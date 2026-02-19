Kiszámították, mennyibe fog fájni a digitális euró a bankoknak - Akár a magyarok is fizethetnek majd vele

A digitális euró bevezetése négy év alatt összesen 4–6 milliárd eurós költséget jelenthet az európai bankoknak, míg az Európai Központi Bank (EKB) működtetési kiadásai évi 300 millió euróra tehetők - derült ki Piero Cipollone, az EKB Kormányzótanácsa tagjának csütörtöki beszámolójából.

Cipollone az olasz parlament banki bizottsága előtt ismertette a projekt részleteit; az EKB-n belül ő felel a digitális euró felügyeletéért. Tájékoztatása szerint a jegybank saját bevezetési költségeit mintegy 1,3 milliárd euróra becsülik, az éves üzemeltetés pedig nagyjából 300 millió eurót tesz ki. Az EKB jelenleg külső vállalkozókkal együttműködve építi ki azt az infrastruktúrát, amely lehetővé teszi az euróövezet lakosainak a digitális euró használatát.

A kereskedelmi bankok várható ráfordítása négy év alatt 4–6 milliárd euróra rúghat.

Ez az összeg az intézmények éves informatikai kiadásainak mindössze három százalékát teszi ki. Cipollone hangsúlyozta: a bankok a kereskedőktől beszedett tranzakciós díjakból fedezni tudják ezeket a költségeket. Jelentős előny, hogy az EKB nem számít fel díjat a hálózati szolgáltatásért, így a pénzintézeteknek nem kell a magánszektor fizetési hálózatainak használati díjával csökkenteniük bevételeiket.

A kereskedők is profitálhatnak a rendszerből, mivel

a digitális euróval történő fizetések díjait maximálják.

Ez a felső határ alacsonyabb lesz, mint a Mastercard vagy a Visa által jelenleg felszámított költségek.

A digitális euró kibocsátásához uniós jogszabályra van szükség, amelynek elfogadására még vár az EKB. A jegybank a digitális jegybankpénzt a monetáris szuverenitás védelme, valamint az Európa-szerte széttagolt fizetési rendszerek egységesítése miatt tartja szükségesnek. Cél továbbá a jegybankpénz szerepének megőrzése a digitális gazdaságban is. Az EU-n belüli, de az euróövezeten kívüli tagállamok polgárai is fizethetnek majd digitális euróval, amennyiben nemzeti bankjuk megállapodást köt az EKB-val.

Az EKB jelenleg a kísérleti szakaszban részt vevő bankok kiválasztásán dolgozik.

A digitális euró hivatalos bevezetését a tervek szerint 2029-re időzítik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images