Nagy Márton nekiment a bankoknak: túl drágák és túl sokan vannak

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A nemzetgazdasági miniszter posztjához egy olyan ábrát mellékelt, amely szerint 2008 és 2025 között azért történt már egy erős konszolidáció szektorban, hiszen

a hitelintézetek száma 47-ről 27-re csökkent, miközben

a hitelintézetei fióktelepek száma 10-ről 9-re változott.

Alábbi táblázatunkban összefoglaltuk, hogy a 2008-at követő másfél évtizedben milyen banki tranzakciók történtek Magyarországon. Nem mondtható rövidnek a lista.

Idén februárban a Polgári Bank beolvadása történt meg a MagNet Bankba. Ráadásul a Deloitte adatai azt mutatják, hogy 2019 és 2024 között például éppen nálunk történt a legtöbb banki M&A-tranzakció a régióban, aminek jelentős része felvásárlás, beolvadás volt.

Hogy pontosan hány bank működik Magyarországon, annak meghatározását az is befolyásolja, hogy az azonos csoporthoz tartozó hitelintézeteket külön számoljuk-e.

Az MNB 2021 óta érvényes besorolása szerint jelenleg hét nagybank működik Magyarországon (ennyien rendelkeznek 3000 milliárd forint feletti mérlegfőösszeggel a kereskedelmi bankok közül), ezért úgy tűnik, két nagybank beolvadását tartaná még kívánatosnak Nagy Márton egy hazai hitelintézeti csoportba. A hét nagybank a 2024 végi konszolidált mérlegfőösszegük szerint a következő:

OTP, MBH, K&H, UniCredit, Erste, Raiffeisen, CIB,

közülük kettő (OTP, MBH) rendelkezik magyarországi, kettő ausztriai (Erste, Raiffeisen), kettő olaszországi (UniCredit, CIB), egy pedig belgiumi (K&H) döntéshozatali központtal. Nagy Márton egyébként már 2014-ben és 2019-ben is emlékezetes kijelentést tett arról, hogy öt nagybanknak kellene szerinte maradnia.

Nagy Márton azon megjegyzése, hogy a bankok "még mindig túl drágák", két dologra vonatkozhat egyszerre:

szolgáltatás-árazás : túl drágák a szolgáltatások, elsősorban a bankszámlák és a fizetési tranzakciók (a hitelek kevésbé, lásd például a lakáshitelek marzsát, ami pont a piaci hiteleknél alacsony, és a támogatott hiteleknél magas) - ennek elsődleges oka a tranzakciós illeték, amely egyedülálló Európában, mértéke pedig a tranzakciós érték 0,6-0,9%-a egy sor szolgáltatás esetében,

: túl drágák a szolgáltatások, elsősorban a bankszámlák és a fizetési tranzakciók (a hitelek kevésbé, lásd például a lakáshitelek marzsát, ami pont a piaci hiteleknél alacsony, és a támogatott hiteleknél magas) - ennek elsődleges oka a tranzakciós illeték, amely egyedülálló Európában, mértéke pedig a tranzakciós érték 0,6-0,9%-a egy sor szolgáltatás esetében, működési költségek: túl magas a bankok költségszintje a mérlegfőösszeg vagy a bevételek arányában: ebben pedig a banki extraprofitadónak, a hagyományos bankadónak, illetve a tranzakciós illeték tovább nem hárítható részének van jelentős szerepe, hiszen ezeket döntően a ráfordításaik között számolják el a bankok.

Idén 160-170 milliárd forint környékén lett volna a bankok extraprofitadója az eredeti tervek szerint, ehelyett tervez 340-350 milliárd forintot beszedni a bankoktól végül a kormány, hathatósan hozzájárulva a drágasághoz. Novemberben derült égből villámcsapásként érte a bankokat az adóemelés:

A bankok adóztatásának megváltoztatásával, az adóhatások teljes kiszűrésével kiderülne, hogy egyáltalán nem olyan drágán működnek a magyar bankok, mint ahogy azt sokan gondolják, a kérdés persze mélyebb elemzést igényel, erre még mi is visszatérünk.



Kérdéses, hogy a szereplők számának a csökkenése miként szolgálná a versenyt, hiszen bizonyos piaci szegmensekben (pl. a piaci lakáshiteleknél és a személyi kölcsönöknél) sok esetben éppen a kisebb piaci részesedéssel rendelkező bankok szorítják lejjebb a kamatokat, hiszen ők azok, akik kifejezetten a piaci részük növelésére törekednek, és ehhez árazási eszközöket is előszeretettel alkalmaznak. Hogy miért pont öt nagybankra volna szükség, az egyelőre nem derült ki.