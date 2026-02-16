  • Megjelenítés
Szigorít az OTP az önerőelvárásain, a többi bank is követheti a lakáshitelezésben
Szigorít az OTP az önerőelvárásain, a többi bank is követheti a lakáshitelezésben

Hétfőtől szigorít az önerő szabályain az OTP Bank a lakáshitelezésben – számolt be a money.hu. A fővárosban és a kiemelt városokban továbbra is elég lehet a 10% önerő, a korszerűtlenebb vidéki házaknál viszont a vételár jóval nagyobb, akár 30-40%-át is zsebből kell kifizetniük a vevőknek.
Az elmúlt időszakban a lakáspiaci élénküléssel párhuzamosan megnőtt a minimális, akár 10%-os önerővel felvett hitelek aránya. A fokozott kereslet miatt az alacsonyabb minőségű ingatlanok is előtérbe kerültek. Erre reagálva az OTP Bank február közepétől olyan hitelezési gyakorlatot vezet be, amelyben

az energetikai tanúsítvány közvetlenül befolyásolja a szükséges önerő mértékét.

A módosítás lényege, hogy a pénzintézet magasabb finanszírozással, azaz alacsonyabb önerő elvárással innentől azokat a vásárlásokat támogatja, ahol az ingatlan energetikailag korszerűbb. Budapesten és a kiemelt nagyvárosokban a szabályozás szerint az arra jogosultak továbbra is elérhetik a 10%-os önerő melletti hiteleket, mivel itt a könnyebb értékesíthetőség ellensúlyozza a kockázatokat.

A változás legnagyobb hatása a vidéki, régebbi építésű ingatlanok piacán jelentkezhet. A D vagy rosszabb energetikai kategóriájú, korszerűtlen házak esetében a bank magasabb önerőt kérhet, ami a gyakorlatban akár 30–40%-os saját forrást is jelenthet.

A piacvezető bank lépése dominóhatást indíthat el:

a szakértők szerint vélhetően a teljes bankszektor követi majd a szigorítást, ami tovább növelheti az ollót a kisebb településeken lévő korszerű és a felújítandó ingatlanok piaci értéke között.

A lakásvásárlóknak már az adásvételi szerződés megkötése előtt érdemes tisztázniuk a kiszemelt ingatlan pontos energetikai besorolását, mert a hiteles tanúsítvány határozza meg, hogy a bank mekkora hitelt hajlandó nyújtani.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

