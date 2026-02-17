Nagy Márton nekiment a bankoknak: túl drágák és túl sokan vannak

A nemzetgazdasági miniszter posztjához egy olyan ábrát mellékelt, amely szerint 2008 és 2025 között azért történt már egy erős konszolidáció szektorban, hiszen
- a hitelintézetek száma 47-ről 27-re csökkent, miközben
- a hitelintézetei fióktelepek száma 10-ről 9-re változott.
Alábbi táblázatunkban összefoglaltuk, hogy a 2008-at követő másfél évtizedben milyen banki tranzakciók történtek Magyarországon. Nem mondtható rövidnek a lista.
Idén februárban a Polgári Bank beolvadása történt meg a MagNet Bankba. Ráadásul a Deloitte adatai azt mutatják, hogy 2019 és 2024 között például éppen nálunk történt a legtöbb banki M&A-tranzakció a régióban, aminek jelentős része felvásárlás, beolvadás volt.
Hogy pontosan hány bank működik Magyarországon, annak meghatározását az is befolyásolja, hogy az azonos csoporthoz tartozó hitelintézeteket külön számoljuk-e.
Az MNB 2021 óta érvényes besorolása szerint jelenleg hét nagybank működik Magyarországon (ennyien rendelkeznek 3000 milliárd forint feletti mérlegfőösszeggel a kereskedelmi bankok közül), ezért úgy tűnik, két nagybank beolvadását tartaná még kívánatosnak Nagy Márton egy hazai hitelintézeti csoportba. A hét nagybank a 2024 végi konszolidált mérlegfőösszegük szerint a következő:
OTP, MBH, K&H, UniCredit, Erste, Raiffeisen, CIB,
közülük kettő (OTP, MBH) rendelkezik magyarországi, kettő ausztriai (Erste, Raiffeisen), kettő olaszországi (UniCredit, CIB), egy pedig belgiumi (K&H) döntéshozatali központtal. Nagy Márton egyébként már 2014-ben és 2019-ben is emlékezetes kijelentést tett arról, hogy öt nagybanknak kellene szerinte maradnia.
Nagy Márton azon megjegyzése, hogy a bankok "még mindig túl drágák", két dologra vonatkozhat egyszerre:
- szolgáltatás-árazás: túl drágák a szolgáltatások, elsősorban a bankszámlák és a fizetési tranzakciók (a hitelek kevésbé, lásd például a lakáshitelek marzsát, ami pont a piaci hiteleknél alacsony, és a támogatott hiteleknél magas) - ennek elsődleges oka a tranzakciós illeték, amely egyedülálló Európában, mértéke pedig a tranzakciós érték 0,6-0,9%-a egy sor szolgáltatás esetében,
- működési költségek: túl magas a bankok költségszintje a mérlegfőösszeg vagy a bevételek arányában: ebben pedig a banki extraprofitadónak, a hagyományos bankadónak, illetve a tranzakciós illeték tovább nem hárítható részének van jelentős szerepe, hiszen ezeket döntően a ráfordításaik között számolják el a bankok.
Idén 160-170 milliárd forint környékén lett volna a bankok extraprofitadója az eredeti tervek szerint, ehelyett tervez 340-350 milliárd forintot beszedni a bankoktól végül a kormány, hathatósan hozzájárulva a drágasághoz. Novemberben derült égből villámcsapásként érte a bankokat az adóemelés:
A bankok adóztatásának megváltoztatásával, az adóhatások teljes kiszűrésével kiderülne, hogy egyáltalán nem olyan drágán működnek a magyar bankok, mint ahogy azt sokan gondolják, a kérdés persze mélyebb elemzést igényel, erre még mi is visszatérünk.
Kérdéses, hogy a szereplők számának a csökkenése miként szolgálná a versenyt, hiszen bizonyos piaci szegmensekben (pl. a piaci lakáshiteleknél és a személyi kölcsönöknél) sok esetben éppen a kisebb piaci részesedéssel rendelkező bankok szorítják lejjebb a kamatokat, hiszen ők azok, akik kifejezetten a piaci részük növelésére törekednek, és ehhez árazási eszközöket is előszeretettel alkalmaznak. Hogy miért pont öt nagybankra volna szükség, az egyelőre nem derült ki.
Összeomlás szélére került Európa egykori gazdasági motorja, sokan "egyszerűen már nem látnak jövőt"
Kétségbeesett lépéseket követelnek a vállalatok a kormánytól.
Más számokat közöl a KSH és az Eurostat – Mi áll emögött?
A magyarázat egészen prózai.
Moszkva szerint Ukrajna győzhet, azt is elárulták, hogyan
Kijevben nem díjazzák ezt az elképzelést.
Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán
Fontos szint közelében.
Nagyon rossz adat jött Németországból - Erre kevesen számítottak
Törékeny a fellendülés.
Ilyet is ritkán látni: leminősítette az amerikai tech részvényeket a UBS
Egyre több a kockázat.
Bevetésre indult a világ legnagyobb hadihajója több ezer katonával: nagyot kockáztat ezzel Amerika
Sok még az eldöntetlen kérdés.
Elsöpri a harag Elon Muskékat az AI-os szexképek miatt
Az egész világon lépéseket tettek.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!