingyeneset is találni. Érdemes tehát mindenkinek szétnéznie, összehasonlítani az aktuális bankszámla ajánlatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

