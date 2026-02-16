Szigorít az OTP az önerőelvárásain, a többi bank is követheti a lakáshitelezésben

Az elmúlt időszakban a lakáspiaci élénküléssel párhuzamosan megnőtt a minimális, akár 10%-os önerővel felvett hitelek aránya. A fokozott kereslet miatt az alacsonyabb minőségű ingatlanok is előtérbe kerültek. Erre reagálva az OTP Bank február közepétől olyan hitelezési gyakorlatot vezet be, amelyben
az energetikai tanúsítvány közvetlenül befolyásolja a szükséges önerő mértékét.
A módosítás lényege, hogy a pénzintézet magasabb finanszírozással, azaz alacsonyabb önerő elvárással innentől azokat a vásárlásokat támogatja, ahol az ingatlan energetikailag korszerűbb. Budapesten és a kiemelt nagyvárosokban a szabályozás szerint az arra jogosultak továbbra is elérhetik a 10%-os önerő melletti hiteleket, mivel itt a könnyebb értékesíthetőség ellensúlyozza a kockázatokat.
A változás legnagyobb hatása a vidéki, régebbi építésű ingatlanok piacán jelentkezhet. A D vagy rosszabb energetikai kategóriájú, korszerűtlen házak esetében a bank magasabb önerőt kérhet, ami a gyakorlatban akár 30–40%-os saját forrást is jelenthet.
A piacvezető bank lépése dominóhatást indíthat el:
a szakértők szerint vélhetően a teljes bankszektor követi majd a szigorítást, ami tovább növelheti az ollót a kisebb településeken lévő korszerű és a felújítandó ingatlanok piaci értéke között.
A lakásvásárlóknak már az adásvételi szerződés megkötése előtt érdemes tisztázniuk a kiszemelt ingatlan pontos energetikai besorolását, mert a hiteles tanúsítvány határozza meg, hogy a bank mekkora hitelt hajlandó nyújtani.
