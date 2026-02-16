Itt van minden idők legmagasabb OTP-célára! Most kell beszállni?

Hatalmasat emelkedett az elmúlt években az OTP árfolyama, amire idén még rátett egy lapáttal, a múlt pénteki nagy eséssel együtt is 12 százalék a 2026-os plusz.
A meredek emelkedés nem véletlen, a bankcsoport fundamentumai is folyamatosan erősödnek, a bevételek és a profit is meredeken nőtt az elmúlt években, és az elemzői várakozások alapján a következő években is emelkedés jöhet.
A profitvárakozások emelkedésével párhuzamosan a célárak is meredeken emelkedtek, a pénteki eséssel az árfolyam és a célárak átlaga közel került egymáshoz.
