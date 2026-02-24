Csányi Péter bejelentette, hol terjeszkedik tovább az OTP

Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója a Bloombergnek adott interjúban elmondta: az Ipoteka Bank 2023-as megvásárlása óta a pénzintézet alaposan megismerte a térséget, és egyre több potenciált lát benne.
Kedveljük Közép-Ázsiát, az erős fundamentumok miatt a régió már régóta a látókörünkben van
– fogalmazott.
Bár konkrét célországot nem nevezett meg, a budapesti kazah nagykövetség tájékoztatása szerint az OTP vezetése és a kazah kormány már tárgyalásokat folytat a bank lehetséges kazahsztáni piacra lépéséről.
Wolf László vezérigazgató-helyettes január 15-én Budapesten egyeztetett Abzal Szaparbekuli nagykövettel a magyar vállalatok kazahsztáni lehetőségeiről.
Piaci kapitalizációja alapján az OTP mára – az osztrák Erste Group mögött – a közép- és kelet-európai régió második legnagyobb bankjává lépett elő - írja a Bloomberg cikke. A több mint két évtizedes akvizíciós sorozat eredményeként a bankcsoport tizenegy országban van jelen, köztük Oroszországban és Ukrajnában is. A külföldi leányvállalatok immár a csoport nyereségének több mint 75 százalékát adják. A bank stratégiája szerint olyan piacokon törekszik terjeszkedésre, ahol a vezető szereplők közé kerülhet. Ezzel párhuzamosan értékesíti azokat az érdekeltségeit, ahol nem érhető el a méretgazdaságosság – ahogy az 2024-ben Romániában is történt.
A növekedés a részvényárfolyamban is tükröződik: az OTP papírjainak értéke négy év alatt a négyszeresére emelkedett, idén februárban pedig 41 890 forintos történelmi csúcsot ért el. A kihelyezett hitelállomány az elmúlt évtizedben a háromszorosára bővült, és meghaladja a 24 ezer milliárd forintot. Ennek mintegy 70 százaléka organikus növekedésből származik, a fennmaradó részt pedig a felvásárlások adják. Az OTP elsődleges tőkemegfelelési mutatója 18 százalék felett áll, ami jelentős mozgásteret biztosít a további tranzakciókhoz.
Az erős organikus növekedésünk miatt válogatósak lehetünk
– jelentette ki Csányi Péter. Hozzátette: nem kényszerülnek felvásárlásra, amennyiben az ár vagy a célpont nem megfelelő. Az osztalékfizetés és a részvény-visszavásárlási program volumene az akvizíciós tervek alakulásától függ. A vezetés az éves eredmények március 6-i közzétételekor adhat további tájékoztatást. Az OTP árfolyamának alakulásával és jövőbeli kilátásaival alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:
Címlapkép forrása: Portfolio
Kimondta Európa egyik legerősebb vezetője: egyhamar biztosan nem lesz béke Ukrajnában, sokáig velünk lesz még a háború
A békekötéshez Moszkva akarata is kellene.
Itt a döntés: közel másfél év után kamatot csökkentett az MNB!
Meglépte a Monetáris Tanács.
Amerika döntött: jöhetnek a hatodik generációs lopakodó szuperbombázók, a B-21 Raiderek
Jövőre hadrendbe állnak.
100 milliárdos gigaüzletet kötött a Meta és az AMD, ugrik az árfolyam
Aggódhat az Nvidia?
Lehetetlen küldetésre vállalkozna Amerika? - Ebbe az országba még a világ legerősebb hadseregének is beletörhet a bicskája
Nincsenek jó tapasztalatai Washingtonnak.
Vizsgálatot indított az MNB a Mollal szemben, bennfentes kereskedelem gyanúja miatt
A Barátság-vezeték leállása alatt történhetett.
Beszél a jegybank - de ki hallja meg a közösségi médiában?
A jegybankok egyre intenzívebben használják a közösségi médiát kommunikációs célokra. A kulcskérdés az, hogy akit eddig sem érdekelt a monetáris politika, azt vajon el lehet-e érni az Insta
Megérkezett a 10 éves futamidő a személyi kölcsönöknél: csapda vagy mentőöv az igénylőknek?
A K&H Banknál 8-ról 10 évre, az MBH Banknál pedig 7-ről 8 évre emelkedett a szabad felhasználású személyi kölcsönöknél elérhető maximális futamidő. Az első ránézésre egyszerűnek
Expatok, kiküldetések nemzetközi adózása
A kiküldetések, expatok adózási kezelése a gyakorlatban sok esetben bonyolultabb, mint elsőre gondolnánk. Számos olyan nemzetközi adózási kérdés merülhet fel (például a 183 napos szabály,
Populista félelemkeltés vagy valós kockázat? Állami megfigyelés a digitális jegybankpénzeken keresztül
A digitális jegybankpénzek körüli vita ma már nem technológiai, hanem értékalapú kérdés: a hatékonyság és az adatvédelem közötti egyensúlyról szól.
Rezsicsökkentés segíti a nagy európai fordulatot
Esik a legfontosabb energiahordozók ára, ami egyfajta európai rezsicsökkentésként segíti a kontinens gazdaságát. Ha ehhez még hozzátesszük az uniós államok költségvetési lazítását és a
Mi az a TBSZ, és miért jó, ha van? - Magyaráz a HOLD
Sok kérdést kapunk olvasóinktól és ügyfeleinktől a HOLD vagyonkezelésére, a számlákra és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó egyéb fogalmakra vonatkozóan. Ezekre válaszolunk egy sorozatban, e
Ha mindenki buborékról beszél, tényleg jön az összeomlás?
Ismert tőzsdei bölcsesség, hogy a buborékok kipukkanása általában nem akkor következik be a tőzsdéken, amikor a piaci szereplők a leginkább számítanak rá. A fordulat gyakran... The post Ha m
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
430 ezer vállalkozót érint: automatizálható lesz a bevallás (x)
A Kulcs Flow számlázóprogram elkészíti és beadja a bevallásod.
Hogyan hackelte meg a Hackrate az IT biztonsági tesztelést? (x)
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
A magyarok kedvenc időszaka ismét elérkezett.
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?
A számok a jövőről is mesélnek.
Fájdalmas döntések előtt az EU: elszállhat az adósság, borulnak a nagy tervek
Magyarország is érintett.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.