Beszáll az utóbbi évek slágerpiacára a Bank of America

A Bank of America 25 milliárd dollárt különít el magánhitelezési ügyletekre – derült ki a Reuters által megtekintett belső feljegyzésből. A Wall Street egyik legnagyobb szereplője ezzel tovább erősíti jelenlétét a pénzügyi szektor egyik legjövedelmezőbb szegmensében, amelyet a bankok mérlegükön kívüli ügyletek formájában folytatnak.

A hagyományos nagybankok – köztük a Bank of America – egyre élesebb versenyt folytatnak az alternatív eszközkezelők által nyújtott magánhitelekkel. A 2008-as válság után bevezetett szigorúbb szabályozások miatt a vállalati hitelfelvevők jelentős része a bankrendszeren kívüli hitelfelvétel felé fordult, így

a magánhitelezés az amerikai vállalati szektor egyik meghatározó finanszírozási forrásává lépett elő.

A Bank of America lépése a Wall Street-i nagybankok szélesebb körű offenzívájába illeszkedik:

a JPMorgan Chase tavaly 50 milliárd dollárt különített el saját mérlegéből magánhitelezésre,

a Goldman Sachs pedig önálló üzletágat hozott létre erre a célra;

a Citigroup 2024-ben az Apollo Global Managementtel közösen indított el egy 25 milliárd dolláros magánhitelezési és közvetlen hitelezési programot.

A nagybankok számára a tét egyértelmű, hiszen a magánhitelezők jellemzően enyhébb tőke- és szabályozási követelmények mellett működnek. Gyorsabban tudják lebonyolítani az ügyleteket, és olyan kockázatosabb ügyfeleket is kiszolgálnak, akik a hagyományos banki csatornákon nehezebben jutnának forráshoz. Ebbe a körbe tartoznak a nagy tőkeáttételes felvásárlások (LBO) finanszírozásai is.

A szektort ugyanakkor növekvő kockázatok terhelik. A hitelminőséggel kapcsolatos aggodalmak, valamint a mesterséges intelligencia térnyerése miatt sebezhetővé váló szoftvercégekkel szembeni kitettség árnyékot vet a piacra.

Csütörtökön a Blue Owl Capital véglegesen felfüggesztette az egyik alapjából történő visszaváltásokat, és eszközöket értékesített adósságának törlesztésére. A hír hatására a jelentős alternatív eszközkezelők – köztük az Apollo, a Blackstone, a KKR, az Ares és a Carlyle Group – részvényei 4-6 százalékkal estek.

