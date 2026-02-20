Tagadja a JP Morgan a feketelistát, amivel Trump szerint kizárták családját a pénzügyi rendszerből

Érvelésük alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra hivatkozó kereset nem érvényesíthető olyan banki vezetőkkel szemben, akik közvetlenül szövetségi felügyelet alatt állnak. A beadványt a miami szövetségi bíróságra nyújtották be, mivel az alperesek célja, hogy az ügyet szövetségi szintre emeljék, majd a manhattani szövetségi bíróságra helyeztessék át.

A bank és Dimon álláspontja szerint Trump szándékosan vonta be alperesként a vezérigazgatót, hogy az ügyet a floridai tagállami bíróság hatáskörében tarthassa.

Trump még januárban, magánszemélyként indította a pert a Miami-Dade megyei bíróságon. Keresete szerint a JPMorgan 2021-ben, első elnöki ciklusa végén lezárta több bankszámláját. A vád szerint a pénzintézet ezt követően egy banki "feketelista" segítségével ellehetetlenítette pénzügyi kapcsolatait, ami kimeríti az üzleti hitelrontás fogalmát.

A JPMorgan és Dimon a beadványban tagadta a vádakat, kijelentve, hogy

nincs tudomásuk semmilyen feketelistáról.

Trump jogi képviselői közleményben reagáltak. Állításuk szerint a bank és Dimon azért zárta ki Trump családját és vállalkozásait a pénzügyi rendszerből, mert nem értettek egyet az "Amerika az első" politikájával. A közlemény hangsúlyozza: Trump mindazok nevében is küzd, akiktől a JPMorgan Chase jogtalanul tagadta meg a szolgáltatásait.

A JPMorgan elleni eljárás egyike annak a legalább hat polgári peres ügynek, amelyet Trump magánszemélyként indított második elnöki ciklusának megkezdése óta.

