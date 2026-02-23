Otthontámogatás: sorsdöntő hét érkezett el több tízezer magyar életében

A 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáskölcsön-szerződések esetében eredetileg január 20-a volt a kérelem benyújtásának a határideje a munkáltatóknál. Akik ezt addig megtették, azóta nem volt teendőjük, a munkáltató vagy annak fenntartója január 30-áig kellett, hogy benyújtsa az igénybejelentést a Magyar Államkincstárhoz, az február 16-áig folyósította, a munkavállalók megjelölt számlájára pedig
február 27-éig kell, hogy folyósítsák a munkáltatók a támogatást.
Január végén aztán újranyitotta a bejelentési lehetőséget a kormány, az újhatáridő 2026. február 15-e, vasárnap, ami szintén jogvesztő határidő. A január 20. és február 15. között beérkező kérelmeket a munkáltatók február 25-éig nyújtják be a Magyar Államkincstárhoz, a támogatást a kincstár március 15-éig, a munkáltató pedig a jogosultnak március 30-áig folyósítja. Részletek erről:
Az egymilliós Otthontámogatás nemcsak egy évre szóló könnyebbséget hozhat, hanem a hitel teljes futamidejére csökkentheti a törlesztőrészletet az igénybe vevő közszolgálati dolgozók számára. A magas kamatozású tartozások előtörlesztése az utóbbi időben kifejezetten elterjedt a magyar háztartások körében – de vajon megéri-e az 1 millió forintos támogatást alacsonyabb kamatozású lakáshitelek előtörlesztésére fordítani? Alábbi cikkünkben erről írtunk részletesen:
Közben az is kiderült, mennyire népszerű a lehetőség. A közszférában eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást – közölte Facebook-oldalán Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Ez magasabb részvételt jelent, mint amit a kormány és az MNB előzetes várt, és úgy tűnik, adóvonzataival együtt nem lesz elég a támogatásra az idei évre betervezett 180 milliárd forintos közvetlen kiadási összeg. Erről itt írtunk részletesen:
2022 első felében mintegy 1600 milliárd forint,
az idei első félévben körülbelül 1200 milliárd forint szabadon felhasználható állami pluszforrás áramlik a magyar háztartásokhoz,
nagyrészt a választások előtti hangulatjavítás jegyében. Egy ekkora összeg már a megtakarítási piacra is érezhető hatást gyakorolhat: míg négy éve az akkori megtakarítási állomány 3,7%-át tette ki a kormányzati intézkedésekből származó többletjövedelem, idén ez az arány számításunk szerint 1,7% körül alakul. Megvizsgáltuk, mit üzennek a 2022-es tapasztalatok a mai megtakarítási piac számára, és melyek a legfontosabb különbségek, minderről itt írtunk részletesen:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
