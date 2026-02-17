  • Megjelenítés
Salvini bejelentette: újra az államkasszához szólítják az olasz bankokat
Bank

Salvini bejelentette: újra az államkasszához szólítják az olasz bankokat

Portfolio
Az olasz kormány újabb pénzügyi hozzájárulást vár az ország bankjaitól az energiaárak mérséklését célzó intézkedéscsomag finanszírozására – jelentette be kedden Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes a Reuters szerint.
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon?  Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

Salvini milánói sajtótájékoztatóján arra hivatkozott, hogy a vezető olasz bankok 2025-ös nyeresége várhatóan megközelíti a 30 milliárd eurót, ezért

indokoltnak tartja a pénzintézetek további szerepvállalását.

A lépés fokozza a nyomást az olasz pénzügyi szektoron, amelytől a decemberben elfogadott 2026-os költségvetés keretében már több mint 5 milliárd eurónyi többletbefizetést várnak az idei államháztartás számára.

A szerdai kormányülésen várhatóan bemutatják azt az energiacsomagot, amelynek célja az irányadó holland gáztőzsde (TTF) és az olasz virtuális gázkereskedelmi pont (PSV) közötti árkülönbség mérséklése. A PSV-n jegyzett nagykereskedelmi földgázár – a piaci trendektől függően – jellemzően megawattóránként 2-4 euróval haladja meg a TTF-jegyzést.

Még több Bank

Nagy Márton nekiment a bankoknak: túl drágák és túl sokan vannak

"Ha a Mastercardot és a Visát lekapcsolnák, az visszarepítene minket az ötvenes évekbe"

A téli olimpia bizonyítja a legjobban, mennyire Amerikától függ az európai fizetési rendszer

A kormánynak ugyanakkor nehézséget okoz a családokat és vállalkozásokat segítő, akár 3 milliárd eurós csomag fedezetének előteremtése.

A megújulóenergia-termelők élesen ellenzik a tervezet azon pontját,

amely szabályozott, alacsonyabb áron kötelezné őket a villamos energia értékesítésére. Különösen azok a vállalatok tiltakoznak, amelyek korábban állami támogatási programokban vettek részt.

Róma emellett kompenzálná a hőerőműveket az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének (ETS) fogyasztói árakra gyakorolt hatása miatt, ez a lépés azonban az Európai Unió jóváhagyásához kötött. Az ETS az unió legfontosabb klímapolitikai eszköze, amely szén-dioxid-kvóták vásárlására kötelezi az erőműveket és az ipari szereplőket, miközben az elérhető engedélyek mennyiségét fokozatosan csökkenti.

Címlapkép forrása: Enrico Mattia Del Punta/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrajnának adták a vadászgépeket, most Amerikánál kilincsel F-16-osokért Magyarország szomszédja
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Nagy Márton nekiment a bankoknak: túl drágák és túl sokan vannak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility