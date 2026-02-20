Lépett a kormány, örülhetnek a hoppon maradt alapszámlások

Február elsejétől havonta két alkalommal legfeljebb 300 ezer forint összegben díjmentesen lehet felvenni készpénzt bármely magyarországi bankautomatából. Ezen dátumot megelőzően az ingyen felvehető készpénz összege havonta legfeljebb 150 ezer forint volt. Minden lakossági ügyfél egy számlájánál élhet ezzel a lehetőséggel, méghozzá annál, ahol nyilatkozat tesz az ingyenes készpénzfelvételről. Jó hír, hogy a megemelt limit miatt nem kell új nyilatkozatot beadnia senkinek, az ide vonatkozó régi kérelem érvényben marad.
Ugyanakkor az Alapszámlához is kapcsolódik díjmentes készpénzfelvételi lehetőség:
- Havonta két alkalommal lehet ingyen készpénzt felvenni bankautomatából összesen legfeljebb 150 ezer forint összegben,
- vagy havonta egy alkalommal lehet díjmentesen készpénzt felvenni a számlavezető bankfiókjában legfeljebb 50 ezer forint összegben.
A jogszabályi ingyenes készpénzfelvétel megemelésével azon Alapszámlával rendelkezők rosszabb helyzetbe lehetnek jelenleg, akik nem adtak le a csomagjukhoz kapcsolódóan külön a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapjá biztosított lehetőséghez kapcsolódóan nyilatkozatot. Hiszen ők kevesebb készpénzt tudnak felvenni díjmentesen.
Ezt a helyzetet orvosolhatja április elsejétől egy kormányrendelet. Itt ugyanis a kifejezetten az Alapszámlához kapcsolódó díjmentes készpénzfelvétel összegét
megemelik 150 ezer forintról 300 ezer forintra.
Vagyis egy jogszabályi díjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódó nyilatkozattal nem rendelkező Alapszámla tulajdonos is fel tud venni havonta legfeljebb két részletben 300 ezer forintot ingyen bankautomatából.
Lehet, hogy 350 ezer forintot is fel lehet venni díjmentesen az Alapszámláról?
Az éjszaka megjelent rendeletben van még egy érdekes kikötés:
„(2a) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított ingyenes készpénzfelvétel és készpénzátadás lehetőségét.
Az Alapszámla ingyenesen biztosított szolgáltatása és a hozzá kapcsolódó díjak nem érintik a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget. De mit jelent ez pontosan? Ami biztosnak tűnik, hogy az Alapszámla szabályai nem írhatják felül a másik jogszabály alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget.
Ha valaki az adott hónapban a bankfiókban vesz fel először 50 ezer forint készpénzt, akkor azt Alapszámláról ingyen megteheti. Ezen csomaghoz kapcsolódó lehetőség alapján nem vehetne fel már 300 ezer forintot ingyen bankautomatából, de ha tett nyilatkozatot az ingyenes készpénzfelvételről, akkor az alapján mégis érvényes rá ez a díjmentes készpénzfelvételi lehetőség is. Vagyis így havonta akár 350 ezer forintot is fel lehetne venni mindenféle költség nélkül.
Felmerülnek azért kérdések az értelmezéssel kapcsolatban. Például számít-e a tranzakciók sorrendje. Ezzel kapcsolatban meg kell várni a jogalkotó állásfoglalását - emeli ki a Bankmonitor.
Érdekes, hogy miért is kell nyilatkozni a díjmentes készpénzfelvételről az Alapszámla esetében. Ez az észrevétel jogosnak is tűnik, hiszen az Alapszámlával rendelkezőknek nem lehet másik bankszámlájuk, logikusan ezen csomagnál szeretnék, tudnák csak kihasználni a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget is.
