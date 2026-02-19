Drámai változások a brit ingatlanpiacon: egyre több lakás van veszélyben, a bankok már korlátoznak

Angliában jelenleg 6,3 millió ingatlan található árvízveszélyes területen, legyen szó felszíni vizek elöntéséről, tengerparti áradásokról vagy folyóvízi árvizekről. A helyzetet súlyosbítja, hogy egyre több új lakás épül veszélyeztetett övezetekben.

2022 és 2024 között átadott új otthonok mintegy 11 százaléka áll közepes vagy magas kockázatú területen,

szemben az előző évtized 8 százalékával. Délnyugat-Angliát idén januárban pusztító árvizek sújtották, Cornwall pedig a valaha mért legcsapadékosabb januárját élte át.

a Barclays jelzáloghitel-állományának 2,6 százaléka esik magas, további 1,2 százaléka pedig nagyon magas kockázatú területre,

hasonló arányokat mutat: a felmért lakáshitelek 3,4 százaléka található magas, 1,3 százaléka pedig nagyon magas kockázatú övezetben. A pénzintézet korlátozza is a hitelezést az ilyen területeken lévő lakások, újépítésű ingatlanok és befektetési célú ingatlanok esetében a Lloyds, az ország legnagyobb jelzáloghitelezője szerint állományában minden hatodik ingatlan árvízveszélyes, és amennyiben a bank egy ingatlant fedezetként nem talál megfelelőnek, elutasítja a hitelnyújtást.

– mutatott rá Adair Turner, a brit pénzügyi felügyelet korábbi vezetője, a Chubb biztosítócsoport európai üzletágának jelenlegi igazgatósági tagja. Míg a vagyonbiztosítók jellemzően egyéves szerződéseket kötnek, így rugalmasan emelhetnek árat vagy vonulhatnak ki egyes régiókból, addig a bankok helyzete más. Ők húsz évre vagy annál hosszabb távra nyújtanak hitelt, így kockázataikat egy olyan jövőbe kell kivetíteniük, amelyben Nagy-Britannia éghajlata várhatóan jóval csapadékosabb és melegebb lesz.

Decemberben a brit Prudenciális Szabályozó Hatóság (Prudential Regulation Authority) szigorúbb előírásokat vezetett be, amelyek megkövetelik, hogy a bankok hitelezési folyamataik során vegyék figyelembe az éghajlati kockázatokat is. A hitelintézetek most arra törekszenek, hogy azonosítsák azokat a területeket, amelyek jelenleg még biztonságosnak tűnnek, ám a jelzáloghitel futamideje alatt a kockázat kritikus szintre emelkedhet.

Kulcsfontosságú tényező a Flood Re nevű kormányzati viszontbiztosítási program, amely 2015 óta teszi lehetővé, hogy az árvízveszélyes ingatlanok tulajdonosai is megfizethető biztosításhoz jussanak. Bár a program 2039-ben jár le, egy parlamenti ellenőrző szerv tavaly megállapította, hogy az országos árvízvédelmi infrastruktúra fejlesztése nem halad a terveknek megfelelően.

a Flood Re fennmaradása elengedhetetlen a jelzáloghitel-portfólió várható veszteségeinek korlátozásához.

Kockázatot jelent, hogy a 2009 után épült ingatlanok eleve nem jogosultak a programban való részvételre, ami jelentősen növeli az újépítésű otthonok kitettségét.

