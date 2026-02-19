  • Megjelenítés
Jogosulatlan követelésvásárlót kapcsolt le az MNB
Bank

Jogosulatlan követelésvásárlót kapcsolt le az MNB

Portfolio
A Magyar Nemzeti Bank ideiglenes intézkedésként, piacfelügyeleti vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta a KM Szigma Kft.-nek, hogy jogosulatlanul követelésvásárlási tevékenységet végezzen. A vizsgálat eddigi adatai szerint a társaság a felügyelet engedélye nélkül engedményezési szerződéssel vásárolt meg egy több ezer darab lejárt, fedezetlen követelést tartalmazó csomagot. A társaság a követelések behajtása iránt is intézkedett - közölte a felügyelet.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéseket is magában foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytat a budapesti székhelyű KM Szigma Kft. tevékenységének áttekintésére. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a társaság végez-e, illetve végzett-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerinti, az MNB engedélyéhez kötött – követelésvásárlási tevékenységet - közölte a jegybank.

A pénzügyi felügyelet eddigi adatai szerint a KM Szigma Kft. engedményezési szerződés útján egy több ezer darab lejárt, fedezetlen követelést tartalmazó követeléscsomagot vásárolt meg, és az érintett adósok közül többeket értesített is a vétel kapcsán a jogutódlásról. Ezen felül bizonyosan intézkedett is egyes követelések behajtása iránt.

A társaság a megszerzett követeléscsomagot azóta már maga is továbbértékesítette.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján összességében feltételezi az MNB, hogy a KM Szigma Kft. az MNB engedélye nélkül követelésvásárlási tevékenységet végzett.

A felügyelet ma közzétett végzésében ezért piacfelügyeleti vizsgálatának lezárultáig ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a társaság bármely, az MNB engedélyéhez vagy regisztrációjához kötött tevékenységet végezzen.

Ha a társaság tevékenységét a piacfelügyeleti vizsgálat alatt tovább is folytatná, azt az MNB a rosszhiszeműség bizonyítékaként, súlyosító körülményként értékelhetné az ügy érdemi megítélésekor. Az MNB piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja majd le, amelynek eredményét honlapján nyilvánosan közzéteszi - közölték.

Emlékezetes, hogy a felügyelet korábban vezetői körlevélben is felhívta a jogszabályok alapján tevékenykedő, legális pénzügyi piaci szereplők figyelmét arra: a velük szerződő jogosulatlan követelésvásárlók részéről akár egyetlen követeléscsomag megvásárlása, vagy több esztendőn át naptári évente egy követelés megvétele, illetve egy évben akár már két követelés megvásárlása is üzletszerű pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek minősülhet a konkrét körülményektől függően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

