Újabb banknál drágulnak a vállalkozói számlák
Újabb banknál drágulnak a vállalkozói számlák

A bankok éves díjkorrekciója jellemzően tavasszal esedékes, amikor a számlaköltségeket az előző évi infláció mértékével emelik. Nincs ez másképp idén a vállalkozói számláknál, már öt bank jelentette be a díjemelést. Ugyanakkor jó hír is érkezett, olyan pénzintézet is van, amelyik nem szándékozik végrehajtani ilyen díjemelést. A vállalkozói számlák mellett pedig érdemes a lakossági számlákra is vetni egy pillantást - írja a Bankmonitor. 

Jellemzően tavasszal a bankok megemelik a számlákhoz kapcsolódó díjakat az előző év fogyasztói árindexének, azaz az inflációnak megfelelően. Ennek mértéke a tavalyi évben 4,4 százalék, azaz ilyen mértékben drágulhatnak a számlacsomagok.

Mely bankoknál drágulhatnak a vállalkozói bankszámlák?

Idén a vállalkozóknak kell figyelniük a híreket, most éppen az UniCredit Bank jelentette be, hogy március elsejétől drágulni fognak náluk a vállalkozói számlák. Nem csak az alapdíj érintett, emelkedhetnek az utalási költségek, a készpénzfelvétel díja és a bankkártyák díjai is.

Alapvetően eddig már öt bank jelezte, hogy megemeli a vállalkozói számlák költségét a tavalyi inflációnak megfelelően:

  • A CIB Banknál április elsejétől emelkednek a számlaköltségek.
  • A K&H Banknál is növekednek a számlához kapcsolódó díjak április elsejétől.
  • Az MBH Banknál szintén április elsejétől drágulnak a vállalkozói számlák.
  • A Raiffeisen Bank is megemeli a vállalkozói számladíjakat április elsejétől.
  • Az UniCredit Banknál is növekedni a fognak a számladíjak. Ugyan ettől a banktól érkezett utolsónak a bejelentés, de a költségek itt emelkednek a leghamarabb, ugyanis március elsejétől lép életbe a módosítás.

Jó hírekkel is lehet azonban szolgálni, az OTP Bank hirdetményéből az derül ki, hogy a pénzintézet egyelőre nem terheli rá az inflációt a vállalkozói számlákra. Természetesen a bank fenntartja a jogot, hogy egy későbbi időpontban él a díjemelés lehetőségével.

„Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy díjaknak, költségeknek a Vállalkozói Üzletág Üzletszabályzata alapján a KSH által közzétett, 2025. évre vonatkozó inflációs ráta mértékével történő automatikus módosításától 2026. február 15-től eltekint, azonban fenntartja a jogot, hogy ezt a nem érvényesített automatikus díj- és költségváltozást későbbi időpontban alkalmazza.”

Van tehát már olyan bank is, ahol a díjemelés elmarad, vagy legalább elhalasztásra kerül. A többi pénzintézetről még nincs hír: az Erste Bank, Gránit Bank, MagNet Bank még emelhet a vállalkozói számlaköltségeken.

Mi a helyzet a lakossági számlákkal?

A lakossági számláknál idén kivételesen nem kell félni a díjemeléstől. Ott ugyanis a bankok önkéntes vállalása alapján egészen 2026. június 30-ig nem emelkednek a díjak. De mi fog történni az év második felében?

Potenciálisan akkor megemelkedhetnek a díjak, erre utal a K&H Bank és az UniCredit Bank hirdetménye is, ők ugyanis bejelentették a díjemelést, melytől az év első felében eltekintenek. Júliustól azonban már a magasabb díjakkal kell kalkulálni a számlatulajdonosoknak. Jó hír, hogy vannak teljesen ingyenes lakossági bankszámlák, amelyek amellett, hogy teljesen díjmentesek még az inflációkövető áremelkedéstől is védenek egy meghatározott ideig.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

