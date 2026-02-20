  • Megjelenítés
Lépett a kormány, örülhetnek a hoppon maradt alapszámlások
Bank

Lépett a kormány, örülhetnek a hoppon maradt alapszámlások

Portfolio
Február elsejével érdekes anomália állt elő, ugyanis az Alapszámlánál a bankautomatából havonta díjmentesen felvehető készpénz összege továbbra is 150 ezer forint maradt, míg a jogszabályi díjmentes készpénzfelvétel lehetősége 300 ezer forintra nőtt. Persze nyilatkozatot lehet az Alapszámlához is leadni, de aki megfeledkezett róla, az rosszabb helyzetbe került. Ezt a problémát egy éjszaka megjelent jogszabály orvosolja, ugyanis az ATM-ből nyilatkozat nélkül díjmentesen felvehető készpénz összegét 300 ezer forintra emelik az Alapszámlánál is. Azért van emellett egy érdekesség az új rendeletben, ami még magyarázatra szorulhat - írja a Bankmonitor

Február elsejétől havonta két alkalommal legfeljebb 300 ezer forint összegben díjmentesen lehet felvenni készpénzt bármely magyarországi bankautomatából. Ezen dátumot megelőzően az ingyen felvehető készpénz összege havonta legfeljebb 150 ezer forint volt. Minden lakossági ügyfél egy számlájánál élhet ezzel a lehetőséggel, méghozzá annál, ahol nyilatkozat tesz az ingyenes készpénzfelvételről. Jó hír, hogy a megemelt limit miatt nem kell új nyilatkozatot beadnia senkinek, az ide vonatkozó régi kérelem érvényben marad.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos változás élesedik ma az ATM-eknél, százezreket kapsz kézhez ingyen

Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte

Ugyanakkor az Alapszámlához is kapcsolódik díjmentes készpénzfelvételi lehetőség:

  • Havonta két alkalommal lehet ingyen készpénzt felvenni bankautomatából összesen legfeljebb 150 ezer forint összegben,
  • vagy havonta egy alkalommal lehet díjmentesen készpénzt felvenni a számlavezető bankfiókjában legfeljebb 50 ezer forint összegben.

A jogszabályi ingyenes készpénzfelvétel megemelésével azon Alapszámlával rendelkezők rosszabb helyzetbe lehetnek jelenleg, akik nem adtak le a csomagjukhoz kapcsolódóan külön a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapjá biztosított lehetőséghez kapcsolódóan nyilatkozatot. Hiszen ők kevesebb készpénzt tudnak felvenni díjmentesen.

Ezt a helyzetet orvosolhatja április elsejétől egy kormányrendelet. Itt ugyanis a kifejezetten az Alapszámlához kapcsolódó díjmentes készpénzfelvétel összegét

Még több Bank

Mit csinál a Széchenyi Kártya Program a magyar gazdasággal? Megérkezett az elemzés!

Kiszámították, mennyibe fog fájni a digitális euró a bankoknak - Akár a magyarok is fizethetnek majd vele

Történelmi csúcsra emelkedtek a személyi kölcsönök Amerikában, de van egy probléma ezzel

megemelik 150 ezer forintról 300 ezer forintra.

Vagyis egy jogszabályi díjmentes készpénzfelvételhez kapcsolódó nyilatkozattal nem rendelkező Alapszámla tulajdonos is fel tud venni havonta legfeljebb két részletben 300 ezer forintot ingyen bankautomatából.

Lehet, hogy 350 ezer forintot is fel lehet venni díjmentesen az Alapszámláról?

Az éjszaka megjelent rendeletben van még egy érdekes kikötés:

„(2a) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított ingyenes készpénzfelvétel és készpénzátadás lehetőségét.

Az Alapszámla ingyenesen biztosított szolgáltatása és a hozzá kapcsolódó díjak nem érintik a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget. De mit jelent ez pontosan? Ami biztosnak tűnik, hogy az Alapszámla szabályai nem írhatják felül a másik jogszabály alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget.

Ha valaki az adott hónapban a bankfiókban vesz fel először 50 ezer forint készpénzt, akkor azt Alapszámláról ingyen megteheti. Ezen csomaghoz kapcsolódó lehetőség alapján nem vehetne fel már 300 ezer forintot ingyen bankautomatából, de ha tett nyilatkozatot az ingyenes készpénzfelvételről, akkor az alapján mégis érvényes rá ez a díjmentes készpénzfelvételi lehetőség is. Vagyis így havonta akár 350 ezer forintot is fel lehetne venni mindenféle költség nélkül.

Felmerülnek azért kérdések az értelmezéssel kapcsolatban. Például számít-e a tranzakciók sorrendje. Ezzel kapcsolatban meg kell várni a jogalkotó állásfoglalását - emeli ki a Bankmonitor.

Érdekes, hogy miért is kell nyilatkozni a díjmentes készpénzfelvételről az Alapszámla esetében. Ez az észrevétel jogosnak is tűnik, hiszen az Alapszámlával rendelkezőknek nem lehet másik bankszámlájuk, logikusan ezen csomagnál szeretnék, tudnák csak kihasználni a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Csalódás egy programban

Magyarország politikai szinten már nagyon régen elesett. Sajnos ez nemcsak országunkra igaz, magasabb szinten megfigyelhető trend, hogy a választók nem várják el a valódi értékeket. Ócska poli

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Gyengült a forint csütörtökön
Mit csinál a Széchenyi Kártya Program a magyar gazdasággal? Megérkezett az elemzés!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility