A közzétett e-mailek arról tanúskodnak, hogy Epstein munkatársai és befektetési cégei 2015 és 2019 között folyamatos banki kapcsolatot tartottak fenn a Morgan Stanley-vel. Eközben más nagy Wall Street-i pénzintézetek éppen ebben az időszakban szakítottak az ügyféllel.

Epstein 2008-ban vádalku keretében bűnösnek vallotta magát egy floridai bíróságon, és szexuális bűnelkövetőként vették nyilvántartásba. 2019 júliusában tartóztatták le újra kiskorúak szexuális célú kizsákmányolásával összefüggő emberkereskedelem vádjával, majd ugyanezen év augusztusában a manhattani börtönben öngyilkosságot követett el.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a Morgan Stanley kockázatkezelői 2017-ben már bezártak egy Epsteinhez köthető számlát. Rachel Kaplan, a bank vagyonkezelési üzletágának kockázatkezelője 2017 augusztusában levélben értesítette Epsteint és ügyvédjét a Southern Trust nevű cég értékpapírszámlájának megszüntetéséről.

Ennek ellenére 2019 márciusában új számlát nyitottak,

ezúttal a Butterfly Trust nevű Epstein-érdekeltség számára. Egy, az ügyet ismerő forrás szerint ezt a számlát röviddel a megnyitás után bezárták, de a pontos körülményekről nem közölt részleteket.

A bankkal való kommunikációt Epstein régóta foglalkoztatott könyvelője, Richard Kahn intézte, aki jelenleg Epstein hagyatékának egyik kezelője. A hagyatéki végrehajtók 105 millió dollárt fizettek az Amerikai Virgin-szigeteknek az emberkereskedelemmel kapcsolatos követelések rendezésére, emellett egy 121 millió dolláros kártérítési alapot is létrehoztak az áldozatok számára.

A Reuters hírügynökség nem talált bizonyítékot arra, hogy a Morgan Stanley vagy a hagyatéki végrehajtók jogszabályt sértettek volna, ahogy arra sem, hogy Epstein személyesen kommunikált volna a pénzintézettel.

Az amerikai szabályozás értelmében a bankoknak azonosítaniuk kell ügyfeleiket és a tényleges tulajdonosokat, valamint monitorozniuk kell a gyanús tranzakciókat. Azt nem sikerült megállapítani, hogy a Morgan Stanley milyen ügyfél-átvilágítási lépéseket tett az Epstein-számlák megnyitásakor.

A Butterfly Trust neve egyébként egy 2020-as hatósági egyezségben is felbukkant. A New York állami pénzügyi felügyelet akkor bírságolta meg a Deutsche Bankot, amiért az lehetővé tette Epstein számára gyanús összegű készpénz felvételét. A Morgan Stanley nem kívánt nyilatkozni az Epsteinhez fűződő üzleti kapcsolatáról.

Címlapkép forrása: Shutterstock