Közszolgálati dolgozók, figyelem: lejár az 1 milliós Otthontámogatás új határideje a hétvégén

A 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáskölcsön-szerződések esetében eredetileg január 20-a volt a kérelem benyújtásának a határideje a munkáltatóknál. Akik ezt addig megtették, nincs teendőjük, a munkáltató vagy annak fenntartója január 30-áig kellett, hogy benyújtsa az igénybejelentést a Magyar Államkincstárhoz, az február 16-áig folyósítja a támogatást, a munkavállalók megjelölt számlájára pedig február 27-éig kell, hogy folyósítsák a munkáltatók.

Január végén aztán újranyitotta a bejelentési lehetőséget a kormány,

az újhatáridő 2026. február 15-e, vasárnap, ami szintén jogvesztő határidő.

A január 20. és február 15. között beérkező kérelmeket a munkáltatók február 25-éig nyújtják be a Magyar Államkincstárhoz, a támogatást a kincstár március 15-éig, a munkáltató pedig a jogosultnak március 30-áig folyósítja.

Bővült a jogosultak köre is, részben ez indokolhatta a lehetőség újranyitását: az önkormányzati tűzoltóságnál foglalkoztatott tűzoltók, az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is igénybe vehetik az Otthontámogatást, továbbá az egyház vagy belső egyházi jogi személy által kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés keretében foglalkoztatott hitoktatók is.

Mindemellett azokra a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre is kiterjesztették az Otthontámogatás igénybevételének a lehetőségét, amelyeket 2026. január 26-áig kötötte meg magyarországi lakóingatlan vásárlása, építése céljából vagy ezen célokra felvett hitelintézeti kölcsön kiváltására. A további változásokról itt írtunk részletesen:

Az egymilliós Otthontámogatás nemcsak egy évre szóló könnyebbséget hozhat, hanem a hitel teljes futamidejére csökkentheti a törlesztőrészletet az igénybe vevő közszolgálati dolgozók számára. A magas kamatozású tartozások előtörlesztése az utóbbi időben kifejezetten elterjedt a magyar háztartások körében – de vajon megéri-e az 1 millió forintos támogatást alacsonyabb kamatozású lakáshitelek előtörlesztésére fordítani? Alábbi cikkünkben erről írtunk részletesen:

Közben az is kiderült, mennyire népszerű a lehetőség. A közszférában eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást – közölte Facebook-oldalán Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Ez magasabb részvételt jelent, mint amit a kormány és az MNB előzetes várt, és úgy tűnik, adóvonzataival együtt nem lesz elég a támogatásra az idei évre betervezett 180 milliárd forintos közvetlen kiadási összeg. Erről itt írtunk részletesen:

