  • Megjelenítés
Távozik a Goldman Sachs egyik legbefolyásosabb vezetője, túl szoros kapcsolatban állt Epsteinnel
Bank

Távozik a Goldman Sachs egyik legbefolyásosabb vezetője, túl szoros kapcsolatban állt Epsteinnel

Portfolio
Távozik posztjáról Kathy Ruemmler, a Goldman Sachs vezető jogtanácsosa, miután az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült, milyen szoros és kiterjedt kapcsolatot ápolt a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epsteinnel. A Wall Street-i óriásbank egyik legbefolyásosabb vezetőjének lemondása az Epstein-ügyhöz köthető iratok nyilvánosságra kerülésének eddigi egyik legjelentősebb vállalati következménye - írta meg a Financial Times.

Ruemmler bejelentése szerint június 30-án hagyja el a pénzintézetet. Döntését azzal indokolta, hogy a korábbi, védőügyvédként végzett munkájára irányuló fokozott médiafigyelem mostanra olyan mértékűvé vált, hogy az már elvonja a figyelmet a banknál végzett jelenlegi feladatairól. A távozás hátterében azonban azok a közelmúltban napvilágot látott iratok állnak, amelyek szerint 2014 és 2019 között – jóval azután, hogy Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak megrontásában –

Ruemmler rendszeres kapcsolatban állt a pénzemberrel.

Nemrég hasonló derült ki Epstein és a Deutsche Bank kapcsolatáról is:

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott: egészen a letartóztatásáig a Deutche Bankkal üzletelt Jeffrey Epstein

A nyilvánosságra került levelezések és dokumentumok szerint a kapcsolat jócskán túlmutatott a szigorúan vett szakmai kereteken.

Még több Bank

Valamire készül az MNB, örülhetnek a hitelfelvevők? – Itt a friss lakáshitel-táblázat

Elárulták, mennyit keres a Citigroup vezérigazgatója

250 privátbankárt vesz fel a német bankóriás, a gazdag ázsiaiakat veszi célba

Epstein drága ajándékokkal, többek között Hermès táskával, Apple-termékekkel, repülőjegyekkel és wellness-szolgáltatásokkal halmozta el a jogászt.

Egy 2019. januári e-mailben Ruemmler lelkesen köszönte meg az ajándékokat, és "Jeffrey bácsiként" hivatkozott a férfira. A levelezésekből az is kiderült, hogy Ruemmler még a Goldman Sachshoz való csatlakozása előtt egy álláslehetőség kapcsán Epstein "orosz kapcsolataira" utalt, egy másik esetben pedig a magánéletét érintő, egy Epsteinhez közel álló személlyel folytatott romantikus kapcsolatáról szóló e-maileket továbbította a milliárdosnak.

Bár David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója csütörtökön kiadott közleményében méltatta Ruemmler munkáját, és kivételes jogi tanácsadónak nevezte, az ügy a bankon belül egyre nagyobb feszültséget keltett. A vezérigazgató korábban határozottan kiállt beosztottja mellett, ez a lojalitás azonban a bank igazgatótanácsának több tagjában is aggodalmat váltott ki. Úgy vélték, a botrány súlyosan károsíthatja a pénzintézet hírnevét. A Goldman befolyásos alumnihálózatának tagjai és korábbi partnerek közül többen is értetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy a cégvezetés nem határolódott el hamarabb a vitatott ügyről; a kialakult helyzetet többen "kínosnak" és "mélységesen csalódást keltőnek" írták le.

Ruemmler 2020-ban csatlakozott a Goldman Sachshoz, ahol

a hírnévkockázatokért felelős belső bizottságokban is vezető szerepet töltött be.

Ezt megelőzően Barack Obama kormányzatában a Fehér Ház jogtanácsosaként dolgozott (címlapképünkön még ebben az időszakban készült róla), az Epsteinnel való kapcsolattartás idején pedig a Latham & Watkins ügyvédi irodánál volt partner. A jogász azzal védekezett, hogy döntéseit az akkor rendelkezésére álló információk alapján hozta meg, nem volt tudomása Epstein bűnös tevékenységéről, és mélységesen sajnálja, hogy valaha is kapcsolatban állt vele. A bank és Ruemmler korábban úgy jellemezték viszonyukat, mint ami szigorúan szakmai alapokon nyugodott, és elsősorban üzletfejlesztési célokat szolgált.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott: egészen a letartóztatásáig a Deutche Bankkal üzletelt Jeffrey Epstein

Belső lázadás Donald Trump pártjában: szembeszegültek az elnök akaratával

Újabb nagyágyúról rántotta le a leplet az Epstein-botrány – Megdöbbentek és feljelentést tettek Párizsban

Bevallotta Trump befolyásos minisztere: járt a világ leghírhedtebb pedofiljának magánszigetén

Kitakarták őket, de most lehullott a lepel: megdöbbentő fordulat a világszintűvé duzzadt pedofilbotrányban

Epstein legfőbb bizalmasa elnöki kegyelem fejében vallomást tenne, de egyelőre hallgat Ghislaine Maxwell

A szemeink előtt omlik össze az európai nagyhatalom? – Valódi Shakespeare-dráma folyik az elitet leleplező súlyos botrány után

Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Elkezdtek hullani a fejek az európai nagyhatalomban: lemondott a miniszterelnök legfőbb bizalmasa

A szemünk előtt bukik meg éppen az európai nagyhatalom vezetője? – Házkutatás volt a "sötétség hercegénél"

Európa-szerte hullik le a lepel a botrányba keveredett hatalmasokról: a gyanú árnyéka vetült a jövőbeli királynéra

Döbbenetes lejáratókampányt csináltak a sötét botrányból Európa erős embere ellen, de lefülelték őket

Megszólalt Medvegyev: ebbe a szörnyű csapdába lavírozta magát az EU, és ez még csak a kezdet

Reagált a Kreml az elképesztő vádakra: Oroszországnak kémkedhetett a szexuális ragadozó pénzember?

Címlapkép forrása: 2014 NBCUniversal Media, LLC via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Semmi perc alatt lenullázzák a bankszámlákat, hiába futnak a magyarok a pénzük után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility