Bank

Putyin engedélyével sikeresen kivonult Oroszországból a Citigroup

Portfolio
A Citigroup bejelentette, hogy eladta oroszországi leányvállalatát a Renaissance Capitalnek, amivel teljessé vált a pénzintézet kivonulása az országból. A tranzakció a hatósági jóváhagyások megszerzését követően lezárult - írja a Reuters.

A tranzakció eredményeként 2026 első negyedévében a bank tőkehelyzete mintegy 4 milliárd dollárral javulhat. Ez

  • a kockázattal súlyozott eszközök (RWA) átadásából,
  • az el nem ismert halasztott adókövetelések csökkenéséből, valamint
  • az árfolyam-átértékelési veszteség felszabadításából tevődik össze.

A Citigroup közleményében ugyanakkor kiemelte: a korábban jelentett, 1,6 milliárd dolláros árfolyamveszteség kumulált hatása a szabályozói tőkére nézve semleges marad.

Mike Mayo, a Wells Fargo elemzője ügyfeleinek írt jegyzetében rámutatott: az oroszországi kivonulással a bank nemzetközi átszervezési stratégiája a célegyenesbe fordult. A hátralévő lépések immár elsősorban a mexikói üzletág leválasztásától függnek.

Mayo szerint az eladás megerősíti azt a várakozást, hogy a Citigroup idén kikerülhet a hatósági felügyeleti határozat (consent order) hatálya alól. Az elemző hozzátette: bár az oroszországi ügylet lezárását tavaszra várták, az a tervezettnél korábban valósult meg.

Címlapkép forrása: Shutterstock

