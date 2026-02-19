  • Megjelenítés
FONTOS Elmondta Orbán Viktor, miért fontos Magyarország részvétele Donald Trump Béketanácsában
Kiszámították, mennyibe fog fájni a digitális euró a bankoknak - Akár a magyarok is fizethetnek majd vele
Bank

Kiszámították, mennyibe fog fájni a digitális euró a bankoknak - Akár a magyarok is fizethetnek majd vele

Portfolio
A digitális euró bevezetése négy év alatt összesen 4–6 milliárd eurós költséget jelenthet az európai bankoknak, míg az Európai Központi Bank (EKB) működtetési kiadásai évi 300 millió euróra tehetők - derült ki Piero Cipollone, az EKB Kormányzótanácsa tagjának csütörtöki beszámolójából.

Cipollone az olasz parlament banki bizottsága előtt ismertette a projekt részleteit; az EKB-n belül ő felel a digitális euró felügyeletéért. Tájékoztatása szerint a jegybank saját bevezetési költségeit mintegy 1,3 milliárd euróra becsülik, az éves üzemeltetés pedig nagyjából 300 millió eurót tesz ki. Az EKB jelenleg külső vállalkozókkal együttműködve építi ki azt az infrastruktúrát, amely lehetővé teszi az euróövezet lakosainak a digitális euró használatát.

A kereskedelmi bankok várható ráfordítása négy év alatt 4–6 milliárd euróra rúghat.

Ez az összeg az intézmények éves informatikai kiadásainak mindössze három százalékát teszi ki. Cipollone hangsúlyozta: a bankok a kereskedőktől beszedett tranzakciós díjakból fedezni tudják ezeket a költségeket. Jelentős előny, hogy az EKB nem számít fel díjat a hálózati szolgáltatásért, így a pénzintézeteknek nem kell a magánszektor fizetési hálózatainak használati díjával csökkenteniük bevételeiket.

A kereskedők is profitálhatnak a rendszerből, mivel

Még több Bank

Mit csinál a Széchenyi Kártya Program a magyar gazdasággal? Megérkezett az elemzés!

Történelmi csúcsra emelkedtek a személyi kölcsönök Amerikában, de van egy probléma ezzel

132 milliárd forintos nyereséget ért el a K&H Bank

a digitális euróval történő fizetések díjait maximálják.

Ez a felső határ alacsonyabb lesz, mint a Mastercard vagy a Visa által jelenleg felszámított költségek.

A digitális euró kibocsátásához uniós jogszabályra van szükség, amelynek elfogadására még vár az EKB. A jegybank a digitális jegybankpénzt a monetáris szuverenitás védelme, valamint az Európa-szerte széttagolt fizetési rendszerek egységesítése miatt tartja szükségesnek. Cél továbbá a jegybankpénz szerepének megőrzése a digitális gazdaságban is. Az EU-n belüli, de az euróövezeten kívüli tagállamok polgárai is fizethetnek majd digitális euróval, amennyiben nemzeti bankjuk megállapodást köt az EKB-val.

Az EKB jelenleg a kísérleti szakaszban részt vevő bankok kiválasztásán dolgozik.

A digitális euró hivatalos bevezetését a tervek szerint 2029-re időzítik.

Kapcsolódó cikkünk

Hajszálon múlhat az európai fizetésekről szóló mesterterv sorsa

Mérföldkőhöz érkezett a digitális euró: online és offline is használható lenne

Ismert kriptopénz blokkláncán vezethetik be a hivatalos digitális eurót

Európa szép csendben pénzügyi csodafegyvert tervez, a függetlenség a tét

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Nagy meglepetés az ukrán dízelexport ügyében: itt a szembefordulás a magyar állásponttal
132 milliárd forintos nyereséget ért el a K&H Bank
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility