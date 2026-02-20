  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor bejelentette, ilyen lesz a budapesti repülőtér harmadik terminálja
Tagadja a JP Morgan a feketelistát, amivel Trump szerint kizárták családját a pénzügyi rendszerből
Tagadja a JP Morgan a feketelistát, amivel Trump szerint kizárták családját a pénzügyi rendszerből

Portfolio
Donald Trump ötmilliárd dolláros kártérítést követel a JPMorgan Chase-től és annak vezérigazgatójától, Jamie Dimontól. Az alperesek a csütörtökön benyújtott beadványukban nemcsak a kereset jogalapját, de még a bíróság illetékességét is vitatják - jelentette a Reuters.

Érvelésük alapján a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra hivatkozó kereset nem érvényesíthető olyan banki vezetőkkel szemben, akik közvetlenül szövetségi felügyelet alatt állnak. A beadványt a miami szövetségi bíróságra nyújtották be, mivel az alperesek célja, hogy az ügyet szövetségi szintre emeljék, majd a manhattani szövetségi bíróságra helyeztessék át.

A bank és Dimon álláspontja szerint Trump szándékosan vonta be alperesként a vezérigazgatót, hogy az ügyet a floridai tagállami bíróság hatáskörében tarthassa.

Trump még januárban, magánszemélyként indította a pert a Miami-Dade megyei bíróságon. Keresete szerint a JPMorgan 2021-ben, első elnöki ciklusa végén lezárta több bankszámláját. A vád szerint a pénzintézet ezt követően egy banki "feketelista" segítségével ellehetetlenítette pénzügyi kapcsolatait, ami kimeríti az üzleti hitelrontás fogalmát.

Támadásba lendült Donald Trump: 5 milliárd dolláros pert akaszt a JP Morgan nyakába

A JPMorgan és Dimon a beadványban tagadta a vádakat, kijelentve, hogy

nincs tudomásuk semmilyen feketelistáról.

Trump jogi képviselői közleményben reagáltak. Állításuk szerint a bank és Dimon azért zárta ki Trump családját és vállalkozásait a pénzügyi rendszerből, mert nem értettek egyet az "Amerika az első" politikájával. A közlemény hangsúlyozza: Trump mindazok nevében is küzd, akiktől a JPMorgan Chase jogtalanul tagadta meg a szolgáltatásait.

A JPMorgan elleni eljárás egyike annak a legalább hat polgári peres ügynek, amelyet Trump magánszemélyként indított második elnöki ciklusának megkezdése óta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Páros lábbal ugrott neki Moszkvának Trump, összeült a válságstáb a Barátság kőolajvezeték miatt - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Lépett a kormány, örülhetnek a hoppon maradt alapszámlások
