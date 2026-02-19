Már körvonalazódik, melyik bank lesz Trump Béketanácsának a bankja

Az értesülések szerint a JPMorgan többek között
fizetési tranzakciók lebonyolítását és elszámolását mérlegeli a Béketanács számára.
Amerika legnagyobb, több mint négyezer milliárd dolláros eszközállománnyal rendelkező bankja nem kívánta kommentálni a tárgyalásokat. A Trump-kormányzat és a pénzintézet viszonya meglehetősen ellentmondásos. Az elnök a múlt hónapban pert indított a bank és vezérigazgatója, Jamie Dimon ellen, azt állítva, hogy politikai okokból zárták le a bankszámláit. Dimon ugyanakkor több területen is igazodott a Trump-féle "Amerika az első" irányvonalhoz. Kitűzött például egy másfélezer-milliárd dolláros finanszírozási célt az amerikai nemzetbiztonság és infrastruktúra szempontjából kritikus iparágak támogatására.
A Béketanácsot, amelyet a gázai tűzszünet nyomán tavaly év végén az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata is megerősített, Trump elnökli. A szervezet működését a tagállamok hozzájárulásaiból finanszírozzák. Azok az országok, amelyek az első évben legalább egymilliárd dollárt ajánlanak fel, állandó tagságot kapnak, míg a többiek hároméves mandátummal csatlakozhatnak.
A szervezet felépítése többszintű. A tagállamokból álló felső szint alatt egy végrehajtó testület működik. Ebben helyet kapott Jared Kushner és Steve Witkoff, Trump kulcsemberei, valamint Tony Blair volt brit miniszterelnök és Nyikolaj Mladenov korábbi bolgár védelmi miniszter is. Utóbbit, aki korábban ENSZ-különmegbízottként is tevékenykedett, Gáza főképviselőjévé nevezték ki. A végrehajtó testület feladata a költségvetés, a pénzügyi elszámolások és a kifizetések feletti ellenőrzés biztosítása. A terület napi szintű igazgatását egy tizennégy fős palesztin szakértői testület, a Gázai Igazgatási Nemzeti Bizottság látja el.
Mladenov a múlt heti müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondta, hogy a Világbank kezelésében létrehoznak egy vagyonkezelői alapot Gáza megsegítésére. Ez kezdetben a humanitárius segítségnyújtásra, a sürgősségi helyreállításra és a biztonságra összpontosít majd. Kushner a januári davosi bemutatón egy ambiciózus "Új Gáza" tervet vázolt fel, futurisztikus toronyházakkal és modern infrastruktúrával. A látványtervek megvalósítása mintegy harmincmilliárd dolláros beruházást igényelne.
Címlapkép forrása: Shutterstock
