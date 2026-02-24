Csányi Péter bejelentette, hol terjeszkedik tovább az OTP

Csányi Péter, az OTP vezérigazgatója a Bloombergnek adott interjúban elmondta: az Ipoteka Bank 2023-as megvásárlása óta a pénzintézet alaposan megismerte a térséget, és egyre több potenciált lát benne.

Kedveljük Közép-Ázsiát, az erős fundamentumok miatt a régió már régóta a látókörünkben van

– fogalmazott.

Bár konkrét célországot nem nevezett meg, a budapesti kazah nagykövetség tájékoztatása szerint az OTP vezetése és a kazah kormány már tárgyalásokat folytat a bank lehetséges kazahsztáni piacra lépéséről.

Wolf László vezérigazgató-helyettes január 15-én Budapesten egyeztetett Abzal Szaparbekuli nagykövettel a magyar vállalatok kazahsztáni lehetőségeiről.

Piaci kapitalizációja alapján az OTP mára – az osztrák Erste Group mögött – a közép- és kelet-európai régió második legnagyobb bankjává lépett elő - írja a Bloomberg cikke. A több mint két évtizedes akvizíciós sorozat eredményeként a bankcsoport tizenegy országban van jelen, köztük Oroszországban és Ukrajnában is. A külföldi leányvállalatok immár a csoport nyereségének több mint 75 százalékát adják. A bank stratégiája szerint olyan piacokon törekszik terjeszkedésre, ahol a vezető szereplők közé kerülhet. Ezzel párhuzamosan értékesíti azokat az érdekeltségeit, ahol nem érhető el a méretgazdaságosság – ahogy az 2024-ben Romániában is történt.

A növekedés a részvényárfolyamban is tükröződik: az OTP papírjainak értéke négy év alatt a négyszeresére emelkedett, idén februárban pedig 41 890 forintos történelmi csúcsot ért el. A kihelyezett hitelállomány az elmúlt évtizedben a háromszorosára bővült, és meghaladja a 24 ezer milliárd forintot. Ennek mintegy 70 százaléka organikus növekedésből származik, a fennmaradó részt pedig a felvásárlások adják. Az OTP elsődleges tőkemegfelelési mutatója 18 százalék felett áll, ami jelentős mozgásteret biztosít a további tranzakciókhoz.

Az erős organikus növekedésünk miatt válogatósak lehetünk

– jelentette ki Csányi Péter. Hozzátette: nem kényszerülnek felvásárlásra, amennyiben az ár vagy a célpont nem megfelelő. Az osztalékfizetés és a részvény-visszavásárlási program volumene az akvizíciós tervek alakulásától függ. A vezetés az éves eredmények március 6-i közzétételekor adhat további tájékoztatást. Az OTP árfolyamának alakulásával és jövőbeli kilátásaival alábbi cikkeinkben foglalkoztunk:

