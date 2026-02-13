Távozik a Goldman Sachs egyik legbefolyásosabb vezetője, túl szoros kapcsolatban állt Epsteinnel

Ruemmler bejelentése szerint június 30-án hagyja el a pénzintézetet. Döntését azzal indokolta, hogy a korábbi, védőügyvédként végzett munkájára irányuló fokozott médiafigyelem mostanra olyan mértékűvé vált, hogy az már elvonja a figyelmet a banknál végzett jelenlegi feladatairól. A távozás hátterében azonban azok a közelmúltban napvilágot látott iratok állnak, amelyek szerint 2014 és 2019 között – jóval azután, hogy Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak megrontásában –
Ruemmler rendszeres kapcsolatban állt a pénzemberrel.
Nemrég hasonló derült ki Epstein és a Deutsche Bank kapcsolatáról is:
A nyilvánosságra került levelezések és dokumentumok szerint a kapcsolat jócskán túlmutatott a szigorúan vett szakmai kereteken.
Epstein drága ajándékokkal, többek között Hermès táskával, Apple-termékekkel, repülőjegyekkel és wellness-szolgáltatásokkal halmozta el a jogászt.
Egy 2019. januári e-mailben Ruemmler lelkesen köszönte meg az ajándékokat, és "Jeffrey bácsiként" hivatkozott a férfira. A levelezésekből az is kiderült, hogy Ruemmler még a Goldman Sachshoz való csatlakozása előtt egy álláslehetőség kapcsán Epstein "orosz kapcsolataira" utalt, egy másik esetben pedig a magánéletét érintő, egy Epsteinhez közel álló személlyel folytatott romantikus kapcsolatáról szóló e-maileket továbbította a milliárdosnak.
Bár David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója csütörtökön kiadott közleményében méltatta Ruemmler munkáját, és kivételes jogi tanácsadónak nevezte, az ügy a bankon belül egyre nagyobb feszültséget keltett. A vezérigazgató korábban határozottan kiállt beosztottja mellett, ez a lojalitás azonban a bank igazgatótanácsának több tagjában is aggodalmat váltott ki. Úgy vélték, a botrány súlyosan károsíthatja a pénzintézet hírnevét. A Goldman befolyásos alumnihálózatának tagjai és korábbi partnerek közül többen is értetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy a cégvezetés nem határolódott el hamarabb a vitatott ügyről; a kialakult helyzetet többen "kínosnak" és "mélységesen csalódást keltőnek" írták le.
Ruemmler 2020-ban csatlakozott a Goldman Sachshoz, ahol
a hírnévkockázatokért felelős belső bizottságokban is vezető szerepet töltött be.
Ezt megelőzően Barack Obama kormányzatában a Fehér Ház jogtanácsosaként dolgozott (címlapképünkön még ebben az időszakban készült róla), az Epsteinnel való kapcsolattartás idején pedig a Latham & Watkins ügyvédi irodánál volt partner. A jogász azzal védekezett, hogy döntéseit az akkor rendelkezésére álló információk alapján hozta meg, nem volt tudomása Epstein bűnös tevékenységéről, és mélységesen sajnálja, hogy valaha is kapcsolatban állt vele. A bank és Ruemmler korábban úgy jellemezték viszonyukat, mint ami szigorúan szakmai alapokon nyugodott, és elsősorban üzletfejlesztési célokat szolgált.
