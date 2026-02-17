Salvini bejelentette: újra az államkasszához szólítják az olasz bankokat

Az olasz kormány újabb pénzügyi hozzájárulást vár az ország bankjaitól az energiaárak mérséklését célzó intézkedéscsomag finanszírozására – jelentette be kedden Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes a Reuters szerint.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon? Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!

Salvini milánói sajtótájékoztatóján arra hivatkozott, hogy a vezető olasz bankok 2025-ös nyeresége várhatóan megközelíti a 30 milliárd eurót, ezért

indokoltnak tartja a pénzintézetek további szerepvállalását.

A lépés fokozza a nyomást az olasz pénzügyi szektoron, amelytől a decemberben elfogadott 2026-os költségvetés keretében már több mint 5 milliárd eurónyi többletbefizetést várnak az idei államháztartás számára.

A szerdai kormányülésen várhatóan bemutatják azt az energiacsomagot, amelynek célja az irányadó holland gáztőzsde (TTF) és az olasz virtuális gázkereskedelmi pont (PSV) közötti árkülönbség mérséklése. A PSV-n jegyzett nagykereskedelmi földgázár – a piaci trendektől függően – jellemzően megawattóránként 2-4 euróval haladja meg a TTF-jegyzést.

A kormánynak ugyanakkor nehézséget okoz a családokat és vállalkozásokat segítő, akár 3 milliárd eurós csomag fedezetének előteremtése.

A megújulóenergia-termelők élesen ellenzik a tervezet azon pontját,

amely szabályozott, alacsonyabb áron kötelezné őket a villamos energia értékesítésére. Különösen azok a vállalatok tiltakoznak, amelyek korábban állami támogatási programokban vettek részt.

Róma emellett kompenzálná a hőerőműveket az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) fogyasztói árakra gyakorolt hatása miatt, ez a lépés azonban az Európai Unió jóváhagyásához kötött. Az ETS az unió legfontosabb klímapolitikai eszköze, amely szén-dioxid-kvóták vásárlására kötelezi az erőműveket és az ipari szereplőket, miközben az elérhető engedélyek mennyiségét fokozatosan csökkenti.

Címlapkép forrása: Enrico Mattia Del Punta/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ