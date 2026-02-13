  • Megjelenítés
Közszolgálati dolgozók, figyelem: lejár az 1 milliós Otthontámogatás új határideje a hétvégén
Bank

Közszolgálati dolgozók, figyelem: lejár az 1 milliós Otthontámogatás új határideje a hétvégén

Portfolio
Január végén 10 lényeges ponton változtatott a kormány a közszolgálati dolgozók évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő Otthontámogatásán,  így például február 15-éig tolták ki az igénylési határidőt, ami most vasárnap lejár. Akik január 20-áig már benyújtották a kérelmet, azok számára nincs változás, a többieknek viszont sietniük kell, ha meglévő lakáshitelükre igénylik az összeget.

A 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáskölcsön-szerződések esetében eredetileg január 20-a volt a kérelem benyújtásának a határideje a munkáltatóknál. Akik ezt addig megtették, nincs teendőjük, a munkáltató vagy annak fenntartója január 30-áig kellett, hogy benyújtsa az igénybejelentést a Magyar Államkincstárhoz, az február 16-áig folyósítja a támogatást, a munkavállalók megjelölt számlájára pedig február 27-éig kell, hogy folyósítsák a munkáltatók. 

Január végén aztán újranyitotta a bejelentési lehetőséget a kormány,

az újhatáridő 2026. február 15-e, vasárnap, ami szintén jogvesztő határidő.

A január 20. és február 15. között beérkező kérelmeket a munkáltatók február 25-éig nyújtják be a Magyar Államkincstárhoz, a támogatást a kincstár március 15-éig, a munkáltató pedig a jogosultnak március 30-áig folyósítja.

Még több Bank

Elárulták, mennyit keres a Citigroup vezérigazgatója

250 privátbankárt vesz fel a német bankóriás, a gazdag ázsiaiakat veszi célba

Semmi perc alatt lenullázzák a bankszámlákat, hiába futnak a magyarok a pénzük után

Bővült a jogosultak köre is, részben ez indokolhatta a lehetőség újranyitását: az önkormányzati tűzoltóságnál foglalkoztatott tűzoltók, az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is igénybe vehetik az Otthontámogatást, továbbá az egyház vagy belső egyházi jogi személy által kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatott hitoktatók is.

Mindemellett azokra a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre is kiterjesztették az Otthontámogatás igénybevételének a lehetőségét, amelyeket 2026. január 26-áig kötötte meg magyarországi lakóingatlan vásárlása, építése céljából vagy ezen célokra felvett hitelintézeti kölcsön kiváltására. A további változásokról itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

1 milliós Otthontámogatás: 10 ponton módosított a kormány, itt a lista!

Az egymilliós Otthontámogatás nemcsak egy évre szóló könnyebbséget hozhat, hanem a hitel teljes futamidejére csökkentheti a törlesztőrészletet az igénybe vevő közszolgálati dolgozók számára. A magas kamatozású tartozások előtörlesztése az utóbbi időben kifejezetten elterjedt a magyar háztartások körében – de vajon megéri-e az 1 millió forintos támogatást alacsonyabb kamatozású lakáshitelek előtörlesztésére fordítani? Alábbi cikkünkben erről írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Eljött az idő: magyarok tízezrei szabadulhatnak meg adósságuktól – Lehet, hogy ez az utolsó esély

Közben az is kiderült, mennyire népszerű a lehetőség. A közszférában eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást – közölte Facebook-oldalán Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Ez magasabb részvételt jelent, mint amit a kormány és az MNB előzetes várt, és úgy tűnik, adóvonzataival együtt nem lesz elég a támogatásra az idei évre betervezett 180 milliárd forintos közvetlen kiadási összeg. Erről itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Itt az 1 milliós Otthontámogatás első eredménye: minden várakozást felülmúlt az érdeklődés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Ráijesztettek a forintra az inflációs adat után, de jött az irányváltás
Otthon Start: emelik a tétet a bankok, megjelent a 350 ezres ajándékpénz is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility