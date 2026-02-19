132 milliárd forintos nyereséget ért el a K&H Bank

A K&H Bank 2025-ben 132 milliárd forint nettó nyereséget ért el, ami 2%-kal múlja felül az egy évvel korábbit, 100 milliárd forintnyi bank- és extraprofitadó befizetése mellett. A K&H Biztosító 9,7 milliárd forintos nyereséggel zárta az évet, 3,4 milliárd forint extraprofitadó befizetése után – közölte a pénzügyi csoport. A bank hitelállománya egy év alatt 10 százalékkal nőtt, ismét meghaladva a bankszektor átlagát, a betétállomány pedig 6 százalékkal bővült ugyanebben az időszakban.

A társaság ezúttal nem sajtótájékoztatón, hanem közleményben osztotta meg tavalyi eredményeit. Eszerint

a K&H Bank adózás utáni eredménye 132 milliárd forint lett 2025-ben, a K&H Biztosító pedig 9,7 milliárd forint nettó eredményt ért el,

lett 2025-ben, a K&H Biztosító pedig forint nettó eredményt ért el, a bank hitelállománya 10 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 3386 milliárd forintot,

bővült az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 3386 milliárd forintot, az ügyfélbetétek volumene 6 százalékkal nőtt , a befektetési alapokban kezelt vagyon pedig 17 százalékkal emelkedett 2025 végére,

, a befektetési alapokban kezelt vagyon pedig 17 százalékkal emelkedett 2025 végére, a K&H állampapír-állománya 11 százalékos éves szintű növekedést követően 1583 milliárd forintot tett ki 2025. december 31-én,

éves szintű növekedést követően 1583 milliárd forintot tett ki 2025. december 31-én, a K&H Bank ügyfeleinek száma 6 százalékos bővülés után megközelíti az 1,1 milliót. Az ügyfeleknek több mint 80 százaléka digitálisan aktív.

Peter Roebben, a K&H Csoport vezérigazgatója az eredményekkel kapcsolatban elmondta: ”2025 jelentősen elmaradt a gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozásainktól, és az évet bizonytalanság, valamint váratlan fejlemények jellemezték. Ennek ellenére a K&H ismét bizonyította ellenállóképességét, és sikeres évet zárt: folyamatosan bővülő ügyfélkörünk erős pénzügyi teljesítményt tett lehetővé, munkánkat pedig számos rangos elismeréssel jutalmazták. Valamennyi üzletág jelentős növekedést ért el, az adózás utáni eredményünk pedig 132 milliárd forintot tett ki."

A bankadó, az extraprofitadó és egyéb intézkedések továbbra is jelentős hatással voltak a működési költségekre.

Mint kiemelte, a banki ügyfelek száma ismét 6 százalékkal nőtt, és az év végére megközelítette az 1,1 milliót. Miközben a vállalati hitelezés visszafogott maradt, a lakossági aktivitást az Otthon Start program élénkítette. Kate, a mesterséges intelligenciával működő digitális pénzügyi asszisztensük már közel 400 funkciót kínál, amelyek 74 százalékát teljes mértékben autonóm módon képes ellátni, ami 26 teljes munkaidős munkavállaló teljesítményének felel meg. Több mint 640 ATM‑ből álló hálózatot működtetnek, amelyek mindegyike lehetővé teszi a készpénzfelvételt és -befizetést fizikai bankkártya használata nélkül.

Erős üzleti eredmények 2025 -ben

A K&H 27 milliárdos adózás előtti összegben számolta el a kormányzati intézkedések hatását 2025-ben. A bank bevételei 10 százalékkal nőttek. A nettó kamatbevétel 5 százalékkal emelkedett, miközben a teljes hitelállomány éves szinten 10 százalékkal 3386 milliárd forintra bővült, a betétek állománya pedig 6 százalékkal, 4232 milliárd forintra nőtt. 2025-ben a K&H 823 milliárd forint új hitelt folyósított vállalati és lakossági ügyfeleinek. Az infláció okozta költségnyomás, a bérköltségek, az új digitális és informatikai megoldásokra fordított kiadások és a bankadók miatt a működési költségek 12 százalékkal emelkedtek. A K&H állampapír-állománya éves szinten 11 százalékkal 1583 milliárd forintra bővült 2025 végére.

„A lakáshitelpiac erőteljes bővülése folytatódott 2025-ben. A K&H lakáshitel portfoliója a piacot meghaladó mértékben növekedett 21 százalékkal, meghaladva a bankszektor átlagát. Jelentős keresletet generált

a szeptemberben elindult Otthon Start Program, év végéig több mint 285 milliárd forintnyi hiteligényt regisztráltunk.

A programnak köszönhetően az év végére az új lakáshitel-folyósítások volumene 38 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi szintet, decemberben pedig közel háromszorosára nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest. Ezen belül a támogatott konstrukciók aránya 80 százalékra emelkedett a K&H-nál, ami 14 százalékos piaci részesedést jelent. A személyi kölcsönök folyósításának volumene 40 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A K&H munkáshitel-állományának piaci részesedése elérte a 14,5 százalékot 2025 végére. A lakossági ügyfelek által elhelyezett betétek volumene 1554 milliárd forint volt, ami 12 százalékos éves növekedést jelent. Az alapokban kezelt ügyfélvagyon az év végére 17 százalékos éves emelkedéssel meghaladta a 2082 milliárd forintot, ami az ügyfelek folyamatos bizalmát tükrözi” – mondta el Gombás Attila, a K&H Csoport pénzügyi vezetője.

A K&H továbbra is aktívan részt vesz a vállalkozások napi működését és fejlesztéseit segítő, államilag támogatott finanszírozási konstrukciókban: a Széchenyi Kártya Programbank a teljes szerződött volumenük elérte a 387 milliárd forintot. A K&H projektfinanszírozási állománya 437 milliárd forintot tett ki, ami 12 százalék feletti piaci részesedést jelent. Az Eximbank által meghirdetett Demján Sándor programban a K&H mintegy 82 milliárd forintra kötött szerződéseket, így 16 százalékos piaci részesedést ért el. Elérhető ügyfeleik számára a 3 százalékos Széchenyi Kártya hitel, a fogyasztóbarát hitel, illetve a KAP hitel is. A KAP Stratégiai Tervhez kapcsolódó agrárberuházások támogatásaként a K&H 5 milliárd forintnyi beruházási hitelt szerződött le, és további jelentős volumenek állnak előkészítés alatt. Lízingportfólijuk tavaly év végén elérte a 120 milliárd forintot, az új lízingkihelyezések volumene pedig az 53 milliárd forintot – tette hozzá Gombás Attila.

Evgeni Benbasat, a K&H Biztosító vezérigazgatója így nyilatkozott: „2025-ben a nettó eredmény 9,7 milliárd forintot tett ki, beleértve a 3,4 milliárd forint extraprofitadót. 2024 azonos időszakában az egész évre eső extraprofitadó hatására a nettó eredmény 4,2 milliárd forint volt. A nem-életbiztosítási területen a díjbevétel 6 százalékkal nőtt éves összevetésben, és elérte a 79,1 milliárd forintot. Valamennyi üzletág tartós növekedést mutatott. Az életbiztosítási üzletág is erős teljesítményt nyújtott a célzott termékkategóriákban, és 19 százalékkal bővült éves alapon, elsősorban a rendszeres unit-linked nyugdíj- és nem nyugdíjcélú termékek, a rendszeres kockázati biztosítások, valamint az egyszeri díjas unit-linked értékesítés növekedésének köszönhetően.”