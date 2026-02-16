A 2008-as pénzügyi válság óta nem láttunk ilyet az európai bankszektorban

A Dealogic adatai szerint az összérték

az egy évvel korábbi 3,4 milliárd euróról az ötszörösére nőtt.

A legnagyobb ügyletek között szerepelt

a Banco Santander lengyel leányvállalatának 7 milliárd eurós eladása az osztrák Erste Banknak, illetve

a francia BPCE 6,4 milliárd eurós akvizíciója, amelynek keretében felvásárolta a portugál Novo Bancót, de szintén jelentős volt

a francia Crédit Mutuel 1,8 milliárd eurós tranzakciója a német OLB megvételére.

A tendencia illeszkedik a globális folyamatokba: a McKinsey jelentése szerint

a bankfúziók és -felvásárlások értéke tavaly világszinten megduplázódott, elérve a 190 milliárd dollárt.

Az uniós döntéshozók régóta szorgalmazzák a szétaprózott európai bankpiac konszolidációját, mivel a kontinens hitelintézetei egyre inkább lemaradnak nagyobb amerikai versenytársaikkal szemben. Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója a múlt héten úgy fogalmazott, hogy a versenykörnyezet drámaian meg fog változni az új technológiák és a fintechek térnyerése miatt. Meggyőződése szerint

2030-ra kevesebb bank marad a piacon, a nyertesek és vesztesek közötti szakadék pedig jelentősen nőni fog.

Fernando de la Mora, az Alvarez & Marsal pénzügyi tanácsadó cég társvezetője szerint a tranzakciós hullámot több tényező hajtja egyszerre: a magasabb ágazati értékeltségek, a stabil makrogazdasági környezet, az alacsony nemteljesítési ráták, valamint a nagy informatikai beruházásokhoz szükséges méretgazdaságosság elérésére való törekvés. Andrew Stimpson, a KBW európai bankelemzési vezetője hozzátette, hogy mivel a bankrészvények jóval a könyv szerinti értékük felett forognak, a menedzsmentnek döntenie kell a felhalmozódó tőke felhasználásáról. A részvény-visszavásárlás mellett az organikus növekedés és az akvizíció is valós lehetőségként merül fel.

A White & Case ügyvédi iroda adatai szerint az EU húsz legnagyobb bankja az elmúlt három évben mintegy 600 milliárd dollárnyi többlettőkét halmozott fel, amelyet tranzakciókra kívánnak fordítani. A lendület ellenére a határokon átnyúló konszolidáció előtt továbbra is komoly akadályok állnak. Egy nagy európai bank vezető tisztségviselője szerint a nagyobb hitelintézetek felvásárlása rendszerint politikai ellenállást vált ki. Ezt jól mutatja a német politikusok heves reakciója is, amikor az UniCredit jelentős részesedést szerzett a Commerzbankban.

Az ágazat szereplői arra panaszkodnak, hogy a szabályozási széttagoltság több százmilliárd eurónyi tőkét és likviditást szorít nemzeti keretek közé. Az Európai Központi Bank (EKB) becslése szerint a nemzeti korlátozások miatt 225 milliárd eurónyi banki tőke és 250 milliárd eurónyi likviditás van lekötve. A már említett bankvezető rámutatott: amíg a likviditás nem mozgatható szabadon az unión belül, az európai bankok hátrányban maradnak amerikai társaikkal szemben. Az Egyesült Államokban ugyanis a pénzintézetek akadálytalanul csoportosíthatják át forrásaikat az ország egész területén.

Címlapkép forrása: Portfolio