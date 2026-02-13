Semmi perc alatt lenullázzák a bankszámlákat, hiába futnak a magyarok a pénzük után

Összetett jogi háttér és kártérítési feltételek

Az online csalások körébe tartoznak azok az esetek, amikor csalók megtévesztéssel vagy technikai eszközökkel jutnak hozzá a felhasználók belépési adataihoz, majd jogosulatlan pénzfelvételt vagy átutalást hajtanak végre. Ide sorolhatók az adathalász támadások, a hamis weboldalak használata, a mobilos visszaélések, valamint a jóváhagyott átutalásos csalások (Authorised Push Payment, APP), amikor az áldozat pszichológiai nyomás vagy megtévesztés hatására maga utal pénzt a csalók számlájára.

Magyarországon nem létezik egységes, kifejezetten az online csalásokra vonatkozó kártérítési szabályozás. A felelősség megállapítása az ügyfél és a pénzintézet közötti szerződés, valamint a bank általános szerződési feltételei alapján történik. A pénzintézetek kötelesek biztonságos szolgáltatást nyújtani, és megfelelő óvintézkedéseket tenni a visszaélések megelőzésére. Amennyiben ezek elmaradnak, az ügyfél igényelheti kárának megtérítését. Az MNB előírása szerint gyanús tranzakció észlelésekor az ügyfeleknek haladéktalanul értesíteniük kell bankjukat.

A kártérítés nem automatikus. A bankok jellemzően akkor térítik meg a veszteséget, ha az ügyfél nem tanúsított súlyos gondatlanságot, vagyis például nem adta meg tudatosan adatait nyilvánvalóan gyanús oldalon vagy ismeretlen félnek. Feltétel az is, hogy a pénzintézet teljesítse biztonsági kötelezettségeit, a csalást pedig időben észleljék és jelentsék. A magyar bankok gyakorlatában előfordul részleges vagy teljes kártérítés is, de ezek minden esetben egyedi elbírálás eredményei.

A visszaterhelés (chargeback) lehetőségei és korlátai

Bankkártyás vásárlásoknál a visszaterhelési (chargeback) eljárás nyújt bizonyos védelmet. Ez a mechanizmus akkor alkalmazható, ha a kártyabirtokos vitatja a tranzakciót, például mert nem ő kezdeményezte a fizetést, csalás áldozata lett, vagy nem kapta meg a megrendelt árut, illetve szolgáltatást.

Az eljárás során az ügyfél saját bankjánál jelzi a problémát. A bank hivatalos folyamatot indít a kártyatársaságok (Visa, Mastercard) rendszerében. A vitatott összeget visszaterhelik a kereskedő bankjára, amelynek bizonyítania kell a tranzakció jogszerűségét és teljesítését. Ha ez nem sikerül, a pénzösszeget visszautalják az ügyfélnek.

Vegyes statisztikai kép a visszaélésekről

Az MNB legfrissebb adatai alapján ellentmondásos tendenciák figyelhetők meg. A hazai kibocsátású bankkártyákkal elkövetett sikeres visszaélések száma negyedéves összehasonlításban 7,3 százalékkal emelkedett. Ugyanakkor az okozott kár értéke 16,6 százalékkal, mintegy 300 millió forinttal csökkent.

Az átutalásos visszaélések területén jelentős, 41,1 százalékos darabszám-csökkenés és 41,6 százalékos értékcsökkenés történt az előző negyedévi kiugró adatokhoz képest. A vállalati szektor különösen kedvező változást mutat: a darabszám 78,0 százalékkal, az érték pedig 52,1 százalékkal esett vissza.

Az összes visszaélés több mint felét, 52,5 százalékát továbbra is az adathalászat teszi ki. A károk összértékében azonban jelentős átrendeződés látható: a pszichológiai manipuláció aránya 13,2 százalékponttal, 39,2 százalékra nőtt, és jelenleg ez okozza a legnagyobb veszteségeket.

A meghiúsított kártyás visszaélések száma meredeken emelkedett: a 2023 eleji 106 ezerről 2024 harmadik negyedévére 331 633-ra, majd 2025 második negyedévére 435 776-ra nőtt, mielőtt 215 036-ra csökkent volna 2025 harmadik negyedévében. A sikeres visszaélések száma 2024 első negyedévében érte el csúcspontját 56 934 esettel, ezt követően 46–50 ezer között stabilizálódott. A sikeres visszaélések értéke a 2024 második negyedévi, 2,77 milliárd forintos csúcs után 2025 harmadik negyedévére 1,51 milliárd forintra mérséklődött.

Social engineering és pszichológiai manipuláció térnyerése

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet megfigyelései szerint a social engineeringre, vagyis pszichológiai manipulációra épülő támadások terjednek a legdinamikusabban. Különösen az e-mailes adathalászat és az SMS-alapú smishing (SMS-adathalászat) vált elterjedtté. Ezek a módszerek rövid idő alatt akár több tízezer felhasználót is elérhetnek egyetlen kampány során.

A támadások gyakran igazodnak időszakos eseményekhez, például az adóbevallási időszakhoz, a közműszámlák fizetéséhez vagy a csomagküldéshez. A csalók rendszeresen visszaélnek ismert hazai bankok, hatóságok és szolgáltatók nevével, hogy növeljék a megkeresések hitelességének látszatát.

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet szerint:

A telefonos csalások továbbra is hatékonyak, különösen hívószám-hamisítással és jól felépített történettel. Ezek egyre gyakrabban kapcsolódnak más módszerekhez, például egy adathalász üzenetet követő telefonhíváshoz.

Növekvő veszélyt jelentenek a közösségi médiában és a keresőkben megjelenő adathalász kampányok is. Itt fizetett hirdetések és mesterségesen generált aktivitás terelik a felhasználókat hamis, de megtévesztően valódinak tűnő oldalakra.

Bankok egyedi elbírálási gyakorlata

Az MBH Bank közlése szerint: "Minden esetet önállóan, a rendelkezésre álló információk alapján értékelünk. Az esetleges kártérítésről a jogszabályi környezetnek megfelelően és a körülmények részletes mérlegelése után döntünk. Itt is hangsúlyozzuk: minden ügy egyedi elbírálás alá esik."

Az OTP Bank minden visszaélési esetet egyedileg vizsgál. A súlyos gondatlanság megállapításánál azt tekintik irányadónak, amikor az ügyfél kirívóan megszegi az alapvető biztonsági szabályokat, például kiadja PIN-kódját vagy jelszavát, vagy nyilvánvalóan gyanús kérésnek tesz eleget. A bank nemcsak a szabálysértés súlyát értékeli, hanem azt is, hogy az ügyfél tisztában volt-e, vagy ésszerűen tisztában lehetett-e cselekménye következményeivel.

A K&H Bank szintén egyedi vizsgálatot végez minden ügyfélbejelentésnél, a kártalanítás pedig az Általános Szerződési Feltételek szerint történik. A pénzintézet többszintű védelmet alkalmaz: fejlett technológiai megoldásokat, valós idejű visszaélés-szűrést és folyamatos ügyfél-edukációt.

Emberi tényező mint fő kockázat

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tapasztalatai szerint a sikeres online banki csalások mögött jellemzően nem kifinomult technikai feltörés, hanem emberi mulasztás áll. A leggyakoribb hibák közé tartozik, hogy az áldozat a sürgetés miatti kapkodásban nem ellenőrzi a megkeresés hitelességét, illetve hogy idegen felületen adja meg bankkártyaadatait vagy netbanki belépési információit.

Gyakori forgatókönyv az úgynevezett csatornaváltás, amikor az e-mailt vagy SMS-t üzenetküldő alkalmazásban folytatott kommunikáció követi. Sok esetben az áldozat "biztonsági okokra" hivatkozva maga hagyja jóvá vagy indítja el a tranzakciót, esetleg távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepít egy banki ügyintézőnek vélt személy kérésére. Bár a lakosság elméletben egyre inkább ismeri a csalási módszereket, a gyakorlatban sokan még mindig nem tudják biztonsággal megkülönböztetni a valós és a csaló megkereséseket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images